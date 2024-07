L’economia tedesca è in crisi da due anni. Mentre in tutto il mondo si registrano dati di crescita positivi, la produttività dell'economia tedesca diminuisce e il declino industriale accelera nuovamente, scrive NIUS. Gli istituti di ricerca economica prevedono una forte crescita per la Germania nella seconda metà del 2024. Tuttavia, è già chiaro che l’economia non sta migliorando e si trova in una profonda crisi strutturale.

Questa settimana è stato pubblicato l'indice dei responsabili degli acquisti dell'industria tedesca. Il valore è sceso a 42,6. Valori inferiori a 50 indicano contrazione. Valori inferiori a 45 segnalano chiaramente una recessione.

L’industria tedesca è in contrazione mese dopo mese da più di due anni, e recentemente il ritmo del declino ha nuovamente accelerato. Mai prima d’ora l’industria tedesca era stata in così pessime condizioni per così tanto tempo. L'acquisizione degli ordini continua a diminuire e sta accelerando il calo del portafoglio ordini. In particolare, le aziende automobilistiche e metalmeccaniche tedesche perdono costantemente quote di mercato globali.

Il sentiment delle imprese è peggiorato in modo significativo e le aziende sono diventate meno soddisfatte delle loro operazioni correnti. È aumentato lo scetticismo sui prossimi mesi, il che indica anche il protrarsi della crisi. Il clima economico nel settore manifatturiero si è deteriorato in modo particolarmente netto, ma tutti i settori dell’economia hanno sofferto: manifatturiero, servizi, vendita al dettaglio, edilizia e altri.

L’economia della Germania non si trova solo ad affrontare debolezze temporanee e isolate, ma deve superare problemi strutturali di vasta portata per tornare su un percorso di crescita sostenibile, afferma infine il media tedesco.