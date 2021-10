Non solo Facebook e WhatsApp: inattivo il servizio cellulare di Verizon, T-Mobile e AT&T

Non sono solamente i social Facebook, WhatsApp e Instagram ad avere problemi. Sono andati down anche i servizi cellulari Verizon, T-Mobile e AT&T, che risultano inattivi. Causando il blocco di decine di migliaia di utenti in tutto il mondo.

Gli utenti di New York, Los Angeles e Dallas segnalano problemi con il servizio, come riporta Inside Paper.

Le interruzioni sono iniziate intorno alle 11:30 ET, con la maggior parte dei clienti che ha segnalato problemi con Internet mobile.

Gli utenti segnalano che il loro smartphone si connette a Internet tramite WiFi ma non tramite il servizio dati mobile.

Down Detector mostra problemi con le reti Verizon, T-Mobile e AT&T, come dimostrano questi screenshot:

Intanto i problemi di Facebook stanno provocando effetti a catena. Ad esempio, un sito web che ha lo scopo di dirti se i servizi sono inattivi, chiamato Is It Down Right Now si trova a dover sopportare un grosso carico di persone che cercano di vedere lo stato di Instagram.

Cloudflare, una società che gestisce un servizio DNS (il DNS si comporta come una mappa per il tuo browser web quando cerca di trovare un sito web ed è anche il probabile colpevole quando si tratta di gravi interruzioni), segnala che ha dovuto mobilitare risorse extra a causa delle persone che cercano di caricare Facebook (o Instagram o WhatsApp) più e più volte.

Nel mondo dell'hacking, c'è qualcosa chiamato attacco DDoS (Distributed Denial-of-Service), in cui gli aggressori fondamentalmente mettono insieme tonnellate di risorse informatiche e le usano per generare tonnellate di traffico su un sito web. Se hanno abbastanza potenza, il sito Web non funzionerà - ed è molto probabile che sia successo con Is It Down Right Now, con la differenza che non si tratta di un attacco hacker.