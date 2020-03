Favipiravir: farmaco antinfluenzale giapponese mostra risultati promettenti contro il coronavirus

Un farmaco giapponese usato per trattare i nuovi ceppi dell'influenza ha mostrato risultati promettenti per essere efficace contro il coronavirus negli studi clinici, secondo quanto riportato dai media giapponesi mercoledì.

Le autorità mediche cinesi hanno dichiarato che il farmaco antivirale favipiravir, sviluppato da una consociata di Fujifilm, ha prodotto risultati incoraggianti in studi clinici a Wuhan e Shenzhen che hanno coinvolto 340 pazienti, secondo The Guardian.

I pazienti infetti a cui è stato somministrato il farmaco a Wuhan e Shenzhen sono risultati negativi per il coronavirus dopo una mediana di quattro giorni, rispetto a una mediana di 11 giorni per coloro che non sono stati trattati con il farmaco, secondo The Guardian, citando l'emittente pubblica NHK.

"Ha un alto grado di sicurezza ed è chiaramente efficace nel trattamento", ha detto ai giornalisti Zhang Xinmin, un funzionario del ministero cinese della scienza e della tecnologia.

I ricercatori hanno anche affermato che le condizioni polmonari in circa il 91 percento dei pazienti trattati con favipiravir sono migliorate, rispetto al 62 percento dei pazienti che non hanno assunto il farmaco.

Secondo quanto riferito, i medici in Giappone stanno usando lo stesso farmaco negli studi clinici su pazienti con coronavirus con sintomi da lievi a moderati.

Ma una fonte del ministero della salute giapponese ha suggerito che il farmaco non era efficace nelle persone che manifestano sintomi più gravi, secondo The Guardian.

Attualmente, non esiste alcun trattamento per il nuovo coronavirus che ha infettato oltre 200.000 persone in tutto il mondo e ha lasciato oltre 8.000 morti.