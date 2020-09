Respinto dal suo paese perché ha studiato a Cuba, medico colombiano diventa parte del progetto sul vaccino anti covid Sputnik V

Che il medico colombiano Germán Leonardo Abril sia l'unico latinoamericano che fa parte del team che lavora alla sperimentazione del vaccino russo Sputnik V, a Mosca, è un esempio tangibile della sua perseveranza e amore per la scienza.Questo giovane di 30 anni, nato nel comune di Mogotes, nel dipartimento colombiano di Santander, stava conseguendo un diploma post-laurea in Neurochirurgia presso la Prima Università Statale di Medicina di Mosca 'IM Séchenov', quando l'emergenza dovuta al coronavirus ha fatto lo ha portato a concentrarsi sulla cura dei pazienti con questa malattia. Così, in mezzo alle dinamiche quotidiane nel contesto della pandemia, si è legato all'arduo lavoro della fase di sperimentazione clinica di questo vaccino, che "è il più avanzato che esista", come ha raccontato in un'intervista a RT Germán è arrivato a Mosca dopo che le autorità accademiche del suo paese hanno chiuso le porte delle università dove intendeva specializzarsi per aver studiato medicina a Cuba. Questo rifiuto, al di là della tristezza causata, gli ha fatto cercare altre opzioni, imparare una nuova lingua, volare per più di 10.000 chilometri, iniziare una nuova fase della sua formazione e oggi si sente orgoglioso di far parte del team che sviluppa il Sputnik V.: Come arrivi a Cuba?: Mi sono laureato nel 2006 e ho ottenuto ottimi risultati all'esame di stato di qualità dell'istruzione dell'Istituto colombiano per la valutazione dell'educazione. Ho ottenuto il miglior risultato dalla mia scuola ed ero tra i migliori a Santander. Tuttavia, quel punteggio non era sufficiente per accedere alla medicina presso l'unica università pubblica che offriva quella laurea nel mio dipartimento.Dopo di che ho ricevuto la notizia che avevo vinto una borsa di studio e sono andato a studiare medicina, all'inizio del 2007, presso la Scuola Latinoamericana di Medicina a Cuba. È stata un'esperienza molto bella, ho imparato molto e sono molto grato a loro. Vi convergono studenti praticamente da tutti i paesi dell'America Latina, degli Stati Uniti e di alcuni paesi africani.L'accademia medica cubana è una delle migliori al mondo e sono orgoglioso di essermi laureato lì.: Com'è stato il tuo ritorno in Colombia?: Sono tornato nel 2013 come medico di base. Quando sono tornato ho fatto le formalità per convalidare il titolo, l'anno di servizio sociale obbligatorio o "anno rurale" nel comune di Garzón (la cui economia è basata principalmente sull'agricoltura), nel dipartimento di Huila (sud-ovest del paese).Il mio desiderio era quello di continuare con una carriera medica, con un diploma post-laurea in Neurochirurgia, motivo per cui ho iniziato a prepararmi per sostenere gli esami di ammissione di diverse università colombiane.Ho superato gli esami, ho soddisfatto i requisiti di ogni università, ma quando sono arrivato al colloquio con una commissione giudicatrice mi hanno scartato perché dicevano che ero un laureato cubano ed è per questo che ero un 'comunista', 'guerrigliero', 'socialista', che stavo per organizzare sindacati e rivoluzioni con i lavoratori dell'ospedale e gli altri studenti di specialità delle università e non era quello che volevano.