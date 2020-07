"La seconda ondata di covid-19 dipende da tre fattori"

Gli esperti di tutto il mondo discutono se ci sarà o meno una seconda ondata della pandemia da covid-19 e da cosa dipendeIn questo senso, Vladimir Chulánov, responsable per il settore delle malattie infettive del Ministero della Salute russo, ha affermato che dipenderà dal rispetto delle misure restrittive e di sicurezza da parte delle persone."I meccanismi di diffusione del nuovo coronavirus sono noti e sono gli stessi ovunque. L'infezione dell'aria viene trasmessa da persona a persona attraverso un contatto ravvicinato, soprattutto se non vengono utilizzati elementi di protezione personale. Qualsiasi raccolta di massa crea le condizioni ideale per la rapida diffusione del virus ", ha affermato il professor Chulánov.Come esempio negativo, ha citato la situazione negli Stati Uniti e in India, dove il mancato rispetto di semplici misure anti-epidemiche ha portato ad un aumento dell'incidenza. Anche una misura di base come indossare mascherine facciali in luoghi pubblici può prevenire la diffusione dell'infezione in generale, ha aggiunto l'esperto. Ecco perché il modo in cui la situazione epidemica si sviluppa in futuro dipende, tra le altre cose, dal comportamento responsabile della popolazione."La dinamica dell'epidemia, compreso un possibile ulteriore aumento del tasso di incidenza, la cosiddetta seconda ondata, dipende da tre semplici fattori: la presenza di una fonte di infezione (persone malate), la presenza di organismi sensibili (persone sane) e le condizioni per la trasmissione dell'infezione da un gruppo a un altro ", ha sottolineato Chulánov.In questo modo, il professore ha ricordato che "l'atteggiamento responsabile di tutti" e il rigoroso rispetto delle misure per prevenire le infezioni nell'aria (indossare mascherine, lavarsi le mani frequentemente, mantenere le distanze sociali, isolare i malati) può ritardare lo sviluppo dell'epidemia e prevenire la potenziale seconda ondata.Chulánov ha anche affermato che "grazie alle misure di quarantena adottate e alle disposizioni per prevenire la diffusione del coronavirus in Russia, siamo stati in grado di ridurre significativamente l'incidenza e invertire lo sviluppo dell'epidemia". "Ma questa può essere definita una piccola vittoria in una battaglia: la guerra non è ancora finita ", ha avvertito l'esperto.