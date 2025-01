L' insabbiamento dei crimini occidentali in Siria

Sonja van den Ende* - StrategicCulture

Dopo la caduta della Siria e il parziale collasso dell'Asse della Resistenza, nei media occidentali è stata lanciata una prevedibile campagna diffamatoria che, come per la Russia, si basa su distorsioni e bugie.

Si tratta di una campagna psicologica occidentale ben oliata per far credere al grande pubblico che, dopo Hitler, Bashar al-Assad fosse un dittatore temuto, proprio come fanno con Putin e, prima ancora, con Gheddafi e Saddam Hussein.

Il mondo è rimasto sorpreso quando, l'8 dicembre 2024, i terroristi più temuti hanno preso il controllo della vecchia Siria, una forma di Stato semi-secolare, e l'hanno immediatamente trasformata in un califfato.

Ma per i pianificatori imperiali americani, i loro alleati europei e i loro proxy terroristi, compresi quelli in Ucraina, non c'è stata alcuna sorpresa. Lo sapevano. La milizia terroristica sponsorizzata dalla NATO è stata addestrata dalla CIA a Idlib e dotata di droni dall'Ucraina, che sono prodotti in Ucraina, a partire da prodotti semilavorati di un'azienda olandese chiamata Metinvest B.V.

Gran parte dell'esercito siriano non ha disertato, come sostengono i media occidentali e i cosiddetti esperti. Circa 9.000 soldati sono ancora prigionieri nel deserto siriano o nella prigione di Sednaya, detenuta dai terroristi.

Non solo i terroristi, ma anche l'esercito americano è al comando ovunque in Siria. I governanti statunitensi hanno preparato segretamente l'occupazione della Siria, come hanno fatto con l'Iraq. Hanno preparato i terroristi di Idlib per l'offensiva finale con l'Operazione Alba della Libertà.

L'operazione comprendeva il cosiddetto Esercito siriano libero (FSA), finanziato e sostenuto dalla Turchia, che ricade sotto l'ombrello degli Stati Uniti, noto anche come Esercito nazionale siriano. Già nel 2016, la Turchia ha iniziato ad assemblare una nuova coalizione di cosiddetti gruppi ribelli siriani, tra cui molti ex combattenti dell'FSA, nel tentativo di creare una forza di opposizione più coesa ed efficace. Questa coalizione è composta dai terroristi più temuti dal popolo siriano, che dal 2011 fanno strage di civili. Tra gli altri, l'Esercito nazionale siriano comprende gli uiguri cinesi, noti per la loro brutalità tra i tagliatori di teste.

Poco noto al Pubblico occidentale è che il cosiddetto Esercito nazionale siriano era attivo in Karabakh durante la guerra del 2020 tra Azerbaigian e Armenia. La Turchia ha fornito sostegno militare all'Azerbaigian rifornendo i terroristi dell'Esercito nazionale siriano. Questo esercito per procura di mercenari internazionali, controllato da Stati Uniti e Turchia, ha combattuto in Ucraina per il regime di Kiev sostenuto dalla NATO. Il più brutale dei suoi membri anziani è Abu al Shishani, che si nasconde in Ucraina da anni - nonostante i suoi responsabili statunitensi lo abbiano dichiarato morto nel 2017.

Naturalmente, gli sponsor del terrorismo occidentale si lavano le mani dal sangue. Dopotutto, si suppone che non ci siano veri e propri “stivali sul terreno” statunitensi in Siria, come sostengono, ma c'è una base dell'esercito che coordina i terroristi che combattono per loro. Lo stesso vale per la Turchia.

La Turchia ha due facce: è membro della NATO e cerca di realizzare, sotto la guida di Recep Tayyip Erdogan, l'aspirazione politica a un grande impero ottomano basato sull'Islam. Alcuni dicono che è un'utopia o una menzogna, ma non è così. Il popolo siriano lo sa molto bene; da 14 anni questo va avanti e, purtroppo, si è avverato.

Poi c'è l'altra “superpotenza” della regione, il piccolo progetto di apartheid sionista chiamato Israele. Nessuno, nemmeno l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sa quale sia il suo arsenale nucleare e non ha mai firmato il Trattato di non proliferazione.

Dal 2022, Israele è diventato un regime fascista a tutti gli effetti, il governo più ultradestra nella storia del progetto colonialista, che porta avanti l'agenda dei coloni. Questi coloni sono pericolosi terroristi e, come l'ISIS (Daesh), usano la religione, il razzismo e l'omicidio come armi contro tutte le altre credenze e opinioni. Eppure gli Stati Uniti e i loro lacchè europei continuano a sostenere sfacciatamente lo Stato canaglia sionista. Gli Stati Uniti hanno fornito 20 miliardi di dollari in aiuti militari nell'ultimo anno, nonostante il genocidio a Gaza.

