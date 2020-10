La molecola che distrugge il Covid-19 "al 100%". Il Venezuela formalizza la scoperta all'OMS per la registrazione

#EnFotos ???? | Vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez en compañía del ministro para la Salud @AlvaradoC_Salud, y el Canciller @jaarreaza presentó al representante de la @opsoms en nuestro país, los resultados del estudio de la molécula DR10, dirigidos por el IVIC. pic.twitter.com/msxqeyBxEB — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) October 27, 2020

Il governo del Venezuela ha formalizzato davanti all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la sua scoperta sulla molecola DR-10 per il trattamento del covid-19, dopo che il presidente, Nicolás Maduro, ha annunciato domenica scorsa che gli scienziati del paese caraibico avevano raggiunto lo sviluppo di un farmaco che guariva la malattia "al 100%".Il vicepresidente Delcy Rodríguez ha riferito ieri sera che durante un incontro con il rappresentante dell'Organizzazione panamericana della sanità (OPS) e dell'OMS in Venezuela, Pier Paolo Balladelli, ha condiviso i risultati dello studio preclinico dell'Istituto venezuelano di ricerca scientifica (Ivic ) sulla molecola, appartenente a una pianta medicinale."Abbiamo formalizzato questo risultato davanti all'OMS per avviare le corrispondenti procedure internazionali, in vista della certificazione e della registrazione", ha aggiunto la vice presidente.Questo incontro si è tenuto il giorno dopo che Maduro ha annunciato durante una trasmissione televisiva che il suo paese era riuscito a sviluppare un farmaco, a base di DR-10, che inibisce al 100% il covid-19 senza alcun tipo di tossicità per le molecole sane. "Oggi posso dire ufficialmente che questa molecola che è stata applicata per l'epatite C, il papillomavirus umano, l'Ebola e altre malattie, è stata testata per il Covid-19, ha dato come risultato la distruzione del 100% senza alcuna tossicità che influenzano le molecole sane nel generare effetti collaterali negativi", aveva affermato il presidente Nicolás Maduro.Durante l'annuncio presidenziale, il ministro della Scienza e della tecnologia, Gabriela Jiménez, ha spiegato che un gruppo di scienziati venezuelani ha avviato uno studio chimico su cellule isolate infettate da virus di pazienti positivi al coronavirus a cui sono state somministrate varie concentrazioni della molecola, che è un derivato dell'acido ursolico (un composto triterpenico presente in vari tipi di frutta e verdura). "Questa molecola mostra il 100% di inibizione della replicazione del virus 'in vitro' . È stata valutata in cellule sane senza mostrare tossicità", ha assicurato il ministro.

Lo studio è stato certificato da esperti e scienziati, ha affermato il presidente bolivariano, aggiungendo che “il percorso sarà costruito nei prossimi giorni per ratificare i risultati ottenuti dall'IVIC attraverso l'Organizzazione Mondiale della Sanità. "Dopo aver ottenuto tale ratifica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, procederemo a preparare la produzione di massa, alleanze internazionali per la produzione di massa di questa molecola e fornirla in tutto il mondo come cura contro il coronavirus".



Riguardo a questa scoperta, l'Istituto Venezuelano di Ricerca Scientifica ha confermato sul suo account Twitter che “dall'IVIC continueremo a contribuire con i nostri scienziati allo sviluppo scientifico di nuove alternative a beneficio della salute del popolo venezuelano nella loro ardua lotta contro il Covid-19".