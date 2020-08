La richiesta della Fiat ai suoi fornitori sancisce l'inizio dell'"autunno caldo"

di Giuseppe MasalaSi è spesso usata a sproposito l'espressione "autunno caldo" ma temo che quest'anno potrebbe esserlo veramente.Il Corriere della sera pubblica la notizia che FCA ha chiesto a tutti i suoi fornitori di interrompere immediatamente tutte le attività di ricerca, sviluppo e produzione per le auto di segmento B, che da ora in poi verranno costruite con il "modello francese".Questo fa presumere che la catena di produzione (il cosiddetto indotto) che fornirà i pezzi per costruire le city car del nuovo soggetto industriale nato dalla fusione tra Fca e Peugeot sarà quella francese.Nel solo Piemonte l'indotto che lavora per Fca è (era) composto da oltre 1000 aziende per 58.000 operai e un giro d'affari di 18mld di euro. Autunno caldo, sembra un'espessione moderata, data la situazione.