Direttore Wikileaks: Il Regno Unito vuole consegnare Assange alle persone che hanno "contemplato il rapimento e uccisione"

Il Regno Unito vuole consegnare Assange alle persone che hanno "contemplato di ucciderlo". Sono le durissime parole pronunciate oggi a RT dal direttore di Wikileaks Kristinn Hrafnsson. Commentando la sentenza di oggi dell'Alta Corte di Londra che di fatto ribalta il giudizio di gennaio sull'estradizione di Assange negli Stati Uniti, Hrafnsson ha dichiarato: “L'Alta Corte di Londra ha appena deciso – in occasione della Giornata dei diritti umani delle Nazioni Unite – che va bene estradare un individuo in un paese che prevede di ucciderlo. È vergognoso sotto ogni punto di vista», ha dichiarato.

"Questa è la nazione in cui individui di altissimo livello a Langley, in Virginia, nella CIA e alla Casa Bianca hanno contemplato il rapimento o l'uccisione di Julian Assange", ha proseguito il direttore di Wikileaks. "È una persecuzione politica che si sta svolgendo nel centro di Londra. È un giorno buio per il giornalismo".

Il direttore di Wikileaks ha poi sottolineato come l'Alta Corte non abbia tenuto conto dello stato psicologico di Assange e ha basato la sua decisione sulle promesse di Washington. "Tutte queste garanzie sono state oggetto di inchieste da organizzazioni per i diritti umani [...] che hanno scoperto che non sono degne della carta su cui sono scritte. Semplicemente non sono affidabili", ha detto.

Durante le udienze d'appello, gli avvocati che rappresentano il governo degli Stati Uniti hanno infatti offerto assicurazioni diplomatiche contrarie, anche se i sostenitori di Assange affermano che non ci si deve fidare delle parole degli americani. "Queste assicurazioni non valgono la carta su cui sono scritte", ha detto Hrafnsson.