Con il sostegno delle oligarchie multinazionali diventa tutto "rivoluzione estetica" e marketing

di Lorenzo FerrazzanoQuando i grandi marchi, le grandi sigle e i grandi nomi iniziano a solidarizzare con i movimenti di massa diventa in un attimo palese quanto ci sia di più marcio nei rapporti di forza tra i “pochissimi” che contano e i “troppi” che non valgono niente.La loro capacità di cavalcare questi movimenti è incredibile: per i colossi dell'abbigliamento, della tecnologia, dell'alimentare e della politica è sufficiente sposare le tendenze di protesta (contro il razzismo, l'inquinamento, la discriminazione di genere) per entrare a pieno titolo tra i rivoluzionari di oggi, per fingere di stare al fianco di chi manifesta.Il problema è che si tratta di un'armonia di valori del tutto falsa, che vale solo in quanto marketing duro e puro - necessario per non incattivirsi i consumatori - e che non rientra assolutamente nello spirito ideologico o pragmatico dell'industria.I grandi nomi del capitalismo e della politica postano foto insieme a Greta Thunberg, passano armi e bagagli con i Black Lives Matter o sponsorizzano MeToo; è la quintessenza del capitalismo, una fiera della vanità in grande stile, un modo per rendere queste importantissime proteste sempre perdenti sotto il profilo della lotta di classe.Sponsorizzando queste manifestazioni di massa, i grandi marchi non fanno altro che ritagliarsi grandi fette di mercato continuando a perpetrare in forma filantropica i loro crimini abituali. Fanno una campagna contro il razzismo e la violenza di genere ma producono merci nel Terzo Mondo, dove sfruttare fino alla morte uomini, donne e bambini non costa nulla ed è consentito.Questa contraddizione è possibile solo nell'attuale e infinitamente complessa epoca consumistica, dove risulta facilissimo incontrare gli sfruttati ma difficile capire chi siano i veri sfruttatori. E per molti “rivoluzionari” risulta più facile dirottare le proteste contro i simboli del passato, magari con la benedizione degli oppressori rosé di oggi, piuttosto che ribaltare lo status quo.E così ogni protesta contro i privilegiati diventa una protesta che possono permettersi solo i privilegiati. Abbattiamo pure le statue degli schiavisti del vecchio Commonwealth e che non ci passi mai per la testa di boicottare Amazon, anzi magari i gudget della protesta compriamoli direttamente da Bezos.Decapitiamo le statue dei coloni seicenteschi, ma sulla follia omicida dei coloni moderni non spendiamo una parola. Lasciamo pure che i nostri governi ammazzino milioni di siriani, di yemeniti, di palestinesi - argomento oscuro e poco di voga in questi tempi di pericolosa conquista del West - ma almeno avremmo reso chiaro, attraverso un post su Instagram, che consideriamo John Wayne un pericoloso reazionario.Questa confusione generale, questa rivoluzione dell'estetica, questa vuoto del pensiero storico e politico sono il più grande capolavoro del capitalismo contemporaneo: trasformare una protesta di massa (importantissima, necessaria) in un trend di mercato, in un marchio di vendita.Per molti l'imperativo categorico diventa partecipare alle manifestazioni perché è di tendenza e secondo le modalità della tendenza, e non perché è l'ora di finirla con gli abusi. E nel frattempo, nei luoghi delle oppressioni, lontani dai riflettori, gli ambientalisti continuano a morire, gli schiavi continuano a lavorare, le donne ad essere sfruttate.Ma tutto ciò che non è tendenza non conta. Soprattutto se è una Rivoluzione.