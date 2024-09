Finian Cunningham - La Germania paga per essere il cagnolino dello Zio Sam

di Finian Cunningham* – Strategic Culture



Questa settimana la Germania è stata colpita da un duplice colpo, a riprova del prezzo rovinoso che il suo popolo sta pagando per il ruolo di cagnolino degli Stati Uniti svolto da un governo incapace.

In primo luogo, c'è stata la notizia politica della sconfitta elettorale dei partiti della coalizione del Cancelliere Olaf Scholz. Poi c'è stata la scioccante notizia economica che la Volkswagen, la casa automobilistica di punta del Paese, sta pianificando la chiusura di alcuni stabilimenti a causa dei costi di produzione paralizzanti.

Il contraccolpo sta scuotendo le fondamenta politiche ed economiche non solo della Germania, ma dell'intera Unione Europea.

Entrambi i colpi inferti alla Germania derivano dalla stessa causa: la pedissequa adesione del governo Scholz alla politica estera degli Stati Uniti. (A dire il vero, la sindrome del lacchè è precedente a Scholz e si è manifestata anche sotto il suo predecessore Angela Merkel. E, sempre a onor del vero, non si tratta di una condizione solo tedesca. L'intera Europa è un cagnolino dello Zio Sam e sta pagando un prezzo doloroso per questo ruolo discutibile).

L'Alternativa per la Germania (AfD) è arrivata prima alle elezioni statali in Turingia, in quella che è stata vista come un'imbarazzante batosta per il Partito socialdemocratico di Scholz e i suoi partner di coalizione. L'AfD ha guadagnato molto, anche se è arrivato secondo rispetto all'Unione cristiano-democratica, nelle elezioni della vicina Sassonia.

La vittoria elettorale dell'AfD, invariabilmente descritta come “di estrema destra” e paragonata allo storico partito nazista, è stata accompagnata da una forte isteria. A stemperare l'isteria, tuttavia, c'è il fatto che anche il nuovo partito di sinistra BSW ha ottenuto risultati impressionanti alle elezioni.

Una lettura più accurata dei risultati è che il popolo tedesco ha usato le elezioni per esprimere una profonda disillusione e rabbia nei confronti dei partiti consolidati su una serie di questioni, tra cui le difficoltà economiche, l'immigrazione incontrollata e un forte sentimento contro la guerra.

L'AfD e il BSW hanno basato i loro appelli elettorali sulla fine degli ingenti aiuti militari della Germania all'Ucraina (oltre 23 miliardi di euro, i secondi dopo gli Stati Uniti). Chiedono inoltre la fine delle sanzioni economiche ostili contro la Russia e il ritorno a relazioni normali e amichevoli tra i due Paesi.

Entrambe le parti hanno anche criticato l'accordo di Berlino di reinstallare missili balistici statunitensi sul suolo tedesco - un ritorno ai tempi della Guerra Fredda - che hanno come obiettivo la Russia e che renderebbero la Germania un bersaglio per eventuali attacchi di rappresaglia russi. Il modo in cui la NATO sta aumentando le tensioni in Ucraina e l'invasione della regione russa di Kursk non sono timori inverosimili per la Germania.

Sembra ovvio che la rivolta politica nelle recenti elezioni tedesche sia stata una stridente protesta contro la conformità di Berlino alla politica anti-Russia di Washington.

Ironia della sorte, i media tedeschi menzionano questo fattore nell'ascesa dei partiti alternativi, ma i loro resoconti sostengono che le rimostranze sono semplicemente alimentate dalla “propaganda russa”. Si può dire che la classe politica sia in fase di negazione. Il popolo vota contro le politiche dell'establishment e poi la protesta viene liquidata come manipolazione del Cremlino. Questa condiscendenza non fa che rafforzare la rivolta.

Quindi, potremmo chiederci, è solo propaganda russa il fatto che l'economia tedesca sia in crisi?

La tedesca Volkswagen ha annunciato questa settimana di essere costretta a prendere in considerazione drastiche misure di risparmio. Sono previsti licenziamenti di massa di 300.000 dipendenti tedeschi (quasi la metà della forza lavoro globale). Non solo, ma il gigante dell'auto ha dichiarato che sta valutando la chiusura di alcune fabbriche per contenere i costi di produzione. Questa sarebbe la prima volta che l'azienda prende in considerazione la chiusura di uno stabilimento in Germania nei suoi 87 anni di storia.

L'amministratore delegato Oliver Blume ha spiegato ai media che la riduzione d'emergenza dei costi riguarda “costi, costi, costi”. Ha dichiarato che la casa automobilistica, una delle più grandi e iconiche del mondo, non era più competitiva nei prezzi dei suoi veicoli.

