di Olga Samofalova - RIA Novosti

L'arma principale di Donald Trump nei negoziati con altri paesi sono i dazi. È pronto a introdurli sia contro gli amici che contro i nemici. Se all'inizio sembrava che minacciasse più che altro, ora le sue dichiarazioni su nuove tariffe vengono ascoltate con attenzione. Pertanto, quando è arrivata l'affermazione di Trump che potrebbe introdurre sanzioni secondarie contro quei paesi che acquistano petrolio russo, se deciderà che la Russia è colpevole del fallimento degli accordi di pace con l'Ucraina, questo non è più sembrato uno sproloquio insensato per fare un effetto.

In precedenza, Trump aveva già minacciato di introdurre dazi per coloro che acquistano petrolio venezuelano. E ora promette di imporre tariffe del 25-50% sulle merci che arrivano negli USA dai paesi che comprano il nostro petrolio. Dato che il 90% del petrolio russo è acquistato da India e Cina, se tali sanzioni venissero approvate, riguarderebbero direttamente questi due paesi.

Tuttavia, l'effetto di tali restrizioni sarà come quello di cento bombe esplose in tutto il pianeta. Ognuno sentirà le conseguenze, indipendentemente dalla posizione che Delhi e Pechino prenderanno - quella degli USA o quella della Russia. In entrambi i casi, le conseguenze saranno catastrofiche. Quali?

Cosa accadrà se India e Cina avranno paura dei dazi degli Stati Uniti, non vorranno perdere il mercato nordamericano per le loro esportazioni e quindi, a malincuore, rinunceranno all'acquisto di petrolio russo?



Ciò si concluderà con una crisi energetica su larga scala che colpirà assolutamente tutti i giocatori - sia i produttori di petrolio che i suoi acquirenti. Perché si tratta del fatto che dal mercato mondiale verranno fisicamente rimossi ben quattro-cinque milioni di barili al giorno, ovvero circa il cinque percento del consumo mondiale. La Russia dovrà semplicemente ridurre l'estrazione e l'esportazione di queste enormi quantità. Il colpo al bilancio russo sarà significativo. La quota delle entrate petrolifere e del gas rappresenta fino a un terzo di tutte le entrate, ed è proprio l'esportazione di petrolio a costituirne la base. La riduzione delle spese della Russia sarà inevitabile e sarà necessario l'aiuto del Fondo Nazionale per il Benessere.

Tuttavia, nella fossa ci finiranno tutti, compresi gli stessi USA. Perché non c'è nessuno che possa sostituire rapidamente il petrolio russo espulso dal mercato, e i prezzi saliranno alle stelle.



Quando nella primavera del 2022 la Russia dovette temporaneamente ridurre l'estrazione e l'esportazione di un milione di barili al giorno, i prezzi salirono a 120 dollari al barile. Allora iniziò il reindirizzamento delle forniture del nostro petrolio verso nuovi mercati, in particolare quello indiano, e ci fu un temporaneo calo delle esportazioni. Se ora si rimuovessero dal mercato quattro-cinque milioni di barili di oro nero, i prezzi potrebbero facilmente balzare fino a 350 dollari al barile.



Per primi ne soffriranno coloro che importano petrolio. E non si tratta solo di Cina, India e Unione Europea, ma anche degli stessi Stati Uniti. Nell'estate del 2022 gli statunitensi vissero uno shock quando videro i prezzi alle stazioni di servizio salire seguendo le quotazioni mondiali. Il costo del carburante salì alle stelle - alle pompe di benzina accanto ai prezzi gli statunitensi appesero cartelli con Biden: "L'ho fatto io". Gli statunitensi sono molto sensibili ai prezzi della benzina e del diesel e difficilmente perdoneranno a Trump nuovi picchi storici dei prezzi del carburante. Altri paesi che non possono vivere senza importazioni si troveranno di fronte alle stesse allegre storie petrolifere.

Il costo del carburante si riflette su tutto: aumentano i costi dei trasporti su strada, tutti i beni e servizi, il che si traduce in inflazione, rallentamento dell'economia, necessità di inasprire la politica monetaria e così via.



