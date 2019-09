/ Reportage di Andre Vltchek - "Hong Kong ha paura. Dei teppisti"

,

Testo e foto di Andre VltchekUn tempo era una stazione di polizia britannica, così come il Victoria Prison Compound. Gli abitanti di Hong Kong tremavano solo sentendo il suo nome menzionato. Qui è dove le persone sono state arrestate, interrogate, umiliate, torturate e scomparse.Ora, dopo che Hong Kong "è tornata in Cina", è stato convertito nel Tai Kwun Center, una delle istituzioni d'arte più grandi e vivaci dell'Asia.Questa trasformazione è stata simbolica, come la conversione degli ex bassifondi dell'era britannica in parchi pubblici.Ma ora, mentre i teppisti pro-occidentali e anti-cinesi stanno dividendo e rovinando questo ex Regno Unito. La colonia, le bandiere del vecchio colonialista di "British Hong Kong" vengono sventolate accanto alle bandiere degli Stati Uniti, mentre le bandiere cinesi vengono umiliate e gettate nella baia.I rivoltosi sembrano non ricordare nulla di quei "bei vecchi tempi" (secondo loro), quando i cartelli dichiararono spudoratamente: "No cani e cinesi". Mentre sembrano chiudere entrambi gli occhi e ignorare il neo-colonialismo e i massacri, sia il Nord America che l'Europa si impegnano costantemente in tutti gli angoli del mondo.Ora, i cittadini di Hong Kong hanno paura. Non del "governo", non della polizia o di Pechino: sono spaventati dai cosiddetti manifestanti, da giovani dall'aspetto ninja con facce coperte e sbarre di metallo in mano.Mr. Edmond, che lavora per il Tai Kwun Center, parla amaramente degli eventi nella sua città:“Ciò che è veramente spaventoso ora è che le famiglie qui a Hong Kong sono profondamente divise. Il padre non parla con suo figlio. Il silenzio regna dentro le famiglie. I colleghi non toccano il tema delle rivolte. La situazione sta rovinando a fondo la nostra città, la nostra società, le nostre famiglie ".“Se qualcuno non è pubblicamente d'accordo con i manifestanti, vengono picchiati. Sono riusciti a mettere a tacere le persone. "“Le persone vengono qui, in questo meraviglioso centro d'arte, e se vengono da Pechino, ora nascondono la loro identità. È perché hanno paura. "Edmond continua a ripetere che "i disaccordi dovrebbero essere come controversie all'interno della famiglia". Intende, disaccordi tra gli abitanti di Hong Kong e Pechino. Secondo lui, gli estranei non dovrebbero essere coinvolti.Questo è ciò che la maggior parte della gente sente ora a Hong Kong. Questo è quello che hanno provato nel 2014, quando ho scritto di un altro evento prolungato e distruttivo sponsorizzato dall'Occidente: la cosiddetta rivolta degli “ombrelli”.Lo sentono, ma la maggior parte di loro non oserebbe esprimerlo. I rivoltosi sono giovani, in buona forma fisica e armati di bastoni e sbarre. Non hanno identità, poiché i loro volti sono coperti da sciarpe. Sono ubriachi di auto-giustizia fanatica; lapidato da un senso primitivo di scopo. Il loro comportamento non è razionale - è religioso.Ho parlato con loro. Nel 2014 e ora. Molti di loro non sanno nulla della politica estera occidentale. Non hanno idea della brutalità dell'Impero britannico. Non vogliono conoscere l'umiliazione e il dolore del popolo cinese, quando il suo paese fu invaso, fatto a pezzi e occupato.Sono egoisti ed estremamente arroganti.Sventolano bandiere; bandiere straniere. Sputavano sui loro stessi stendardi. Fanno ciò che gli viene detto di fare: dalle potenze ostili e straniere. E fanno quello per cui sono pagati. È deprimente, quanto imbarazzante, guardare.“Presidente Trump, per favore, liberaci!” “Per favore, salvaci, Presidente Trump!” È quello che gridano. Questo è ciò che dicono i loro manifesti.