È stato un periodo difficile. Dopo molti giorni di sforzi e anni di preparazione, le porte si stavano chiudendo. È stato difficile, triste e doloroso . Ho avuto difficoltà a capirlo in quel momento.: Te l'hanno detto apertamente? Come prevale un criterio politico su uno accademico?: Sì, me l'hanno detto in faccia, di fronte a me, anche in un paio di occasioni con tono interrogativo. Quando sei in un tribunale del genere e vieni valutato, hai solo un'opzione ed è accettare i loro criteri. Purtroppo in Colombia non sono stato l'unico che ha dovuto vedere la parte negativa di queste interviste. Ci sono centinaia di colleghi e colleghe che anno dopo anno percorrono un percorso simile in cui si battono, sono bravi, hanno meriti accademici, ma vengono in questi tribunali e vengono respinti.: Dato questo scenario, cosa hai fatto?: Avevo due opzioni: rassegnarmi e continuare a lavorare come medico di base o perseverare e portare avanti il ??mio sogno di diventare uno specialista in Neurochirurgia. Così ho iniziato a vedere le opzioni all'estero.Già a Cuba c'erano molti professori che parlavano dell'accademia russa molto brava, con molta storia e alti standard di qualità. È anche un paese con un gran numero di premi Nobel in medicina, fisiologia, chimica. Ho cercato modi per andare in Russia e nel 2017 ho deciso di venire.Ho iniziato con un corso di russo, ho sostenuto un test per certificare la mia conoscenza della lingua, un esame di cultura medica generale e uno di conoscenza specifica nel campo della neurochirurgia, tra le altre cose, e così ho ottenuto il posto per la residenza in Neurochirurgia a la prima università medica statale di Mosca "IM Séchenov".: Com'è stato collegato alle sperimentazioni sul vaccino Sputnik V?: A marzo, l'università ha preso la decisione di cambiare il profilo di cura di tutti i suoi centri sanitari in cure specifiche per i pazienti con coronavirus. E inizia un processo di rieducazione, formazione, acquisizione di competenze e conoscenze per la cura di questi pazienti.Successivamente l'università ha collaborato con il Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology, che guida il progetto del vaccino Sputnik V, in relazione alla fase di sperimentazione clinica, e questo è il rapporto che ho con il progetto.Come sono le tue dinamiche?: Sono ore lunghe, devi alzarti presto e stare con le batterie dal primo giorno. L'orario di lavoro è abbastanza flessibile, nel senso che sai quando inizia ma non quando finisce.: Come sono le prove a cui partecipi?: Innanzitutto dobbiamo parlare del processo di sviluppo del vaccino Sputnik V.Nel novembre 2019 è stato descritto per la prima volta il coronavirus covid-19 ed è iniziata un'intera tipizzazione di questo virus: uno studio approfondito e approfondito delle sue caratteristiche, del materiale genetico che ha al suo interno, di come entra nelle cellule, come Questa replica inizia all'interno dell'essere umano, come si manifesta come malattia in un individuo, come sono state le complicazioni quando si è affetti dalla malattia, quali sono i meccanismi di difesa del corpo e come può essere curata.Quando il virus si sposta da una persona all'altra, a quel tempo era escluso che fosse trasmesso attraverso vettori (animali) ed è stato determinato che fosse dovuto a gocce di saliva o muco che rimanevano galleggianti nell'aria quando una persona tossiva, starnutì o parlò ad alta voce per molto tempo senza indossare una maschera. Quindi i pazienti guariti iniziarono a essere osservati per un po' di tempo. Sono state effettuate titolazioni anticorpali (analisi cliniche di laboratorio) e sono state monitorate clinicamente per valutare se si fossero ammalati o meno.Già tra gennaio o febbraio si era stabilito che, almeno in quel periodo, i pazienti non si ammalassero di nuovo anche quando furono nuovamente esposti ed a contatto con altri pazienti che avevano il coronavirus attivo. Da lì si è accesa la luce della speranza, perché si diceva che fosse possibile sviluppare l'immunità contro il coronavirus.: Com'è stato il processo di vaccinazione?: È stata avviata una fase di progettazione molecolare del vaccino, sono stati realizzati prototipi e testati in vitro nei laboratori.La teoria ha mostrato che esisteva un modello molto praticabile che utilizzava la