Ma nel caso di prezzi fuori scala vicini ai 350 dollari al barile, l'attività economica semplicemente si blocca, perché nessuno è disposto a pagare un prezzo del genere. Il bene o servizio risulta alla fine così costoso che l'acquirente semplicemente rinuncia, vedendo il cartellino del prezzo. Pertanto, prezzi simili portano a una sola cosa: un brusco calo della domanda di petrolio e il crollo del suo valore fino a nuovi minimi. Nella storia del petrolio c'è già stato il caso di prezzi negativi del petrolio all'inizio della pandemia.

E le conseguenze a lungo termine saranno più o meno le stesse. La ripresa dell'industria sarà lenta, così come la ripresa della domanda di petrolio e del consumo di benzina e diesel. La crisi energetica travolgerà tutto il mondo, non solo Russia, USA e India con la Cina.



I produttori mediorientali non potranno aiutare a evitare conseguenze così catastrofiche. Innanzitutto, ci vuole tempo per aumentare i volumi. E senza la Russia aumentare l'estrazione di altri quattro-cinque milioni di barili al giorno sarà altrettanto difficile, anche se ci fosse il tempo. Ma la crisi energetica avverrà più velocemente di quanto i membri dell'OPEC possano fare qualcosa. In secondo luogo, i membri dell'OPEC e l'Arabia Saudita potrebbero non voler fare nulla. Nel 2022, ad esempio, non sostituirono il milione di barili di petrolio russo uscito dal mercato, e la Russia rimase in rapporti amichevoli con l'OPEC. Perché domani al posto della Russia potrebbe trovarsi qualsiasi altro paese che estrae petrolio. Basta creare il precedente dell'eliminazione di un giocatore.

Naturalmente, è possibile anche un altro scenario, se Cina e India non si piegheranno agli USA, difendendo la propria indipendenza, e continueranno ad acquistare petrolio russo. Allora Trump dovrà introdurre i promessi dazi del 25-50% contro i beni cinesi e indiani destinati agli USA.



In questo caso i beni cinesi e indiani per gli USA diventeranno improvvisamente molto più cari, le esportazioni crolleranno. E in Cina viene prodotto un'enorme quantità di beni, compreso l'orgoglio degli Stati Uniti - i prodotti Apple. Gli statunitensi si troveranno ad affrontare non solo l'aumento dei prezzi, ma anche la carenza di beni di uso quotidiano, il che sarà uno shock per il cittadino medio statunitense. Gli economisti stanno già suonando l'allarme, quando Trump introduce dazi su singole categorie di beni da altri paesi. Perché questo stravolge i flussi mondiali, la logistica, il commercio. Si prevedono crescita dell'inflazione, rallentamento del commercio mondiale e dell'economia. L'oro stabilisce più e più volte nuovi record storici. E questo è un bene rifugio, dove gli investitori si rifugiano per aspettare la crisi. Cosa accadrà se ora tutti i beni dalla Cina e dall'India finiranno sotto sanzioni? Collasso commerciale ed economico in tutto il mondo. E questo si rifletterà inevitabilmente anche sul mercato petrolifero, poiché la domanda calerà e con essa anche i prezzi. Anche se la crisi energetica in questo caso sarà più silenziosa e graduale rispetto al primo scenario.

Risulta che il benessere degli stessi USA dipende dal fatto che la Russia continui a vendere il proprio petrolio a India e Cina. Per loro è estremamente svantaggioso che il loro presidente faccia un passo così pericoloso e rimuova fisicamente dal mercato il petrolio russo. Tanto più che nell'arsenale di Trump ci sono un sacco di altre sanzioni già sperimentate, che possono complicare la vita agli esportatori di petrolio dalla Russia - almeno temporaneamente. Si tratta di un colpo sanzionatorio sia alle petroliere della "flotta ombra", sia alle banche russe attraverso le quali passa il pagamento delle forniture di esportazione e così via. La Russia ha già imparato piuttosto bene a eludere ogni nuova sanzione di questo tipo, ma comunque ciò non avviene all'istante, quindi c'è un effetto negativo temporaneo.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)