Gli osservatori internazionali che hanno accompagnato il processo elettorale in Venezuela hanno riconosciuto i risultati annunciati dal Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) nel suo primo bollettino e hanno sottolineato la partecipazione dei cittadini.

Il deputato russo Alexei Volotskov, nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa, ha sottolineato il fatto che il 59% del corpo elettorale si è presentato per esercitare il proprio diritto di voto, nonché l'efficacia del sistema biometrico che evita il rischio di frodi.

Ha inoltre definito competitiva la campagna elettorale per queste elezioni presidenziali, in cui il candidato del Gran Polo Patriotico, Nicolás Maduro, ha vinto con il 51,2% dei voti.

“Crediamo che sia stata una campagna competitiva, vinta dal presidente in carica del Paese”, ha detto Volotskov.

Da parte sua, il vice portavoce del partito Sumar al Congresso spagnolo, Enrique Santiago, ha dichiarato attraverso il suo account sul social network X che “l'opposizione deve accettare il risultato”.

“Il Gran Polo Patriotico ha vinto le elezioni presidenziali in Venezuela con il 51,2%. Congratulazioni”, ha commentato.

Santiago ha anche sottolineato il sistema elettorale venezuelano. “Un sistema di voto precedentemente accettato dall'opposizione, con 16 meccanismi di verifica, con 21 partiti e nove candidati”, ha affermato.

In un altro messaggio, ha affermato che il giorno delle elezioni è stato tranquillo “in Venezuela, ”dopo anni di resistenza alla violenza dell'opposizione antipatriottica e alle sanzioni illegali. L'opposizione deve accettare il verdetto delle urne”.

El #GranPoloPatriótico ganó las elecciones presidenciales en Venezuela con el 51,2%. Enhorabuena!



Un sistema de votación previamente aceptado por la oposición, con 16 mecanismos de verificacion, concurriendo 21 partidos con 9 candidatos.



La oposición debe aceptar el resultado. pic.twitter.com/TGRO2roaCH — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) July 29, 2024

A sua volta, l'osservatore internazionale Christian Rodríguez ha affermato che i venezuelani hanno vissuto una “giornata eccellente”, in assoluta tranquillità, che è stata accompagnata da più di mille osservatori internazionali.

“Più di mille osservatori internazionali presenti in Venezuela, un'elezione trasparente, un potere completamente autonomo, il potere del Consiglio Nazionale Elettorale, credo che questa sia già una vittoria per la democrazia, per l'esercizio del diritto di voto del popolo venezuelano”, le sue parole.

Rodríguez ha aggiunto che è stata “una giornata eccellente, assolutamente tranquilla e democratica nell'esercizio del diritto di voto del popolo sovrano. Questa è la loro partecipazione e questa è la risposta al mondo”.