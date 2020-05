L'Iran autoproduce kit per i test del coronavirus e si prepara a esportarli in Turchia e Germania

L'Iran ha in programma di esportare kit di test di coronavirus creati in loco all'estero in altri paesi tra i quali Turchia e Germania, ha affermato Sorena Sattari, scienziato e responsabile per la scienza e la tecnologia della Presidenza Rohani.Parlando con l'agenzia di stampa iraniana della Repubblica islamica ieri, il funzionario ha spiegato che le esportazioni dovrebbero iniziare "nelle prossime settimane" e che hanno già ricevuto le necessarie licenze di esportazione dal Ministero della sanità e dell'educazione medica.Sattari ha affermato che i kit sono stati creati e prodotti da società iraniane basate sulla conoscenza."L'Iran ha raggiunto un livello di autosufficienza per quanto riguarda i kit di sierologia diagnostica del coronavirus che ci consente di esportarli nella maggior parte dei paesi. Inoltre, non abbiamo riscontrato alcuna restrizione al volume delle esportazioni di questi prodotti all'estero ", ha precisato.Secondo il funzionario, l'Iran ha ora sviluppato la capacità di eseguire fino a un milione di test di coronavirus al giorno, con "tutti questi test eseguiti utilizzando kit prodotti in patria". Questa è una cifra significativa, dato che la nazione mediorientale ha una popolazione totale di circa 83 milioni di persone."Le nostre società basate sulla conoscenza hanno prodotto molto per il coronavirus, che possiamo esportare in altri paesi in autunno, quando colpirà la seconda ondata di coronavirus", ha osservato Sattari.Il vicepresidente aveva precedentemente indicato che oltre ai kit di test, l'Iran ha fatto passi da gigante nella produzione di apparecchiature per ICU e CCU, macchine per la scansione CT , disinfettanti e fino a 6 milioni di maschere al giorno.Durante i primi mesi della nuova pandemia di coronavirus, l'Iran è stato uno dei paesi più colpiti dalla malattia, che ha sofferto non solo alti tassi di mortalità, ma tassi di infezione più alti del solito tra i leader e i legislatori del paese. Oggi, con un totale di 97.400 infezioni totali e 6.203 morti, il paese completa la top ten mondiale.Le autorità sanitarie del paese hanno annunciato che la nazione non era più "in rosso" per le infezioni totali alla fine del mese scorso, con un bilancio delle vittime che si dice sia in calo e che il numero di recuperi salirà a oltre 66.000 entro il 24 aprile. Il governo ha consentito alle imprese a basso rischio , tra cui fabbriche, officine e alcuni negozi per riprendere le operazioni a fine aprile. Le moschee nelle aree a basso rischio sono state riaperte ieri.Negli ultimi mesi, funzionari iraniani hanno ripetutamente sollecitato gli Stati Uniti a eliminare le loro sanzioni unilaterali contro la Repubblica islamica in mezzo alla pandemia di coronavirus. Washington, tuttavia, si è rifiutata e contribuito a bloccare l'assistenza ai prestiti del Fondo monetario internazionale, sostenendo che era pronta ad aiutare gli iraniani.Alla fine di marzo, il Magg. Gen. Hossein Salami, capo del Corpo di Guardia Rivoluzionaria Islamica dell'Iran, ha denunciato le richieste degli Stati Uniti di aiuti come "demagogia", aggiungendo che "se la nazione americana ha bisogno di aiuto, possiamo fornire assistenza a loro , lo facciamo non abbiamo bisogno del loro aiuto. "