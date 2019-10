Oxfam: FMI e Banca Mondiale ampliano il divario della disuguaglianza nel mondo

“La disuguaglianza sta peggiorando. Abbiamo un'economia in cui alcuni in cima stanno beneficiando dei vantaggi. 26 persone oggi hanno più ricchezza della metà con meno ricchezza dell'umanità, 3800 milioni di persone", ha dichiarato il direttore esecutivo dell'organizzazione umanitaria britannica Oxfam, Winnie Byanyima, in un'intervista con l'agenzia di stampa spagnola Efe , pubblicato ieri.Riferendosi alla crescente disparità economica, Byanyima, ugandese, 60 anni, ha detto ai media spagnoli che è necessario cambiare l'economia globale, affinché funzioni per tutti. "In questo momento funziona solo per miliardari e grandi società", ha denunciato.Dopo aver denunciato che le grandi multinazionali, con le loro politiche economiche aggressive, hanno messo in pratica una forma estrema di capitalismo, il rappresentante di Oxfam si è rammaricato che istituzioni come la Banca mondiale (Banca mondiale) e il Fondo monetario internazionale (FMI) seguano il gioco le multinazionali diventano così parte del problema, "invece di essere parte della soluzione perché hanno molto potere", ha criticato.Secondo l'opinione del rappresentante di Oxfam, è necessario che i più ricchi si prestino a cambiare le regole del gioco e, in questo senso, ha posto il Messico come esempio, dove l'uomo d'affari Carlos Slim ha beneficiato per anni di quasi un monopolio e un Livello fiscale molto basso.“Questo è qualcosa che vediamo in tutto il mondo.I molto ricchi sono molto vicini al potere e sono in grado di cambiare le regole del gioco ", ha spiegato Byanyima.Inoltre, ha precisato come il sistema fiscale sia un riflesso e una fonte di queste crescenti disparità economiche.“In Brasile, il 10% più povero sta pagando un'aliquota fiscale superiore al 10% più ricco. Il sistema fiscale è così regressivo che la percentuale pagata dai poveri in relazione al loro reddito è superiore a quella pagata dai ricchi. Riesci a immaginarlo?Byanyima ha anche commentato i recenti eventi in Ecuador, in cui le misure economiche decretate dal governo del presidente Lenín Moreno, che includevano l'abolizione dei sussidi per il carburante, hanno causato un'ondata di proteste di massa che hanno costretto alla loro abrogazione.“Il FMI e la BM devono capire due cose. In primo luogo, quando porti l'austerità alle persone in una situazione di crisi economica, la spesa sociale dovrebbe sempre essere protetta, non dovrebbe mai essere tagliata. Due: il governo dovrebbe negoziare questo con il popolo, non in segreto, e colpendo poi il popolo", ha evidenziato la rappresentante di Oxfam.Byanyima ha anche fatto appello a tutti i governi affinché intraprendano le riforme necessarie per cambiare il processo di globalizzazione, che, secondo lei, è un sistema che non è regolamentato ed è necessario che questi dirigenti lascino alle spalle quello della crescita per crescere.