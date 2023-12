Argentina, la libertà di Milei? Pagamenti in natura e repressione delle proteste

A partire dall’entrata in vigore del del Decreto di Necessità e Urgenza (DNU) del 29 dicembre voluto da Javier Milei, in Argentina sarà possibile stipulare contratti in qualsiasi criptovaluta e che prevedono pagamenti in natura.

"Ribadiamo e confermiamo che in Argentina sarà possibile concordare contratti in bitcoin e anche qualsiasi altra cripto e/o con pagamenti in natura come chili di manzo o litri di latte", ha informato il Ministro degli Affari Esteri, del Commercio Internazionale e del Culto, Diana Mondino, sui suoi social network.

La precisazione giunge in seguito all’annuncio del nuovo presidente argentino di una serie di misure radicali per deregolamentare l'economia di stampo ultraliberista – che vanno ad abrogare o modificare oltre 300 leggi e regolamenti al fine di evitare che la nazione - la cui inflazione annuale ha già superato il 160% - scivoli ulteriormente nella crisi economica, secondo la fanatica visione del presidente. Si tratta, tra l'altro, di un passo fondamentale per aprire la strada alla privatizzazione delle aziende pubbliche, una delle promesse della campagna elettorale di Milei.

Y también cualquier otra cripto y/o especie como kilos de novillo o litros de leche.



Art 766. - Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la moneda designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene. — Diana Mondino (@DianaMondino) December 21, 2023

"Argentini: oggi è un giorno storico per il nostro Paese, dopo decenni di fallimenti, impoverimento e anomia, oggi iniziamo la strada della ricostruzione. Stiamo progettando un piano di stabilizzazione d'urto che comprende la politica fiscale e monetaria", ha detto Milei in un discorso televisivo a tutto il Paese, pochi giorni dopo che il suo governo ha svalutato la moneta argentina di oltre il 50%.

Questa serie di misure abroga anche la legge sugli affitti e il regime del lavoro e riforma il sistema di assistenza medica privata, oltre a molti altri cambiamenti. Include anche l'eliminazione delle restrizioni sull'aumento dei prezzi, la modifica del Codice Civile e Commerciale e una riforma del Codice Doganale.

Tuttavia, il Congresso argentino può ancora invalidare il DNU di Milei.

Il presidente - che si definisce "libertario" e "anarco-capitalista" - ha assicurato che nei prossimi giorni convocherà sessioni straordinarie affinché il Congresso possa valutare una serie di leggi che invierà, durante la pausa legislativa estiva.

Neoliberismo e repressione

Monta il malcontento popolare e la protesta contro le scellerate intenzioni di Milei. Ma come sempre accade in regime neoliberista le misure lacrime e sangue sono accompagnate da una feroce repressione nel tentativo di spegnere le proteste.

Il governo di Javier Milei ha infatti minacciato di imporre "severe sanzioni" ai manifestanti che manifestano contro il pacchetto economico recentemente imposto dall'Argentina. Questa operazione "anti-protesta" inasprisce le misure previste per mantenere l’ordine pubblico. Gli argentini quindi si chiedono: "Dov'è la libertà, dannazione?”, parafrasando un noto slogan di Milei.

Il ministro della Sicurezza argentino, Patricia Bullrich, ha annunciato il "Protocollo per il mantenimento dell'ordine pubblico di fronte ai blocchi stradali", che imporrà sanzioni ai manifestanti.

Bullrich ha dichiarato che tutte le forze federali potranno agire e utilizzare "la forza minima necessaria e sufficiente" contro proteste, picchetti e blocchi stradali.



Durante una conferenza stampa, Bullrich ha spiegato che verranno sequestrati i veicoli e identificati i conducenti che violano le norme del traffico.

Ha anche aggiunto che il dispiegamento di polizia sarà effettuato nelle stazioni ferroviarie, per cui se verranno individuate persone con materiale da sequestrare (bastoni o volti coperti) riceveranno sanzioni.

Inoltre, ha indicato che i manifestanti che porteranno in piazza minori saranno sanzionati. Verrà poi creato un registro delle organizzazioni che partecipano alle proteste.

In questo senso, ha specificato che tutti i costi relativi alle operazioni di sicurezza saranno inviati alle organizzazioni o agli individui responsabili. E quindi aggiunto che “lo Stato non pagherà per l'uso delle forze di sicurezza".

Sindacati sul piede di guerra

La repressione del governo neoliberista non spaventa i lavoratori argentini. I massimi dirigenti delle due CTA (Central de Trabajadores Argentinos) hanno annunciato che marceranno verso i Tribunali insieme alla CGT per respingere il decreto di Javier Milei, e hanno anticipato che fisseranno la data per uno sciopero nazionale con mobilitazioni in tutto il Paese contro le politiche di aggiustamento del nuovo governo.

"Non ci intimidiranno con la repressione", ha avvertito Hugo Yasky in risposta alle minacce del Ministero della Sicurezza, guidato da Patricia Bullrich, di applicare il suo protocollo anti-manifestazioni e contro le proteste sociali.

In una conferenza stampa, il capo della CTA dei Lavoratori e il suo collega della CTA Autonoma, Hugo Cachorro Godoy, hanno confermato di aver tenuto incontri con i legislatori nazionali per rendere chiara la loro richiesta di "respingere la DNU" di Milei.

Godoy ha anche annunciato che sono in corso presentazioni congiunte ai tribunali "per contestare la costituzionalità" di questo pacchetto di riforme e abrogazioni che "viola più di 300 leggi e diritti, e spazza via il Congresso".

"Questo ci obbliga a definire un piano di lotta che cercherà di andare avanti con la massima unità possibile", ha detto il leader sindacale, circondato dai rappresentanti delle principali organizzazioni sociali, politiche e sindacali che compongono i due sindacati.

Il piano d'azione delle due CTA prevede mobilitazioni in diverse città del Paese, la partecipazione all'appello della CGT e uno sciopero nazionale, la cui data sarà decisa in una sessione plenaria. Non si esclude che, nel frattempo, ci saranno misure settoriali.

Per Godoy, la mega DNU del governo di La Libertad Avanza (LLA) "è una bomba atomica che vuole distruggere l'Argentina, le istituzioni della Repubblica e tutti i diritti che siamo riusciti a costruire per anni".

Il leader della CTA-Autonoma ed ex leader dell'ATE ha inoltre sottolineato che "la sovranità e la giustizia sociale sono pilastri fondamentali" della società e del movimento operaio, e ha sostenuto che "di fronte alla crisi che l'Argentina sta attraversando, l'unica via d'uscita non può essere il ritorno alle peggiori politiche neoliberiste".