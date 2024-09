Lavrov a Riad: l'agenda del "dialogo strategico" tra Russia e Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG)

Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov parteciperà alla riunione ministeriale per il dialogo strategico tra Russia e Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) a Riad, durante la quale discuterà del rafforzamento della sicurezza regionale, della risoluzione delle crisi e dello stato dell'economia globale.



Lavrov avrà una serie di incontri bilaterali a margine dell'evento. Le parti dovrebbero discutere della situazione in Medio Oriente, compresa l'escalation nell'area del conflitto israelo-palestinese, in Siria, nello Yemen, in Libia e nel conflitto in Ucraina. Inoltre, l'agenda dei lavori includerà il coordinamento internazionale sul mercato degli idrocarburi, la realizzazione di progetti comuni, l'espansione della cooperazione commerciale e degli investimenti e l'energia nucleare.



L'intensificazione del dialogo strategico avviene nel quadro di un'oggettiva tendenza globale al rafforzamento di nuovi centri di crescita e sviluppo al di fuori dell'Occidente storico. Secondo il Ministro degli Esteri russo, molti Stati del Sud e dell'Est globale ottengono risultati economici impressionanti, portano avanti una politica estera sempre più indipendente e si basano innanzitutto sui propri interessi nazionali, sui propri valori, tradizioni e modelli di sviluppo.



(Tass)