È difficile valutare l'importanza di questa situazione. Storicamente, l'economia tedesca - la più grande d'Europa - è stata trainata dalle esportazioni di auto nel resto del mondo, in particolare quelle del gruppo Volkswagen e dei suoi 10 marchi automobilistici.

Una parte vitale del successo economico tedesco per decenni è stata dovuta alla fornitura di energia relativamente economica e abbondante (gas e petrolio) dalla Russia, il più grande fornitore mondiale di idrocarburi.

Due anni fa i dirigenti della Volkswagen avevano avvertito che l'impennata dei costi energetici stava minacciando la redditività della loro industria. E, di conseguenza, la sostenibilità dell'intera economia tedesca.

L'avvertimento del novembre 2022 è arrivato solo poche settimane dopo che gli Stati Uniti hanno fatto esplodere di nascosto i gasdotti Nord Stream sotto il Mar Baltico, separando così la Germania e l'Unione Europea dalle forniture energetiche russe. Se a ciò si aggiungono le sanzioni dell'UE contro altre rotte energetiche russe, il risultato è una recessione economica europea. L'élite politica tedesca ed europea ha perversamente seguito l'agenda statunitense di ostilità nei confronti della Russia (utilizzando l'Ucraina come proxy) - il tutto per consentire agli americani di incrementare le loro esportazioni energetiche più costose al posto di quelle russe, nonché di incrementare il complesso militare-industriale americano grazie a vendite di armi senza precedenti.

Berlino si è rifiutata di condurre un'indagine penale adeguata sul sabotaggio dei suoi tubi di gas Nord Stream per il semplice motivo che avrebbe smascherato i responsabili americani e in tal modo avrebbe rivelato la servile complicità di Berlino. Ha respinto le offerte russe di cooperazione, anche se Russia e Germania erano partner congiunti nell'ambizioso progetto del gasdotto che si snodava per oltre 1.222 chilometri sotto il Mar Baltico e che ha richiesto un decennio per essere costruito al costo di 11 miliardi di euro. Se il gasdotto fosse stato in funzione, le economie e le famiglie europee avrebbero avuto la garanzia di energia abbondante e a prezzi accessibili, e non di aumenti selvaggi delle bollette.

Non potrebbe essere più tragico e farsesco. I cosiddetti alleati europei dell'America hanno volontariamente distrutto le proprie fondamenta economiche attraverso un'adesione traditrice all'agenda egoistica di Washington. L'ironia è che gli Stati Uniti si promuovono come “protettori” dell'Europa, mentre in realtà non sono altro che un enorme parassita che vive della generosità europea e della stupidità dei governi europei che servono come cagnolini dello Zio Sam.

Le innumerevoli guerre illegali americane che l'Europa ha assecondato per decenni in Medio Oriente, Asia e Africa - e l'ultima guerra per procura in Ucraina, la più grande in Europa dalla Seconda guerra mondiale - hanno creato una crisi migratoria intrattabile in tutta Europa. Ciò ha nuovamente scatenato una furiosa reazione politica che ha visto i partiti dell'establishment in Germania, Francia e altri Stati dell'UE essere puniti nei sondaggi. La crisi politica dell'UE, caratterizzata da governi traballanti a causa dell'immigrazione incontrollata, è il risultato diretto dell'aver seguito le guerre imperialiste dell'America.

L'establishment dell'UE è un cagnolino perché fa parte dello stesso ordine e della stessa mentalità imperialista occidentale. È ideologicamente programmato per seguire - come un lemming - la propria distruzione. La porta girevole delle carriere politiche e aziendali e il ricatto della CIA contro i politici corrotti sono altri fattori.

Il popolo tedesco, così come altre popolazioni europee, sta scoprendo duramente nella vita quotidiana cosa significhi per la sua cosiddetta classe politica essere vassalla degli Stati Uniti.

La Volkswagen - l'azienda automobilistica del popolo - è stata creata dall'imperialismo tedesco nel 1937 sotto il Reich nazista. La fondazione dell'industria era un progetto di Adolf Hitler. Il successo economico iniziale dell'azienda fu dovuto all'utilizzo di manodopera a basso costo proveniente dai campi di concentramento allestiti per la Soluzione Finale, compreso lo sfruttamento della manodopera schiava dei prigionieri di guerra russi, che spesso venivano fatti lavorare fino alla morte. Oggi, la VW sta perdendo la sua forza perché non beneficia più dell'accesso al gas russo a basso costo.

La Germania e le sue industrie di punta sono ancora un giocattolo dell'imperialismo. Questa volta, però, l'imperialismo americano le sta portando alla rovina.



Traduzione de l’antiDiplomatico





*Ex redattore e scrittore per i principali organi di informazione. Ha scritto molto su questioni internazionali, con articoli pubblicati in diverse lingue.