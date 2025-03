Amore da Glasgow a Gaza: Perché i tifosi del Celtic FC sostengono la Palestina

di Alan MacLeod* - MintPress

Le gelide terrazze di uno stadio di calcio scozzese non sono il primo posto in cui ci si potrebbe aspettare di trovare un focolaio di sostegno organizzato per la liberazione della Palestina. Ma se vi recate al Celtic Park il giorno della partita, vedrete migliaia di tifosi che indossano kefiah, mangiano falafel e sventolano bandiere palestinesi.

Il Celtic F.C. è una delle 23 squadre che hanno vinto la UEFA Champions League (precedentemente nota come Coppa Europa), la principale competizione europea per club. Ma i suoi tifosi, in particolare il gruppo di sostenitori più accaniti, la Green Brigade, vedono il club come un veicolo per un cambiamento sociale progressista e radicale, compreso il sostegno alla resistenza palestinese.

Questa causa li ha messi da tempo ai ferri corti con le autorità calcistiche. Nel 2016, il Celtic ha ospitato una partita di qualificazione alla Champions League contro la squadra israeliana Hapoel Be'er Sheva. Per protestare contro le azioni israeliane in Palestina, la Brigata Verde ha organizzato un'esposizione di massa di bandiere palestinesi, trasformando gran parte dello stadio in un muro di nero, bianco, verde e rosso.

La UEFA, l'organo di governo del calcio europeo, ha punito il Celtic per le sue azioni, multando il club per 8.600 sterline (oltre 11.000 dollari). In risposta, la Brigata Verde ha lanciato la campagna “Match the Fine for Palestine”, con l'obiettivo di raccogliere una somma simile per l'associazione Medical Aid for Palestine. La campagna è diventata virale e ha raccolto 176.000 sterline (oltre 200.000 dollari).

Messaggi politici come questo sono comuni nelle partite del Celtic. Durante la finale di Coppa di Scozia del 2018, la Brigata Verde ha svelato striscioni giganti al 70° minuto di gioco, per commemorare il 70° anniversario della Nakba (pulizia etnica della Palestina) del 1948. Gli striscioni recitavano: “Fine del genocidio. Fine del sionismo”.

Dal 7 ottobre 2023 e dall'attacco israeliano che ne è seguito, le manifestazioni di sostegno alla Palestina sono diventate più frequenti e meglio organizzate. Durante le partite di campionato, è comune vedere muri di bandiere palestinesi con messaggi come “Palestina libera. Vittoria alla Resistenza”. In occasione di una partita di Champions League con l'Atlético Madrid, i tifosi hanno cantato “You'll Never Walk Alone”, dedicandola alla popolazione di Gaza.

A settembre, il Celtic ha giocato contro l'SK Slovan Bratislava, in Slovacchia, e i tifosi hanno inviato un messaggio di sostegno al popolo palestinese: “Possono opprimervi. Possono imprigionarvi, ma non spezzeranno mai il vostro spirito”. Il Celtic ha vinto la partita per 5-1.

Celtic’s Green Brigade spelling it out ?????



They can oppress you, they can imprison you, but they will never break your spirit!



Gaza, Jenin, Tulkarm, Nablus, you’ll never walk alone!



???????????????????? pic.twitter.com/p8baXQ0pXj — Chris Hazzard MP (@ChrisHazzardSF) September 18, 2024

Ma la solidarietà dei tifosi del Celtic va ben oltre le parole e la raccolta di fondi. Sulla scia dell' episodio dell'Hapoel Be'er Sheva, la Brigata Verde ha aiutato a fondare una squadra gemella, il Lajee Celtic, per i residenti del campo profughi di Aida a Betlemme. L'accademia del nuovo club conta più di 80 bambini iscritti come giocatori e una squadra di adulti che sta cercando di ottenere un posto nella Palestinian Premier League. I giocatori del Lajee Celtic indossano i colori della bandiera nazionale palestinese, ma anche cerchi verdi e bianchi, in omaggio al loro club gemello scozzese. Il Lajee Celtic è più di un club; la sua missione, secondo le sue stesse parole, è quella di “rompere le barriere e portare speranza” al Paese.

