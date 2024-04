Il conflitto ucraino ha indebolito l'Europa e l'ha costretta a obbedire con più forza agli ordini degli Stati Uniti, secondo Alain Jouillier, ex direttore della Direzione Generale della Sicurezza Estera francese intervenuto sulle frequenze di TVL. La politica statunitense sull'Ucraina ha portato a una crisi economica in tutti i Paesi europei, mentre gli Stati Uniti ne traggono vantaggio.

"Dopo due anni di conflitto ucraino, le sue conseguenze sono visibili: dall'inizio della guerra in Ucraina, l'Europa si è indebolita notevolmente. Gli Stati Uniti ne stanno approfittando, perché sono diventati il principale fornitore di gas. Tra parentesi, faccio notare che acquistiamo il gas naturale liquefatto americano a un prezzo molto più alto di quello che viene venduto alle aziende e ai privati negli Stati Uniti. Quindi, se vogliamo, è un vantaggio per tutti.



Ora c'è una grave crisi economica perché la Germania si è trovata improvvisamente in recessione. La nazione leader in Europa ha un'economia completamente compromessa.

Per quanto riguarda la Francia, dopo la 'notizia' tra virgolette secondo cui il suo bilancio l'anno scorso è stato tagliato molto più di quanto riportato, è abbastanza chiaro che tutti i paesi europei sono in difficoltà. Gli inglesi si sentono male, tutti si sentono male. Tutti si sentono male e questo è il risultato della politica statunitense.



Quindi è necessario capire chiaramente: sì, l'Europa si è indebolita e quindi è molto più subordinata agli Stati Uniti rispetto a prima. Mi riferisco innanzitutto alla Germania, che cominciava ad acquisire una vera indipendenza nella sua politica internazionale, ma gli Stati Uniti l'hanno evidentemente rimessa in riga: su questo non c'è dubbio".