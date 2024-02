Israele ha speso 300 milioni di dollari al giorno nella sua guerra a Gaza

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

L'operazione militare contro i palestinesi a Gaza diventata sempre più costosa Israele con gli effetti negativi del conflitto sull'economia israeliana che si stanno intensificando, causando maggiori incertezze e indebolendo le finanze di Tel Aviv.

In questo senso, studi sull’aspetto finanziario del conflitto rivelano che Israele ha pagato quasi 300 milioni di dollari in costi diretti al giorno per i suoi attacchi indiscriminati contro Gaza dal 7 ottobre, una cifra destinata ad aumentare se il conflitto si estendesse ulteriormente, secondo quanto ha riportato l'agenzia di stampa turca Anadolu.

In totale, si stima che le offensive siano costate al budget di guerra di Israele 60 miliardi di dollari negli ultimi quattro mesi, tenendo conto dei vari effetti economici e della perdita di reddito.

Lo studio 'Costi del conflitto israelo-palestinese' precedentemente preparato dal think tank statunitense RAND Corporation, lo scorso novembre, aveva stimato che Israele avrebbe potuto perdere circa 400 miliardi di dollari in attività economiche nei prossimi 10 anni a causa del conflitto; Inoltre, il 90% del danno deriverà da effetti indiretti, come la riduzione degli investimenti, il deterioramento del mercato del lavoro, la perdita di produttività e il declino economico.