È molto difficile parlare con loro. Ci ho provato. La maggior parte di loro non vuole scoprire i loro volti e parlare. Sembrano sentirsi sicuri solo quando sono in branco, in folla. Quando messi alla prova, rivelano di sapere ben poco, anche della Cina; o anche sulla stessa Hong Kong.Ma sono pronti a predicare.Di fronte ad argomenti logici, che non possono confutare, diventano brutali.Solo pochi giorni fa hanno attaccato un insegnante locale che stava cantando l'inno nazionale cinese. Lo hanno picchiato. Un bambino testimone dell'evento era inorridito. Ha pianto e l'insegnante continuava a cantare.Stanno picchiando coloro che cercano di farli smettere di distruggere la città. Stanno picchiando coloro che li stanno svergognando.Ogni volta che riesco ad avere scambi più lunghi con loro, sembra in qualche modo lo stesso di quando sto affrontando fanatici religiosi in Medio Oriente. Forse non dovrebbe nemmeno essere sorprendente, poiché entrambi sono prodotti dei propagandisti occidentali e dei loro alleati.Le persone che si rifiutano di accettare i loro volantini in aeroporto vengono picchiate. Se i visitatori dei centri commerciali sfidano i rivoltosi, ha luogo un pestaggio pubblico.Questa copertura di facce con sciarpe nere sarebbe illegale in molte parti dell'Occidente, se le sciarpe nere fossero indossate, diciamo, donne musulmane o rivoltosi locali. Ma i media occidentali, selettivi nella loro copertura, li stanno glorificando, semplicemente perché è contro gli interessi della Repubblica popolare cinese.I cinesi, con migliaia di anni di cultura, per lo più tolleranti, non sono abituati a tutto questo. Questi eventi degli ultimi tre mesi sono qualcosa di estremamente estraneo a loro. Pertanto, molti hanno paura. Disperati.I ninja di questa natura di solito saltano e colpiscono in tutte le direzioni, ma dagli schermi dei televisori, non proprio in mezzo alle strade.Mentre sto filmando a Hong Kong, mentre sto presentando delle notizie per le stazioni televisive, l'immagine sta diventando sempre più chiara.Ci sono stati uniti bandiere trasportate, gli Stati Uniti l'inno viene cantato, quindi immediatamente, centinaia di troupe dei media occidentali iniziano le riprese.Ma quando la proprietà pubblica viene danneggiata, le stazioni della metropolitana vandalizzate, i pedoni e gli automobilisti attaccati, le telecamere occidentali non sono in vista da nessuna parte.Se i rivoltosi avessero distrutto l'aeroporto di Heathrow a Londra, l'esercito sarebbe stato chiamato immediatamente. Qui, i rivoltosi sono acclamati dagli stranieri.È ovvio che i mass media occidentali e i rivoltosi stanno lavorando mano nella mano.Hanno gli stessi obiettivi.La paura si mescola alla vergogna. Nessuno a Hong Kong parla apertamente, per la cronaca. Anche su argomenti apparentemente "innocenti" come il crollo del turismo.Coloro che stanno distruggendo la città, ovviamente, non sono disposti ad assumersi la responsabilità delle difficoltà che stanno causando ai suoi cittadini.Quelli che sono con Pechino, quelli che credono in "una sola Cina", che è la maggioranza silenziosa dei cittadini, si vergognano, perché ci sono così tanti traditori che vivono in mezzo a loro, in un'area urbana sovraffollata.Pertanto, silenzio!Tutti qui ad Hong Kong e nella Cina continentale comprendono quanto sia realmente pericolosa la situazione. I leader delle rivolte, come Joshua Wong, sono governati da Washington, Londra e Berlino. Sono sostenuti moralmente e finanziariamente, non diversamente da personaggi come Guaido in Venezuela. Wong è noto per associarsi con organizzazioni come i "caschi bianchi", che sta lavorando per conto dell'Occidente per il "cambio di regime" in Siria.Danneggiare, spezzare la Cina in pezzi, è ora l'obiettivo principale della politica estera occidentale. Pechino viene attaccata su tutti i fronti: Uiguri, Belt and Road Initiative, Taiwan, Tibet, Mar Cinese Meridionale, commercio. Più la Cina ha successo; più attacchi deve affrontare.Hong Kong era una città in cui "le strade erano lastricate d'oro", secondo la leggenda. La Cina continentale la vedeva come un semi-paradiso. Tutto questo è cambiato, ora al contrario. Le città vicine come Shenzhen