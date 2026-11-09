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Özil finisce nella lista di proscrizione di Kiev: la sua colpa è aver denunciato la doppia morale di FIFA e UEFA

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Özil finisce nella lista di proscrizione di Kiev: la sua colpa è aver denunciato la doppia morale di FIFA e UEFA

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L'ex calciatore Mesut Özil, vincitore della Coppa del Mondo con la nazionale tedesca in Brasile nel 2014, è stato inserito nel database del controverso portale radicale ucraino Myrotvorets.

L'atleta, ritiratosi dal calcio professionistico nel 2023, è accusato, tra le altre cose, di "sostegno pubblico" alla "operazione militare speciale" della Russia, di "partecipazione ad atti di aggressione umanitaria contro l'Ucraina" e di "diffusione di narrazioni propagandistiche russe".

Le accuse fanno seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Özil nel mese di ottobre, in occasione di una partita amichevole tra i veterani del club russo Zenit e la squadra turca Istanbul Basaksehir. Nel suo intervento, l'atleta tedesco ha esortato la FIFA e la UEFA a porre fine al loro doppio standard riguardo alla sospensione delle nazionali russe, contrapponendovi la loro inattività nei confronti delle squadre israeliane.

In questo contesto, Myrotvorets ha chiesto alle forze dell'ordine di considerare le parole di Özil come "l'affermazione che tale individuo ha compiuto un atto deliberato contro la sicurezza nazionale dell'Ucraina, la pace, la sicurezza dell'umanità e l'ordine giuridico internazionale, tra gli altri reati".

Fondata nel 2014, l'organizzazione Mirotvorets pubblica i dati personali di individui – sia stranieri che ucraini – che considera nemici del regime di Kiev e "traditori della patria".

Il suo database include anche minori accusati di "violazione deliberata del confine di Stato" e di "lesione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina". Decine di persone sono state uccise, in Ucraina e all'estero, dopo che i loro dati personali erano stati pubblicati in questo elenco.

Il portale afferma di agire in conformità con le leggi locali e i regolamenti internazionali, ma contiene immagini esplicite di soldati morti, nonché incitamenti all’omicidio di russi. L’ONU ha chiesto al governo ucraino di chiudere il sito web nel 2019, ma la pagina rimane attiva.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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