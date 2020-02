USA. Il debito delle famiglie raggiunge i 14 trilioni di dollari. 1,5 in più rispetto a quello dell'inizio della crisi finanziaria globale del 2008

Il volume totale del debito accumulato dalle famiglie negli Stati Uniti ha superato $ 14 trilioni nel quarto trimestre del 2019 dopo essere aumentato di $ 601 miliardi. Si tratta di un aumento del 4,4% rispetto al dato registrato all'inizio dello scorso anno, afferma il rapporto pubblicato dalla Federal Reserve di New York.I prestiti ipotecari sono aumentati di circa 120 miliardi e ora ammontano a $ 9,56 miliardi. Il tasso di interesse per un'ipoteca di 30 anni è precipitato di circa 100 punti base nell'ultimo anno, rafforzando il potere d'acquisto dei consumatori. Ad esempio, il pagamento mensile per un mutuo di $ 500.000 è diminuito di circa $ 300.A loro volta, i prestiti ipotecari per i giovani tra i 18 ei 29 anni hanno battuto un nuovo record dopo aver raggiunto 1,04 miliardi di dollari. Questa cifra non era stata registrata dal terzo trimestre del 2007, poco prima della crisi dei mutui.Nel frattempo, il debito degli studenti negli Stati Uniti è passato da 1,46 miliardi - registrati alla fine del 2018 - a 1,51 miliardi alla fine del 2019. Uno studente su nove ha ritardato il pagamento o ha presentato istanza di fallimento l'anno scorso. Tuttavia, la cifra potrebbe essere più alta. Attualmente la metà dei prestiti agli studenti è stata prorogata, il periodo di grazia sta attraversando o non è necessariamente riscosso. Questi sono i motivi per cui questi debiti non sono entrati nel ciclo di rimborso e, una volta fatto, il tasso di insolvenza può raddoppiare, avvertono gli analisti della Federal Reserve di New York.Non è un segreto che il debito adeguato dia una corda all'economia di uno Stato, cioè permette alle persone fisiche di fare grandi investimenti senza la necessità di accumulare grandi quantità di riserve. Teoricamente, i prestiti non dovrebbero causare alcun problema, ma la crisi finanziaria globale del 2008 ha rivelato che la rapida crescita del debito delle famiglie - in particolare i mutui -può essere pericolosa.A breve termine, l'aumento dei prestiti può avere un effetto sull'accelerazione della crescita economica e sull'aumento dell'occupazione. Inizialmente, le famiglie incorrono in maggiori debiti per l'acquisto di nuove case o automobili. Queste attività danno un impulso positivo all'economia, dato che i produttori di automobili e le società di costruzioni iniziano ad assumere sempre più dipendenti.Tuttavia, dopo tre o cinque anni, questa tendenza positiva di solito cambia rotta. Troppe famiglie indebitate possono essere costrette a ridurre le spese per rimborsare i prestiti. Di conseguenza, la crescita economica rallenta e raggiunge livelli inferiori rispetto a prima, mentre aumenta la possibilità di una crisi finanziaria. Con tutto ciò, maggiore è l'indebitamento - caratteristica dei paesi sviluppati - più forti sono i loro effetti negativi sull'economia, concludono gli analisti del Fondo monetario internazionale.