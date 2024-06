L'ex presidente russo e attuale Vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dimitri Medvedev, non ha usato la diplomazia per commentare il tonfo elettorale di Macron e Scholz alle ultime elezioni del Parlamento europeo.

"Bene, bene, non rispettati da nessuno Macron e Scholtz, avete visto i risultati delle elezioni del Parlamento europeo? Sono il riflesso della vostra inetta politica nel fornire sostegno alle autorità di Bandera nel f. Ucraina a spese dei vostri stessi cittadini, della vostra idiota politica economica e migratoria! Aspettate e guardate cosa verrà dopo!



È il momento che vi ritiriate. Sul cumulo di cenere della storia!"







Well, well, respected by no one Macron and Scholtz, have you seen the EU parliament elections results? They come as a reflection of your inept policy of providing support to the bandera authorities in the f. Ukraine at the cost of your own citizens, your idiotic economic and…