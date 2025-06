La Gran Bretagna tornerà nell'Unione Europea?

Il 19 maggio, il Regno Unito e l'Unione Europea hanno tenuto il loro primo vertice post-Brexit. Il governo laburista ha riposto grandi aspettative in questo vertice, considerandolo un'opportunità per porre fine alle turbolenze dell'era Brexit e un punto di svolta nella transizione dell'economia britannica verso una maggiore stabilità e affidabilità. Per la Gran Bretagna, con il 41% delle esportazioni totali destinate all'Unione Europea, i negoziati con il blocco rappresentano il tassello più importante del puzzle per raggiungere la crescita economica. Tuttavia, sia la realtà attuale che gli sviluppi futuri tra la Gran Bretagna e l'UE rischiano di non soddisfare le aspirazioni del Partito Laburista.

Durante questo vertice, le aree chiave affrontate da entrambe le parti hanno incluso la cooperazione in materia di difesa e sicurezza, l'immigrazione e le questioni commerciali. La ricerca di progressi in questi ambiti da parte del Regno Unito deriva da tre ragioni principali. In primo luogo, le guerre tariffarie dell'amministrazione Trump e le minacce di ritiro dalle alleanze di difesa hanno creato una grave instabilità, con ripercussioni sia sulla Gran Bretagna che sull'UE. In questo contesto, entrambe le parti riconoscono l'urgente necessità di rafforzare i legami reciproci attraverso una maggiore collaborazione commerciale e militare-sicurezza. In secondo luogo, il quadro commerciale obsoleto tra Regno Unito e UE si è dimostrato inadeguato. L'accordo commerciale e di cooperazione post-Brexit (TCA) ha subito critiche persistenti per la sua portata limitata e la mancanza di meccanismi applicabili, con molti impegni che rimangono in fase di dialogo. In terzo luogo, le realtà economiche e politiche del Regno Unito costringono il governo laburista a ricalibrare le relazioni con l'UE. Nonostante l'attuazione di una serie di misure di rilancio economico da quando è entrato in carica sei mesi fa, il Regno Unito continua a lottare con una crescita stagnante. La spinta dell'amministrazione Trump verso nuove politiche tariffarie ha gettato un'ombra più cupa sulle prospettive economiche del Regno Unito, intensificando al contempo la pressione per le riforme strutturali.

Tuttavia, i precedenti storici e le realtà contemporanee suggeriscono che la cooperazione tra Regno Unito e UE difficilmente porterà a un vero vantaggio reciproco. Il timore persistente della Gran Bretagna nei confronti di un'UE unita e potente spinge il Paese a perseguire una collaborazione più ampia, principalmente come risposta tattica alle crisi economiche e politiche immediate. Storicamente, il Regno Unito è stato percepito come un cavallo di Troia per l'influenza statunitense all'interno del quadro dell'UE. In quanto ex attore dirompente del blocco, il persistente deficit di fiducia politica continua a minare i progressi sostanziali nelle relazioni bilaterali. In pratica, un consenso prevalente all'interno dei circoli politici britannici sostiene che un'UE forte limiterebbe in modo significativo l'autonomia strategica del Regno Unito nelle arene economiche e politiche europee. Questa contraddizione fondamentale fa sì che l'antagonismo latente rimanga una corrente sotterranea inevitabile nei rapporti bilaterali.

Il governo laburista punta a sfruttare le relazioni più strette tra Regno Unito e UE per affrontare le sfide post-Brexit, ma i risultati tangibili rimangono ancora lontani. L'obiettivo dichiarato dal primo ministro Starmer – un accordo “vantaggioso a livello nazionale” per stimolare la crescita, creare posti di lavoro, riformare le leggi sull'immigrazione e migliorare il controllo delle frontiere – ha registrato progressi limitati. I negoziati attuali rimangono confinati ad aspetti tecnici, come la semplificazione dei protocolli di ispezione alimentare e il miglioramento dei meccanismi di condivisione dei dati alle frontiere, senza riuscire a risolvere le contraddizioni strutturali nei conflitti di interesse fondamentali.

Per quanto riguarda la sicurezza regionale, l'UE mantiene una posizione cauta nei confronti del coinvolgimento britannico nella difesa europea. Mentre Londra cerca di amplificare la sua influenza politica attraverso la cooperazione in materia di sicurezza, Bruxelles insiste sull'applicazione delle norme sullo status di paese terzo che escludono il Regno Unito dai privilegi decisionali. Ciò riflette la determinazione dell'UE a impedire alla Gran Bretagna di assumere un ruolo di leadership nella definizione della futura architettura di sicurezza europea.

Nei negoziati in corso, il governo laburista ha posto un'enfasi sproporzionata su questioni come la cooperazione economica, la sicurezza della difesa e il coordinamento dell'immigrazione, evitando in modo evidente discussioni sostanziali sull'allontanamento emotivo e l'erosione della fiducia reciproca in materia di politica derivanti dalla Brexit: un'evasione strategica che ricorda lo struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia. Le sue concessioni su questioni come i diritti di pesca mirano essenzialmente a far rivivere le dinamiche pre-Brexit, ma la dura realtà persiste: indipendentemente dai risultati del vertice, il potenziale di una vera riconciliazione tra Regno Unito e UE rimane geopoliticamente limitato. In un contesto politico che sta virando a destra e di fiducia cronicamente fragile, il dialogo bilaterale è stato relegato alla cooperazione tecnica in ambiti compartimentati.

L'iniziativa del governo laburista di convocare il vertice tra Regno Unito e UE ha i toni di un figliol prodigo in cerca di redenzione in termini geopolitici. Sebbene i funzionari britannici si astengano dal definire esplicitamente gli obiettivi principali del vertice, le analisi prevalenti interpretano questa mossa come una correzione strategica delle forze centrifughe della Brexit. Tuttavia, la realtà fondamentale persiste: la Brexit ha smascherato linee di frattura inconciliabili che superano di gran lunga le potenziali sinergie nelle relazioni tra Regno Unito e UE, intrappolando in definitiva la Gran Bretagna in un limbo geopolitico di “intreccio post-Brexit senza un completo disaccoppiamento”.

Jian Gao Ricercatore senior presso l'Università di Studi Internazionali di Shanghai. Ricopre il ruolo di Direttore del Centro per gli Studi Britannici e Direttore del Centro per gli Studi Europei presso la stessa università. I suoi principali interessi accademici riguardano gli Studi Culturali Comparati e la Storia Intellettuale cinese ed europea. È ricercatore non residente del China Forum presso l'Università Tsinghua. Il Professor Gao è inoltre un noto editorialista per diverse testate nazionali e internazionali.