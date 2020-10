L'FBI chiude 92 siti web iraniani per "proteggere la democrazia"

Gli Stati Uniti sono intervenuti in 92 domini web sostenendo che sarebbero stati utilizzati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane per diffondere disinformazione.Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, questi siti web avevano lo scopo di "diffondere la propaganda iraniana per influenzare la politica interna ed esterna degli Stati Uniti". Hanno violato le sanzioni del Paese nordamericano contro il governo dell'Iran e contro la Guardia rivoluzionaria, oltre alla normativa che obbliga i siti di notizie di paesi terzi a registrarsi come agenti stranieri negli Stati Uniti."Continueremo a utilizzare tutti i nostri strumenti per impedire al governo iraniano di abusare degli affari e dei social media americani per diffondere segretamente propaganda, tentare segretamente di influenzare il pubblico americano e seminare discordia", ha detto John Demers, l'assistente procuratore generale per la sicurezza nazionale.I domini iraniani che sono stati sequestrati includono newsstand7.com, usjournal.net, usjournal.us e twtoday.net. In tutti loro, ora viene mostrato un messaggio dell'FBI mentre sono intervenuti.Sul suo sito web, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che 88 di questi siti avevano come target "un pubblico proveniente dall'Europa occidentale, dal Medio Oriente, dal sud-est asiatico" e dagli stessi Stati Uniti."Le organizzazioni di fake news sono diventate un canale di disinformazione diffuso da paesi autoritari con l'obiettivo di continuare a cercare di minare la nostra democrazia ", ha aggiunto Demers.Da parte sua, l'agente speciale dell'FBI Charge Bennett ha raccomandato di essere critico nella scelta delle fonti di informazione."L'FBI esorta anche il pubblico a rimanere vigile sulle informazioni che trova e condivide sui social media. Tutti i cittadini devono essere critici e cercare fonti di informazioni affidabili. Abbiamo tutti un ruolo da svolgere nella protezione dell'ambiente. Sistema democratico americano di avversari stranieri ", ha dichiarato.Gli Stati Uniti ed i loro alleati occidentali hanno ripetutamente accusato altri stati del mondo di diffondere disinformazione quando i fatti presentati non corrispondevano alla narrativa politica e storica, oltre che agli interessi americani.Le azioni statunitensi per intervenire e chiudere tali portali di notizie iraniane potrebbero costituire un precedente in base al quale il paese tenterà di chiudere altri siti di notizie, ha avvertito il portale Militarywatch. La guerra dell'informazione si intensificherà solo nei prossimi anni quando gli Stati Uniti cercheranno di esercitare maggiore pressione sui loro avversari.