tecnologia adenovector - che sono adenovirus o virus molto vecchi che sono esistiti anche prima della comparsa dell'uomo - e che colpiscono il tratto respiratorio superiore.A questi adenovirus vengono apportate modifiche genetiche, che consistono nel rimuovere la loro capacità di riprodursi, e il materiale genetico del virus viene inoculato per la parte in cui si vuole sviluppare l'immunità.Fondamentalmente ciò che viene fatto è che le cellule del corpo sono in grado di produrre anticorpi in modo che il virus non possa legarsi alle cellule.: Quali sono state le fasi dei test?: I primi test sono stati fatti con piccoli roditori, i risultati sono stati positivi; successivamente con le scimmie superiori i risultati furono incoraggianti e si decise di effettuare i primi test con l'uomo (fase clinica).La prima fase è stata quella di determinare la sicurezza del vaccino. In questa prima fase sono stati scelti giovani sani tra i 18 ei 35 anni , che non avevano avuto contatti in alcun modo con pazienti affetti da coronavirus e in servizio militare in Russia.È stato evidenziato che fino al 92% dei pazienti aveva dolore al sito di iniezione, il che è normale; tra il 40 e il 48% aveva la febbre, non superiore a 39 gradi, alla prima dose, e circa il 13% ha sviluppato altri effetti avversi come malessere generale, debolezza, dolori articolari, brividi, molto simili a quelli di un comune raffreddore.Il vaccino è stato determinato per essere sicuro, il campione è stato ampliato e nella sottofase successiva sono stati utilizzati circa 40.000 nuovi pazienti di entrambi i sessi e di tutte le età, con risultati molto simili.La fase successiva è stata seguita per determinare se il vaccino era efficace, cioè se era immunogenico . È stato stabilito che la risposta immunitaria generata era superiore all'immunogenicità che si verifica nei pazienti infetti e guariti.L'altra fase è stata quella di determinare la durata dell'immunizzazione contro il coronavirus. Per questo sono stati prelevati campioni periodici in questi pazienti vaccinati e, dopo aver osservato alcune curve di decadimento e grazie a proiezioni al computer e algoritmi di prognosi, si è determinato che il vaccino genererà immunità nei pazienti fino a due anni.: Sei vaccinato o corrisponde quando applicato al personale medico?: Non sono vaccinato. Si prevede che una massiccia campagna di vaccinazione inizi dall'ultima settimana di settembre o dalla prima settimana di ottobre. Verranno applicate circa 2 milioni di dosi al mese. È una vaccinazione volontaria, ma le popolazioni target sono il personale sanitario, gli anziani e altri gruppi ad alto contatto con il pubblico. Gradualmente si diffonderà al resto della popolazione.: Ci sono altri latinoamericani nella tua squadra?: Non che io sappia.: Questo vaccino sarà prodotto nei paesi dell'America Latina?: La capacità produttiva della Russia al momento è di 2 milioni di dosi al mese, ma si stima che, in una proiezione ottimistica, si possano produrre fino a 500 milioni di dosi all'anno .Sono necessari ancora più milioni di dosi per coprire uno spettro globale. Per questo motivo è prevista la possibilità di collaborare con altri Paesi con laboratori che abbiano un livello tecnologico simile e che possano adattare rapidamente le loro linee di produzione per il vaccino. In America Latina questi paesi sono Cuba, Brasile e infine il Messico, sebbene possano apparire nuovi attori nella sfera latinoamericana.: Pensi che possa raggiungere il tuo paese?: La Russia è pronta a condividere i suoi risultati nella scienza con tutti i paesi che lo desiderano. È aperto a dialogare bilateralmente e le organizzazioni che lo desiderano possono contattare l'Istituto Gamaleya, che guiderà queste relazioni. Ma è necessario contattare.Capisco che nel caso della Colombia, l'ambasciatore russo in quel paese abbia inviato