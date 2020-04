di Agata IaconoUltimamente gira sui social e su WhatsApp, ripreso ormai anche dai media mainstream, l'intervista rilasciata dal Nobel Montaigner, sul covid19 creato in laboratorio a Whuan "forse per la ricerca di un vaccino contro l'HIV.Montaigner afferma di aver individuato nella sequenza del coronavirus 4 inserti dal virus HIV.Cita anche un gruppo di ricercatori indiani che avrebbero avanzato la stessa ipotesi a gennaio costretti "misteriosamente" a ritirare la pubblicazione del loro studio.Riportiamo integralmente quello che ha ribadito il Professor Enrico Bucci, Adjunct Professor presso la Temple University di Philadelphia, che si batte attualmente anche per smontare le Fake news sul coronavirus dalla sua pagina Facebook, diventata "virale"Il primo febbraio, il professor Bucci pubblica il seguente post:"BALLE CRIMINALI SU HIV E CORONAVIRUS.EDIT: SE CONDIVIDETE, ATTENZIONE A NON CONDIVIDERE SOLO L'ALLEGATO, SENZA IL TESTO DI ACCOMPAGNAMENTO.Su BioArxiv, un gruppo di ricercatori indiani ha rilasciato un manoscritto in cui si afferma che ben 4 sequenze di ncov2019 sono inserti dal virus di HIV.L'enormità di questa affermazione è aumentata dal fatto che gli autori suggeriscono anche che ciò sia dovuto a ingegnerizzazione umana (come unica fonte possibile della cosa).E' UNA SOLENNE E PERICOLOSA FESSERIA.2 sequenze sono tipiche del coronavirus di pipistrello, mentre delle rimanenti 2 solo una è davvero conservata con HIV, ma è lunga solo 6AA, il che significa che il dato è puramente casuale.Pubblicare in fretta per guadagnare visibilità e fama accademica è da criminali in questo contesto.Qui il manoscritto.PS: Gaetan Burgio, della Australian National University, ha ripetuto gli allineamenti: per ognuno dei 4 "inserti", ottiene oltre 100 match, con sequenze provenienti dall'intero mondo conosciuto. Veramente dei criminali"Adesso, dopo la diffusione dell'intervista a Montaigner, il Professor Enrico Bucci torna alla carica, citando il suo precedente post e aggiungendo:"LA BUFALA DEL MANOSCRITTO MISTERIOSAMENTE RITIRATO.Il Nobel Montagnier dà ad intendere che ci sia qualcosa di strano nel fatto che un gruppo di indiani, che aveva depositato un manoscritto in cui si sosteneva la balla delle sequenze di HIV nel coronavirus, lo ha poi ritirato.Il perchè è qui, in questo mio post del 1 febbraio (il giorno dopo il manoscritto fu ritirato).Consiglierei a tutti di controllare ciò di cui si parla, prima di sparare fesserie."È solo una banale coincidenza il fatto che gli Usa siano in ginocchio a causa della scellerata gestione dell'emergenza coronavirus, in mancanza di una sanità pubblica e di tutela dello stato sociale, con un'economia neoliberista basata sul mercato e non sull'uomo?È una casualità che oggi Trump, preso atto del fatto che Cina, Russia, Cuba stiano conquistando con la loro azione di responsabilità, aiuto concreto e solidarietà, il cuore occidentale e degli italiani in particolare, abbia lanciato il suo piano di aiuti?È solo casuale sincronismo temporale il fatto che Trump abbia deciso di interrompere i finanziamenti a OMS accusandola di essere pro Cina?Solo coincidenze?Io credo che le sole cose sicure in questo mondo siano le coincidenze.(Leonardo Sciascia)