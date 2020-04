ONU. USA, Regno Unito e UE, bloccano risoluzione della Russia sullo stop alle sanzioni per i paesi che affrontano emergenza Covid-19

La missione permanente di Mosca presso le Nazioni Unite ha rilasciato una dichiarazione ieri chiedendo perché Ucraina, Georgia, Regno Unito, Stati Uniti e UE abbiano respinto la sua proposta, sostenendo che queste nazioni "si sono rifiutate di mettere da parte approcci e interessi politicizzati" e che la loro decisione potrebbe influenzare negativamente “un gran numero di persone” , specialmente nelle nazioni in via di sviluppo attualmente sottoposte a sanzioni.La mozione respinta richiedeva un'ampia cooperazione internazionale nella lotta contro la diffusione di Covid-19, nonché il "rifiuto delle guerre commerciali e delle sanzioni unilaterali adottate senza il mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di garantire un accesso tempestivo al cibo e alle medicine.” La risoluzione di Mosca aveva inoltre invitato gli Stati membri a respingere "le stigmatizzazioni di stati, popoli e individui in relazione alla pandemia e la necessità di far circolare solo informazioni affidabili e basate sulla scienza al riguardo".La dichiarazione è stata appoggiata da 28 Stati membri delle Nazioni Unite, ha affermato la missione della Russia alle Nazioni Unite. L'Assemblea Generale alla fine ha approvato una diversa risoluzione che chiedeva "cooperazione internazionale" e "multilateralismo" per combattere il coronavirus.