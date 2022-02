I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il ministero degli Esteri russo ha riferito oggi che l'Unione europea ha ignorato gli otto criteri della posizione comune del Consiglio dell'UE sul controllo delle esportazioni di armi, che "vieta direttamente le forniture di armi e attrezzature militari" dall'Europa in determinate situazioni.

Secondo il ministero degli Esteri russo, finanziare l'Ucraina e sostenerla in materia di difesa va contro i seguenti punti del blocco europeo:

"Violazione degli obblighi internazionali da parte del paese di destinazione (Kiev ha ignorato gli obblighi previsti dal pacchetto di misure di Minsk approvato dalla risoluzione 2202 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite); Il mancato rispetto dei diritti umani, compreso il rischio di utilizzare le armi fornite per la repressione interna (Kiev ha commesso un genocidio nel Donbass); Conflitto armato nel paese di destinazione e rischi della sua escalation a causa delle spedizioni di armi; Minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità regionali, compresa la probabilità di un conflitto armato con un paese terzo; Rischio per la sicurezza nazionale dei paesi dell'UE (le armi fornite possono essere utilizzate contro gli interessi dei paesi dell'UE); La politica del paese destinatario, compreso il rispetto del principio di non uso della forza, del diritto internazionale umanitario, nonché del regime di non proliferazione nel campo del controllo degli armamenti (non crediamo che Kiev sia stata esemplare nel rispettare tali obblighi, anche alla luce dei casi noti di schemi di commercio di armi "grigi" dall'Ucraina); Il rischio che le consegne di armi cadano nelle mani sbagliate, comprese le organizzazioni terroristiche (data la distribuzione incontrollata di armi alla popolazione ucraina, c'è una possibilità quasi certa che alcune di esse finiscano nel mercato nero); Mantenere l'equilibrio tra la militarizzazione e lo sviluppo economico del paese ospitante (riteniamo che Kiev dovrebbe preoccuparsi più dell'economia ucraina che della repressione di coloro che vi si oppongono con la forza)."

Allo stesso modo, il governo russo ha affermato che i cittadini e le strutture europee legate alla spedizione di armi letali e combustibili a Kiev " saranno responsabili di qualsiasi conseguenza di queste azioni nelle condizioni di una continua operazione militare speciale".

Inoltre, il ministero degli Esteri russo ha ricordato che "un altro mito propagato dall'Ue è finalmente smentito, che le sue restrizioni unilaterali, illegittime secondo il diritto internazionale, non sono dirette contro il popolo russo ".

"I funzionari di Bruxelles, che fino a poco tempo fa si sono posizionati come 'partner strategici' del nostro Paese, stanno già dicendo - senza nasconderlo esattamente - che intendono infliggere il 'massimo danno' alla Russia, 'colpirne i punti deboli', 'distruggerne l'economia seriamente" e "sopprimere la crescita economica del paese", si legge nella nota.

"Vogliamo assicurarvi che non sarà così. Le azioni dell'Unione europea non rimarranno senza una risposta dura. La Russia continuerà a perseguire l'attuazione dei suoi interessi nazionali vitali senza riguardo alle sanzioni e alle loro minacce. È tempo per i paesi occidentali di capire che la loro stretta sull'economia mondiale è una cosa del passato", conclude il messaggio del ministero.