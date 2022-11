Lavrov: "Nessuno potrà mai fermare l'economia russa"

"Nessuno sarà in grado di fermare l'economia russa o minare la stabilità politica nel Paese". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Sergey Lavrov in un messaggio ai partecipanti a una conferenza tematica mondiale dei connazionali russi residenti all'estero dal titolo "Cooperazione economica: connazionali e regioni russe. Rispondendo alle sfide del tempo".

"Si può affermare con certezza che nessuno sarà mai in grado di fermare l'economia russa o minare la stabilità politica interna", ha sottolineato Lavrov nel resoconto offerto da Tass.

Secondo il ministro, pur tenendo conto delle azioni distruttive dell'Occidente, la Federazione russa continua a seguire costantemente il proprio corso indipendentemente da eventuali difficoltà. "Abbiamo affrontato sanzioni in precedenza. L'esperienza degli ultimi decenni ci aiuta a vincere la sfida", ha osservato il massimo diplomatico.

Lavrov ha sottolineato che la Russia non sta affrontando l'isolamento sulla scena internazionale. "Abbiamo molti amici in tutto il mondo. Rafforziamo costantemente le relazioni con un'ampia gamma di paesi all'interno della CSI, in Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina", ha specificato. Il ministro degli Esteri russo ha anche affermato che Mosca non ha cercato di isolarsi dai suoi partner commerciali in Europa e Nord America. "Non è mai stata una nostra scelta tagliare i legami reciprocamente vantaggiosi", ha concluso.