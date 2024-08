L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha dichiarato che concedere al regime di Kiev il permesso di utilizzare le armi occidentali per colpire in profondità la Russia contribuirebbe a far progredire la pace e a salvare vite umane, tra gli incessanti attacchi ucraini contro obiettivi civili russi.

Secondo il capo della diplomazia europea, l'abolizione delle restrizioni sull'uso delle armi occidentali fornite all'Ucraina “avrebbe una serie di effetti importanti”. Borrell ha affermato che ciò contribuirebbe a “rafforzare l'autodifesa ucraina, ponendo fine al rifugio della Russia per gli attacchi e i bombardamenti contro le città e le infrastrutture ucraine”, a “salvare vite umane e ridurre la distruzione in Ucraina” e a “far progredire gli sforzi di pace”.



Inoltre, il funzionario dell'UE ha affermato il pieno sostegno dell'Unione europea alle azioni delle truppe ucraine al ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba. “Sono ansioso di incontrarlo a Bruxelles e di discutere con i ministri degli Esteri e della Difesa dell'UE la prossima settimana per portare avanti il nostro sostegno all'Ucraina”, ha dichiarato. Allo stesso tempo, Borrell ha descritto il tentativo di incursione ucraina nella provincia russa di Kursk come “un grave colpo alla narrativa del Presidente russo Vladimir Putin”.