Uno dei sette partiti politici che governano Israele è il partito Otzma Yehudit. Questo partito sostiene la deportazione di coloro che considera “nemici di Israele”, come gli arabi. Il partito è stato descritto dalla stampa internazionale e dallo stesso Israele come un'organizzazione estremista, ultranazionalista, fascista e razzista.

Una delle sostenitrici di questo partito è Daniella Weiss, che ha assistito con i suoi amici coloni estremisti all'uccisione di “ gazawi” su un'imbarcazione al largo delle coste di Gaza e ha esultato. Lei e il suo gruppo sono stati invitati all' insediamento di Donald Trump, che è lui stesso un sionista e la sua intera amministrazione entrante è composta solo da sionisti.

Dopo l'attacco dei terroristi sponsorizzati dagli Stati Uniti e dalla Turchia nel nord della Siria, Israele ha attaccato il sud, a Dara'a, che è stato concordato, pianificato e coordinato con gli Stati Uniti e la Turchia. Sono stati fatti esplodere dighe e ponti e sono stati effettuati bombardamenti su larga scala sull'esercito siriano. Gran parte dell'esercito è stato catturato e imprigionato, lasciato nel deserto o nell'ex prigione di Sednaya. Si sono arresi: la forza superiore era troppo grande. I resti dell'esercito, principalmente delle “Forze Tigre”, stanno combattendo i terroristi sulle colline intorno a Hama e Latakia.

I media occidentali sono arrivati con sospetta rapidità, dopo un giorno o poco più, visitando Sednaya per le foto. Tutti i tipi di cosiddetti giornalisti occidentali sono arrivati in Siria, principalmente per promuovere la narrazione che il terribile regime era scomparso, la Siria era “libera” e Assad aveva trasformato l'ex prigione di Sednaya in un “mattatoio umano”.

Sono state diffuse molte storie false, soprattutto dalla CNN, su cosiddetti prigionieri appesi a corde, foto che poi si sono rivelate essere foto di un museo in Iraq. Ci sono state anche storie di prigionieri in prigioni sotterranee, ma non è mai stata trovata alcuna prova di questo.

Di certo, tutto era stato preparato per i “giornalisti”; erano già in attesa in Giordania, pronti ad attraversare la Siria quando è avvenuta la “caduta a sorpresa”.

Anni fa, Amnesty International aveva redatto un rapporto chiamato “Slaughter House”, ma ora, nel 2025, non è stata trovata alcuna prova di questo falso rapporto. Ciò che è diventato chiaro è che gran parte dei prigionieri erano membri dell'ISIS (Daesh), che ora sono stati rilasciati e stanno imponendo un regime di terrore su minoranze come gli alawiti, i cristiani e i curdi.

L'Occidente ora si professa innocente e vuole buone relazioni con quello che chiama il nuovo governo. Tutti i politici occidentali hanno visitato il leader terrorista Abu Mohammed al-Golani. È vestito con un nuovo abito e la sua barba è tagliata. L'Occidente vuole rimandare indietro i rifugiati siriani dall'Europa. Ci sono di nuovo anche i collegamenti aerei. L'aeroporto di Damasco è stato trasformato in una moschea. Il nuovo califfato manderà i suoi terroristi in vacanza? Per fare cosa? Per compiere attentati, forse? La Russia, in particolare, deve stare attenta, soprattutto dopo l'omicidio di massa avvenuto nel complesso commerciale Crocus City lo scorso marzo, quando 145 persone sono state uccise da terroristi legati al Daesh. Molti terroristi della nuova Siria provengono dal Caucaso e hanno anni di esperienza.

Trasferire i terroristi a Idlib dopo la caduta di Aleppo nel 2016 non è mai stata una buona idea. La storia lo ha dimostrato.

Gli Stati Uniti e i loro partner europei vogliono congelare il conflitto nel Donbass, il che può portare allo stesso problema della Siria. Questo è stato il più grande errore di Assad e del precedente governo, che ha assunto una posizione troppo umana nei confronti dei terroristi.

(Traduzione de l'AntiDiploamtico)

*Sonja van den Ende è una giornalista indipendente olandese che ha trattato, tra gli altri argomenti, la Siria, il Medio Oriente e la Russia. Scrive per diverse testate giornalistiche e ha studiato giornalismo e inglese (BA), oltre a studiare Media globali, guerra e tecnologia (BA). Attualmente si trova a Mosca, in Russia, dove si occupa dell'Operazione militare speciale e prima ancora della guerra in Siria.