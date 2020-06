"Ozocab", la capsula anti-coronavirus prodotta in Algeria

Nel prossimo futuro, sarà possibile effettuare un'efficace disinfezione mediante un semplice getto di ozono, o triogen, un gas costituito da tre molecole di ossigeno (O3). Dotato di un forte potere ossidante, l'ozono distrugge tutti i tipi di microrganismi ma è anche molto pericoloso per la salute in caso di inalazione. Da qui la necessità di sviluppare attrezzature che evitino il contatto con il tratto respiratorio.Questa è l'idea sviluppata dal team di professori Amor Tilmatine e Mohamed Fodil Boukoulda, due insegnanti dell'Istituto di ingegneria elettronica dell'Università Djillali Liabes di Sidi-Bel-Abbes (430 km a ovest di Alger). Adel Mohamed-Belarbi, titolare di un DEA in aeronautica e specialista nella progettazione di droni, è anche al centro di questa avventura. Responsabile dello sviluppo e della progettazione della cabina prototipo Ozocab, spiega le specificità di questo processo unico al mondo.“Il team dei professori Tilmatine e Boukoulda ha lavorato per diversi anni sulle proprietà dell'ozono e sul suo utilizzo in diversi campi. Quando è iniziata la pandemia di coronavirus, i ricercatori hanno deciso di adattare il loro lavoro per partecipare alla lotta contro Covid-19. Questa cella è rivoluzionaria perché funziona grazie a un generatore che trasforma l'aria contenuta nell'Ozocab in ozono ”, ha spiegato.Il principio è semplice: il corpo è sigillato ermeticamente nella capsula grazie a un sistema di tenute strette. Solo la testa sporge dall'Ozocab che ha un collo regolabile che gli consente di adattarsi a tutti i tipi di corpo e tutte le età. Il generatore sviluppato dal team dell'Università di Sidi-Bel-Abbès trasforma l'ossigeno (O2) in triogen (O3) e, dopo pochi minuti, il gas viene evacuato dalla capsula mediante un sistema di tubazioni."Non vi è alcun rischio di inquinamento perché l'O3 ritorna alla sua forma iniziale dopo pochi minuti. Dobbiamo determinare il tempo necessario per la disinfezione di una persona al fine di consentire un uso ottimale di questa cabina che dovrà essere installata all'ingresso di spazi pubblici o amministrazioni ”, sottolinea l'ingegnere aeronautico.Adel Mohamed-Belarbi afferma che la realizzazione del prototipo è stata una vera sfida nel pieno coprifuoco imposto dalle autorità algerine per combattere la diffusione del coronavirus.Secondo lui, uno dei principali vincoli era trovare materiali plastici durante questo periodo. Dalla fase di test, la capsula di disinfezione con ozono deve essere approvata prima di passare alla fase di produzione e commercializzazione. Il progetto, che ha ricevuto il sostegno di un gruppo industriale algerino, dovrebbe avere un futuro brillante. Principalmente in Algeria, dove le autorità hanno recentemente deciso di vietare l'uso di tunnel di disinfezione. In una nota del 7 giugno 2020, la Direzione generale della Prevenzione del Ministero della Salute ha raccomandato la rimozione di questa apparecchiatura, il cui utilizzo è stato molto popolare dall'inizio della pandemia di Covid-19.“Negli ultimi giorni è stato notato l'uso di tunnel di disinfezione all'ingresso di alcuni istituti sanitari, istituzioni e supermercati. Questi tunnel il cui funzionamento si basa sulla spruzzatura di disinfettanti che sono tossici ed estremamente irritanti per la pelle e le mucose e possono essere causa di broncopatie dovute all'inalazione e anche a effetti gastrointestinali come diarrea e vomito ", afferma il Ministero della Salute.In effetti è l'assenza di idonei prodotti disinfettanti che pone un problema nell'uso di questi tunnel. Secondo le statistiche ufficiali annunciate giovedì scorso, l'Algeria ha avuto 10.589 pazienti positivi per Covid-19, 741 morti e 7.255 guariti.