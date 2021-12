"Misure sanitarie"? La deroga al Super Green Pass con cui il governo Draghi getta (definitivamente) la maschera

L'AntiDiplomatico è anche su Telegram. Clicca qui per entrare nel nostro canale e rimanere aggiornato

"E' una misura esclusivamente sanitaria", vi hanno ripetuto stampa e politica del pensiero unico all'unisono. Ma c'è una deroga alla circolare sul "super green pass" che li smaschera in modo definitivo, dimostrando senza possibilità di smentita alcuna come questa misura di restrizione senza precedenti nell'epoca repubblicana non abbia nulla a che vedere con la salute dei cittadini italiani.

Ebbene il super mega green pass non si applica in caso di festeggiamenti, conseguenti a cerimonie religiose o civili. In altri termini matrimoni religiosi o civili, battesimi comunioni e cresime potranno svolgersi tranquillamente con non vaccinati. Il covid e le sue varianti si terranno a debita distanza dalla Chiesa, che anche stavolta non pagherà l'Imu.

Per effetto di tale disposizione – il decreto del 26 novembre, ndr -, ai soggetti muniti della predetta certificazione verde "rafforzata", sarà consentito l'accesso a: spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori, ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

In una fase in cui la scienza sta evidenziando come con la "variante Omicron" ci avviciniamo alla fine definitiva dell'epidemia da Sars Covid, il morente occidente la tiene in vita per aumentare la sua stretta liberticida. Ora non lo nascondono neanche più.