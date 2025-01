Medvedev: dubbi della capacità di Trump di risolvere rapidamente la crisi ucraina

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ritiene improbabile che la crisi ucraina venga risolta rapidamente, nonostante la mediazione del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump.

Su Telegram, l’ex presidente della Federazione russa ha scritto: "Non so davvero cosa Trump sarà in grado di fare durante il suo secondo mandato, ma sicuramente non lascerà che nessuno si annoi fin dall'inizio. L'obiettivo è chiaro: un rapido successo nella risoluzione del conflitto in Ucraina sembra improbabile, mentre l'economia statunitense continua al suo ritmo lento e persino la lotta contro gli immigrati non promette grandi vittorie".

In merito, all'idea di Trump di conquistare anche con la forza Groenlandia e che il Canada diventi parte degli Stati Uniti. Medvedev ha commentato: "ha semplicemente deciso di rimodellare il mondo. Il piano è di creare una nuova geografia politica in stile Trump e trasformare l'attuale globo opaco e grigio in uno luminoso e colorate. Tutte queste idee non sono altro che speculazioni selvagge e irrealistiche".