e Guangzhou hanno infrastrutture molto migliori, una maggiore vita culturale e livelli di povertà minori.In uno degli hotel internazionali di Hong Kong, mi è stato detto da un manager:“I cinesi continentali non vedono più Hong Kong come qualcosa di attraente. Non viaggiano più spesso qui. Non sono trattati bene qui. Vanno invece in Tailandia o in Europa ”.I cittadini di Hong Kong si sentono frustrati e arrabbiati. La loro "unicità" sta evaporando. Vengono lasciati indietro. I tassi di povertà sono alti. La conoscenza della lingua inglese sta diminuendo e le aziende si stanno trasferendo a Singapore. Hong Kong è la città più costosa della terra ed è inaccessibile per la maggior parte dei suoi cittadini.Il capitalismo estremo qui non ha portato nulla di spettacolare alla gente. È sempre più evidente che il sistema comunista (o lo chiamano "socialismo con le caratteristiche cinesi") ha avuto molto più successo del vecchio neoliberalismo in stile britannico; in termini di politiche sociali, infrastrutture, arti e qualità generale della vita.I giovani viziati ed egoisti di Hong Kong sono indignati. Cosa? Improvvisamente non sono in cima al mondo? I Commies attraverso la linea sono migliori in quasi tutto ciò che toccano?Invece di lavorare di più, si rivolgono contro la Cina; contro il continente.Vogliono convincere l'intera Hong Kong e persino il continente, che la "via di Hong Kong" è l'unica via corretta. E, naturalmente, ci sono molti finanziamenti disponibili per sostenere le loro affermazioni folli. Il finanziamento proviene dalle società che stanno collassando - quelle in Occidente.La maggior parte dei cittadini di Hong Kong ha paura che i rivoltosi possano avere successo.Hanno già forzato il ritiro della legge di estradizione, che potrebbe aiutare Hong Kong a combattere la corruzione endemica e l'invulnerabilità delle sue élite commerciali.Sono già riusciti a spaventare il governo di Hong Kong in compromessi.I rivoltosi si comportano come enormi bande violente e godono del pieno sostegno della propaganda dall'Occidente.Ma che gli piaccia o no, Hong Kong è la Cina. Chiedi a un venditore di generi alimentari a North Point, chiedi a amici, vecchie signore su una panchina del parco o un insegnante di scuola elementare e capirai. A queste persone non importa se Hong Kong sia eccezionale o no. Non hanno bisogno di mettersi in mostra. Vogliono solo vivere, sopravvivere, guardare al futuro.E un futuro migliore è sicuramente con Pechino, non con Washington o Londra.Avevano già Londra. Ne avevano abbastanza."Più Pechino, non meno", sentiresti se le persone non avessero paura di parlare. Nel 2014, quando le cose non erano così estreme come adesso, me lo dicevano apertamente.Ora, non è facile combattere le centinaia di migliaia di fanatici e fanatici che coprono il viso e agitano le sbarre di metallo. La loro religione è semplicemente "L'Occidente". È astratto. Come sono le loro richieste. Così come le loro esplosioni violente di complessi di inferiorità.Sia la maggioranza locale, sia Pechino, devono riflettere intensamente sulla strategia da applicare, al fine di proteggere e difendere Hong Kong e la Cina da quei brutali teppisti frustrati e moralmente corrotti.[First published by NEO – New Eastern Outlook]Andre Vltchek is a philosopher, novelist, filmmaker and investigative journalist. He has covered wars and conflicts in dozens of countries. Four of his latest books are China and Ecological Civilization with John B. Cobb, Jr., Revolutionary Optimism, Western Nihilism a revolutionary novel “Aurora” and a bestselling work of political non-fiction: “ Exposing Lies Of The Empire ”. View his other books here . Watch Rwanda Gambit , his groundbreaking documentary about Rwanda and DRCongo and his film/dialogue with Noam Chomsky “On Western Terrorism” . Vltchek presently resides in East Asia and the Middle East, and continues to work around the world. He can be reached through his website and his. His Patreon