una lettera offrendo questa possibilità, ma il progetto Sputnik V non è nello spettro di osservazione dei progetti del Ministero della Salute e della Scienza al momento, come lo è. così sono altri da AstraZeneca, Pfizer e Johnson & Johnson.Ogni paese è libero di ricevere o rifiutare l'uno o l'altro progetto, tuttavia, attualmente il mondo non è in grado di scegliere cosa gli piace e cosa non gli piace , stiamo attraversando una pandemia in cui molte persone continuano ad ammalarsi, che peggiorano, arrivano la terapia intensiva e muoiono.Ogni paese dovrebbe abbracciare e vedere con occhi pieni di speranza i risultati di questo progetto e mettersi in contatto perché oggi è il vaccino più avanzato che esista.: Cosa pensi di chi ha criticato la "velocità" con cui è uscito lo Sputnik V?: Il vaccino è vero che è uscito abbastanza velocemente grazie al fatto che in Russia l'iter legale e burocratico per i test è stato reso più flessibile perché in questo Paese gli interessi del Ministero della Salute convergono con quelli della Difesa, intendo questo come una situazione della sicurezza biologica nazionale. È stata una congiunzione di ministeri, organizzazioni e gruppi di lavoro che si sono riuniti nello stendardo Sputnik V. Si dovrebbe anche tenere conto dell'accumulo di conoscenze dell'Istituto Gamaleya nella sperimentazione con adenovettori, dello sviluppo di due vaccini contro l'Ebola, anch'essi già in atto. nella fase tre; il vaccino in fase di sviluppo contro l'altro attuale coronavirus, che colpisce il Medio Oriente.Che sia uscito rapidamente dovrebbe essere positivo perché è un messaggio al mondo che sono pronti e che hanno la tecnologia per affrontare una pandemia, ma sfortunatamente volevano vedere dal lato che era affrettato.Le comunità scientifiche, per la maggior parte, salutano il successo russo, ma i giornalisti che trattano argomenti scientifici, che sono spesso motivati ??da altri interessi e che si basano sulle informazioni che cercano "googling", sono quelli che attaccano. Ed è difficile da digerire.Uno dei risultati del vaccino è che rompe con la speculazione, cioè, con il passare dei mesi e la diffusione della malattia in tutto il mondo, i diversi sistemi sono sempre più stressati e alla fine i paesi sarebbero disposti a pagare somme più alte per l'acquisizione di dosi di vaccini contro il coronavirus.La Russia, lanciando il vaccino, rompe con quel mercato della speculazione, dice al mondo che è possibile e che ha costi alla portata di quasi tutti i paesi, anche nelle situazioni economiche più avverse.Alcuni dicono che questo è un episodio in più della Guerra Fredda e io, come latinoamericano, capisco che la guerra è il confronto di due o più gruppi, con l'aggressione reciproca come strumento fondamentale. Questo progetto è pieno di amore e speranza e cerca di salvaguardare il benessere dell'umanità.: Pensi che il tuo ritorno in Colombia sarà facile?: Voglio tornare in Colombia perché è il mio paese e la mia patria, la mia famiglia e molti dei miei amici sono lì. Credo che tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di ricevere un'istruzione abbiamo il dovere di contribuire poi a educare gli altri. È un sogno che ho: tornare nel mio paese per offrire alla gente molte delle cose che ho imparatoI dubbi mi assalgono perché so che non sarà un ritorno facile per molteplici motivi, ma lo auguro moltissimo. Cerco di essere ottimista.Sono consapevole che ci sono ancora tante persone con pregiudizi, con idee sbagliate, il tempo dirà, le porte si apriranno poco a poco.: Come ci si sente a far parte del team che sta testando il vaccino?: Preferisco non essere il protagonista perché è una grande squadra, composta da tante persone dedite, laboriose, brillanti, altruiste ed è il gruppo che merita davvero tutti gli applausi. Preferisco stare di lato. È un orgoglio.