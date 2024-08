“Politica di persecuzione”: Maduro sull'arresto del capo di Telegram

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha commentato l'arresto del cofondatore di Telegram, Pavel Durov, a Parigi, in Francia, e ha affermato che la sua cattura fa parte della “politica di persecuzione” applicata da settori potenti del mondo per cercare di assoggettare l'uomo d'affari di origine russa ai loro interessi.

“Hanno imprigionato il presidente, in questa politica di persecuzione, di massima pressione, di ricatto, per torcere il braccio delle reti sociali e della comunicazione alternativa che esiste nel mondo, l'abuso di potere nel mondo, perseguitare per sottomettere”, ha affermato Maduro a proposito dell'arresto del capo di Telegram durante l'XI Vertice straordinario dei Capi di Stato dell'Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra America - Trattato Commerciale dei Popoli (ALBA-TCP), come riporta l'emittente RT.