Le autorità non hanno gradito le azioni dei tifosi del Celtic e hanno cercato di punirli. Anche i dirigenti del Celtic F.C. hanno espresso il loro disappunto e hanno persino vietato a molti membri della Brigata Verde di assistere alle partite. Ma le loro azioni hanno anche attirato elogi da tutto il mondo. Il mese scorso, i campioni turchi del Galatasaray hanno esposto un gigantesco striscione che recitava: “Ringraziamo i tifosi del Celtic per il loro incrollabile sostegno alla Palestina”.

Dai rifugiati, per i rifugiati

Ma cosa spiega l'affinità tra i tifosi del Celtic e la causa palestinese? Daniela Latina, accademica di Glasgow e tifosa del Celtic, ha dichiarato a MintPress che la chiave di questa domanda è la comprensione delle radici del club.

Il club è nato dalla Grande Carestia della metà del XIX secolo, un genocidio in gran parte causato dall'uomo che ha visto il crollo del raccolto di patate in Irlanda. Le autorità britanniche - che all'epoca governavano l'Irlanda - insistettero per continuare a esportare cibo irlandese in Inghilterra e bloccarono gli sforzi per aiutare la carestia.

Il risultato, spiega Latina, fu la morte di circa 1 milione di persone e l'esodo di massa di altri milioni. La Grande Carestia è ancora viva nella società irlandese. Oggi la popolazione irlandese non è ancora tornata ai livelli del 1830.

Un gruppo che ha offerto un aiuto concreto agli irlandesi affamati è stato il popolo palestinese. Come ha raccontato Latina a MintPress:

Il Sultano Abdülmecid I dell'Impero Ottomano, di cui la Palestina faceva parte, concesse 10.000 sterline di aiuti agli irlandesi, ma la Regina Vittoria intervenne chiedendo di inviare solo 1.000 sterline, poiché lei ne aveva inviate 2.000 e non voleva sembrare parsimoniosa. Il Sultano ignorò Vittoria e inviò 10.000 sterline e altre cinque navi di grano, cibo e medicinali.

I tribunali inglesi respinsero le richieste di attracco delle navi di aiuto. Imperterrita, la flotta si recò in segreto al porto di Drogheda, in Irlanda, per consegnare gli aiuti. “Come gesto di riconoscenza, il Drogheda United Football Club porta ancora oggi la stella e la mezzaluna ottomane”, ha osservato l'autrice.

Tuttavia, la carestia fece fuggire centinaia di migliaia di irlandesi in Scozia, soprattutto nella vivace città di Glasgow. Questi rifugiati furono spesso trattati male e vissero in condizioni di indigenza. Nel 1887, un prete del posto fondò il Celtic Football Club come impresa sociale, con l'obiettivo di utilizzare i profitti della vendita dei biglietti per finanziare le mense per la comunità cattolica irlandese. Fin dalle sue origini, quindi, il Celtic rappresentava i rifugiati e i più emarginati della società.

Allo stesso tempo, il movimento per l'indipendenza irlandese stava guadagnando slancio. L'Irlanda era stata colonizzata dall'Inghilterra per oltre 700 anni e le autorità britanniche erano arrivate a importare sull'isola un gran numero di coloni protestanti. A questi coloni vennero concessi privilegi e terre speciali, da cui i locali vennero espulsi. Anche se la Repubblica d'Irlanda ha ottenuto l'indipendenza nel 1921, l'isola è ancora oggi divisa in due Stati, con il nord dominato dai protestanti che fa ancora parte del Regno Unito.

Pertanto, l'Irlanda - nonostante sia geograficamente una nazione dell'Europa occidentale - ha una storia più simile a quella delle nazioni colonizzate del Sud globale che a quella dei suoi vicini. Questo spiega perché l'Irlanda è stata uno dei più solidi sostenitori della Palestina a livello internazionale. È stato il primo membro dell'Unione Europea a chiedere la creazione di uno Stato palestinese e l'ultimo a concedere a Israele il permesso di aprire un'ambasciata. È stato il critico più severo dell'Europa nei confronti dell'aggressione israeliana, alleandosi spesso con i Paesi asiatici, africani e latinoamericani piuttosto che con quelli europei.

