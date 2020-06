È assurdo sentirsi in colpa per crimini di 200 anni fa ignorando la recente distruzione dell'Occidente in Iraq e in Libia

Neil ClarkViviamo in tempi strani. La gente comune viene incoraggiata, alcuni direbbero illuminati, a sentirsi in colpa per le cose brutte fatte dalle potenze occidentali centinaia di anni fa, sulle quali nemmeno i loro bisnonni avevano alcun controllo. Eppure allo stesso tempo ci si aspetta che ignorino o dimentichino cose altrettanto terribili accadute nella memoria vivente.La narrativa egemonica dominante narra che "l'imperialismo" dello sfruttamento - e gli atteggiamenti della superiorità razziale che ne derivavano - si concluse con la scomparsa dei vecchi imperi europei. Ma è assurdo. Probabilmente negli ultimi decenni è emersa una forma ancora peggiore, che ha causato un'enorme quantità di morte e distruzione in tutto il mondo.Tuttavia, mentre il "vecchio" imperialismo e chiunque vi sia associato è completamente al di là del pallido, il nuovo imperialismo turbo, "politicamente corretto", che spesso si maschera sotto uno stendardo "progressista" o "umanitario", è preso molto alla leggera. Consideriamo cosa è successo negli ultimi 30 anni.Nel 2003, l'Iraq, già da anni preso di mira con sanzioni draconiane che causarono gravi danni alla popolazione civile, compresa la morte di molti bambini, fu oggetto di un assalto militare a tutti gli effetti per motivi fraudolenti secondo cui il suo leader Saddam Hussein possedeva armi di distruzione di massa che avrebbero potuto essere assemblate e lanciate in 45 minuti.Risultato: l'Iraq è stato distrutto. Centinaia di migliaia sono morti durante o in seguito all'invasione. Il caos causato dall'Operazione Iraqi Freedom ha portato direttamente alla nascita dell'ISIS / Daesh.Come se ciò non bastasse, nel 2011 più o meno lo stesso è stato fatto in Libia. Il paese con il più alto indice di sviluppo umano in tutta l'Africa nel 2009 è stato bombardato e portato all'età della pietra dai crociati della NATO "diritti umani".Il pretesto per l'assalto era che Muammar Gheddafi stava per massacrare gli abitanti di Bengasi. Ma cinque anni dopo, dopo che il paese era in rovina,ha affermato che "la proposta secondo cui Muammar Gheddafi avrebbe ordinato il massacro dei civili a Bengasi non era supportata dalle prove disponibili". Proprio come le armi di distruzione di massa irachene.Nel 2017, è emerso che gli africani neri venivano venduti nei mercati degli schiavi nella Libia "liberata" per soli $ 400.Quasi l'intera classe politica e mediatica britannica - compresi i parlamentari laburisti che segnalano la virtù che ora "si mettono in ginocchio" per protestare contro il razzismo - ha sostenuto l'attacco alla Libia, un'operazione di cambio di regime che è stata segnata sul terreno da pogrom razzisti contro gli africani neri da "Ribelli" sostenuti dalla NATO.Non devi essere Einstein per individuare i doppi standard.Dopo che la Libia arrivò a un'altra operazione di "cambio di regime" imperialista in Siria, che comportò ancora una volta la sponsorizzazione di estremisti violenti e il coinvolgimento britannico nella guerra nello Yemen - descritta dall'UNICEF come la più grande crisi umanitaria al mondo.Sicuramente dovremmo sentirci più fortemente in colpa riguardo a queste operazioni rispetto a quelle avvenute secoli fa?Eppure non lo facciamo. Ponetevi questa domanda: se / quando John Bolton, neocon warmonger, che ha sostenuto - e in effetti guidato da allegria - i suddetti "interventi" arriva all'Università di Oxford per parlare del suo nuovo libro che attacca Donald Trump, ci sarebbero più, o meno, manifestanti che per la protesta della statua di "Rhodes Must Go" la scorsa settimana? O se David Cameron, che ha guidato la Gran Bretagna in Libia nel 2011 e che voleva bombardare la Siria nel 2013, fosse venuto a tenere un discorso?Per chiarire: non si tratta di assolvere Cecil Rhodes. Mia moglie ed io abbiamo visitato il Kimberley Mine Museum in Sudafrica qualche anno fa e siamo rimasti sconvolti dal modo in cui i neri indigeni sono stati trattati da individui assolutamente spietati che hanno fatto grandi fortune con le risorse minerarie dell'Africa.Ma non è strano che una statua di un uomo che è morto 120 anni fa faccia diventare le persone più agitate di quelle ancora in vita, che hanno avuto ruoli chiave nei progetti imperiali macchiati di sangue di oggi e che non hanno mai detto "scusa" per la miseria hanno causato?Se sei cinico, potresti dire che è molto meglio per le élite di potere di oggi che in effetti ci concentriamo su personaggi storici in divertenti vecchi vestiti dei secoli passati che hanno fatto cose cattive, rispetto a quelli che seguono le loro orme oggi. Perché se ci concentrassimo maggiormente sull'imperialismo attuale, le élite potrebbero effettivamente perdere il loro potere.*Giornalista, scrittore e blogger. Il suo blog premiato è disponibile all'indirizzo www.neilclark66.blogspot.com. Account Twitter su politica e affari mondiali @ NeilClark66