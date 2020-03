Dall'Australia prevedono 15 milioni di morti e perdite per 2,4 miliardi di dollari a causa del coronavirus

Quali saranno le conseguenze sul piano economico dell’epidemia del nuovo coronavirus covid-19? Quale impatto avrà a livello mondiale?

L'Australian National University ha effettuato la prima valutazione dell'impatto globale di covid-19 sull'economia mondiale sulla base del modello di uno degli autori dello studio utilizzato per calcolare le conseguenze del coronavirus SARS nel 2002-2003 e la pandemia di influenza del 2006.

Il documento presenta sette possibili scenari che vanno dalla gravità bassa a quella elevata, sia in Cina che nel resto del mondo. Lo scenario migliore, la "bassa gravità", prevede oltre 15 milioni di decessi a livello globale a causa del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e perdite di 2,4 miliardi di dollari del PIL mondiale.

All'aumentare della gravità della situazione, il potenziale costo massimo aumenta a 9 trilioni di dollari del PIL mondiale. Gli autori dello studio sostengono che al covid-19 può essere impedito di produrre questa entità di danni se tutti i paesi fanno più investimenti nella loro salute pubblica.

Per quanto riguarda la mortalità, lo scenario peggiore prevede quest'anno oltre 68 milioni di decessi in tutto il mondo. Più di 16 milioni sarebbero registrati in India, seguiti dalla Cina con oltre 12 milioni di morti, l'Indonesia con quasi 3 milioni, gli Stati Uniti. e il Brasile con oltre un milione e la Russia con 837.000. In Messico sarebbero morti 828.000 infetti, mentre in Argentina la cifra raggiungerebbe quota 226.000.

La ricerca prende in considerazione sei settori economici: energia, agricoltura, miniere, servizi, produzione durevole e produzione non durevole. L'analisi si è concentrata su 20 paesi e quattro regioni.

I paesi in questione sono Argentina, Messico, Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, il resto dell'Eurozona, Indonesia, India, Italia, Giappone, Corea del Sud, Russia, Arabia Saudita, Turchia e Sudafrica.

Nello scenario "ad alta gravità", le perdite economiche della Cina nel 2020 rappresentano 1,6 trilioni di dollari del suo PIL. Negli Stati Uniti sarebbero di 1,7 miliardi di dollari e in Giappone di 549.000 milioni, mentre il PIL dell'India perderebbe 567.000 milioni di dollari. Le perdite del Messico costituirebbero 98.000 milioni di dollari e in Argentina 56.000 milioni.

Nel caso di contenimento efficace del nuovo coronavirus, l'economia globale sarebbe influenzata in modo significativo a breve termine e se alla fine COVID-19 sfocierà in una pandemia globale, i costi aumenterebbero rapidamente.

"Anche nella migliore delle ipotesi, la ripercussione economica sarà enorme e i paesi dovranno lavorare insieme per limitare al massimo i potenziali danni", afferma Warwick McKibbin, uno degli autori dello studio.