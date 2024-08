Alto funzionario della difesa russa incontra la leadership iraniana a Teheran

Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, è arrivato nella capitale iraniana, Teheran, oggi, per colloqui ad alto livello sulle relazioni bilaterali e sugli sviluppi internazionali e regionali.

"I colloqui di Shoigu con i funzionari iraniani riguarderanno, tra le altre cose, il commercio e l'economia, nonché la sicurezza regionale e internazionale", ha riportato l'agenzia di stampa iraniana IRNA.

Shoigu ha incontrato il capo del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, Ali Akbar Ahmadian, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, il generale Mohammad Bagheri.

First footage of Sergei Shoigu, Secretary of Russia’s Security Council, meeting with Ali Akbar Ahmadian, Secretary of Iran’s Supreme National Security Council, in Tehran pic.twitter.com/mJ0THxHZGP — Nicole Grajewski (@NicoleGrajewski) August 5, 2024

La visita avviene in un momento in cui le tensioni regionali hanno raggiunto il massimo storico in seguito all'assassinio da parte di Israele del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran il 31 luglio e del principale comandante di Hezbollah, Fuad Shukr, avvenuto il giorno prima in un edificio residenziale di Beirut.

Il mese scorso, la Russia ha condannato fermamente l'escalation israeliana.