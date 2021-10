Andrea Zhok - Orwell ci fa un baffo

Il testo che segue è stato ritenuto meritevole di un blocco di tre giorni da parte di FB.

Immagino che la traduzione in italiano delle conclusioni dell'articolo su Elsevier fossero troppo, un vero abuso della correttezza d'informazione (mentre il generale Figliuolo che in diretta TV mostra di ritenere che i vaccini che sta somministrando siano a virus inattivato, quella è informazione corretta)

Lascio a voi la valutazione.

---------------------------

Ennesimo articolo scientifico (è il sesto che cito) che ribadisce il rischio di complicanze cardiache (miocarditi) concomitanti con la somministrazione dei 'vaccini' Pfizer/BioNTech BNT162b2 e Moderna mRNA-1273.

Attendo con ansia l'esternazione di qualche autoproclamata "Voce della Scienza Governativa" che si faccia personalmente da garante dell''inattendibilità dello studio e dell'assoluta sicurezza dei prodotti in causa.

<<Questi risultati suggeriscono un rischio notevolmente più elevato di miocardite in seguito all'uso di prodotti iniettabili COVID-19 rispetto ad altri vaccini noti; questo è ben al di sopra dei tassi di base noti per la miocardite. I prodotti iniettabili COVID-19 sono nuovi e hanno un meccanismo d'azione genetico, patogeno che causa l'espressione incontrollata della proteina spike di SARS-CoV-2 all'interno delle cellule umane. Quando si combina questo fatto con la relazione temporale tra l'insorgenza e la segnalazione di eventi avversi, la plausibilità biologica di causa ed effetto e il fatto che questi dati sono internamente ed esternamente coerenti con le fonti emergenti di dati clinici, ciò supporta la conclusione che i prodotti biologici per COVID-19 sono fattore determinante per i casi di miocardite osservati dopo l'iniezione.>>

Rose et al., "A Report on Myocarditis Adverse Events in the U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) in Association with COVID-19 Injectable Biological Products", in Current Problems in Cardiology

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0146280621002267?via%3Dihub&fbclid=IwAR3TNjjpcVV41S01yRsAud0nBgKwH2t_nb9l87OcRHmt4urCDKb0BhVw6qY