A causa della sua storia di nazione in lotta per uno Stato indipendente, che molti vedono ancora diviso in due e occupato da una potenza straniera, e poiché molti irlandesi provengono da contesti di rifugiati, molti sentono una naturale affinità con la Palestina, vedendo collegamenti tra le loro due lotte. Forse è naturale che il Celtic, il club irlandese cattolico di Glasgow fondato da rifugiati, veda molto di sé nel popolo palestinese.



La guerra di Israele al calcio

Nell'ambito della guerra contro Gaza, Israele ha cercato di cancellare i simboli della cultura e dell'identità palestinese. Tra questi c'è anche il calcio. Dal 7 ottobre 2023, sono stati uccisi almeno 500 atleti, arbitri o funzionari sportivi palestinesi. Forse il più importante è il dottor Adnan Al-Bursh, capo del dipartimento medico dell'Associazione calcistica palestinese. Al-Bursh è stato catturato, torturato e probabilmente violentato a morte dalle forze israeliane che, ancora oggi, si rifiutano di restituire il suo corpo.

L'attacco al calcio palestinese non è però iniziato nel 2023. Nel 2014, i cugini Jawhar Nasser Jawhar, 19 anni, e Adam Abd al-Raouf Halabiya, 17 anni - giovani stelle in procinto di essere convocate in nazionale - stavano tornando a casa da un allenamento vicino a Ramallah. Hanno subito un'imboscata da parte delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), che hanno sparato ad al-Raouf alle gambe. Jawhar si è precipitato in suo aiuto, solo per essere a sua volta colpito da proiettili, tra cui sette nel piede sinistro, tre nel destro e uno nella mano. Un cane d'attacco è stato sguinzagliato contro di loro e i soldati hanno poi rotto la gamba di al-Raouf per sicurezza, il che suggerisce che sapevano chi fossero i due.

Israele ha anche deliberatamente distrutto gli stadi palestinesi e, per decenni, ha regolarmente impedito alla squadra nazionale palestinese di lasciare il Paese, costringendola così a ritirarsi dalle competizioni internazionali. Di conseguenza, la squadra nazionale è ora composta in gran parte da giocatori della comunità della diaspora.

Di conseguenza, sta crescendo un movimento di base per impedire a Israele e alle squadre israeliane di partecipare alle competizioni internazionali, ed è guidato dai tifosi del Celtic. In occasione del recente incontro di Champions League con il Bayern Monaco, i tifosi hanno esposto un enorme striscione che chiedeva alle autorità di “mostrare a ‘Israele’ il cartellino rosso”. Manifestazioni simili sono state viste in occasione di partite in Italia, Spagna, Francia, Grecia, Irlanda, Turchia e Malesia.

Parlando con MintPress News, un portavoce del gruppo Red Card Israel ha spiegato che la sospensione di Israele dagli eventi sportivi dimostrerebbe che “la violazione dei diritti umani comporta esclusioni a livello internazionale e che non può continuare a ignorare palesemente il diritto internazionale pur godendo del privilegio della partecipazione internazionale allo sport”.

I sostenitori del bando fanno notare che le autorità prendono regolarmente provvedimenti contro gli Stati nazionali. Negli anni Novanta, alla Jugoslavia fu vietato di partecipare alla Coppa del Mondo del 1994 a causa della guerra civile nei Balcani. E nel 2022, la Russia è stata bandita sia dalla Coppa del Mondo che dalle Olimpiadi a causa dell'invasione dell'Ucraina.

Con Israele, invece, la situazione è più complicata, soprattutto perché chi occupa posizioni di potere si è sempre schierato al fianco di Tel Aviv e ha agito contro chi protestava contro il suo genocidio. Non si sa se la campagna avrà successo. Ma una cosa è indubbia: I tifosi del Celtic saranno al fianco della Palestina, con la pioggia o con il sole.

(Traduzione de l'Antidiplomatico)

*Alan MacLeod è responsabile della redazione di MintPress News. Dopo aver completato il suo dottorato di ricerca nel 2017 ha pubblicato due libri: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting e Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, oltre a numerosi articoli accademici. Ha inoltre collaborato con FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine e Common Dreams.