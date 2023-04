I 7 segnali che indicano l'inizio della dedollarizzazione globale

The Economic Collapse



Per decenni il dollaro USA è stato il re indiscusso delle valute globali, ma ora stanno avvenendo cambiamenti radicali. Cina, Russia, India, Brasile, Arabia Saudita e altre nazioni stanno facendo passi da gigante che permetteranno loro di diventare molto meno dipendenti dal dollaro statunitense nei prossimi anni. Questa è una notizia davvero negativa per noi, perché il fatto di essere la principale valuta di riserva del mondo ci ha permesso di godere di un tenore di vita massicciamente gonfiato. Una volta perso questo status, il nostro stile di vita sarà molto diverso da quello attuale. Purtroppo, la maggior parte degli statunitensi non capisce nulla di tutto questo. Anche se negli ultimi anni i nostri leader hanno trattato la stabilità della nostra moneta con assoluto disprezzo, la maggior parte degli statunitensi dà per scontato che il dollaro regnerà sempre sovrano. Nel frattempo, gran parte del pianeta si sta preparando per un futuro in cui il dollaro sarà molto meno importante di quanto lo sia ora. Ecco 7 segnali che indicano che la de-dollarizzazione globale è appena entrata nel vivo...



#1 I Paesi BRICS rappresentano oltre il 40% della popolazione mondiale e quasi un quarto del PIL globale. Quindi il fatto che stiano lavorando per sviluppare una "nuova moneta" dovrebbe preoccupare tutti noi...

Il vicepresidente della Duma di Stato russa, Alexander Babakov, ha dichiarato il 30 marzo che il blocco di economie emergenti BRICS - Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica - sta lavorando allo sviluppo di una "nuova valuta" che sarà presentata al prossimo vertice dell'organizzazione a Durban.

"Il passaggio ai regolamenti in valuta nazionale è il primo passo. Il prossimo è quello di prevedere la circolazione di moneta digitale o di qualsiasi altra forma di moneta fondamentalmente nuova nel prossimo futuro. Credo che al vertice dei BRICS verrà annunciata la disponibilità a realizzare questo progetto, i cui lavori sono già in corso", ha dichiarato Babakov a margine del Business Forum sul partenariato strategico russo-indiano per lo sviluppo e la crescita.

Babakov ha anche affermato che probabilmente all'interno dei BRICS potrebbe nascere una moneta unica, ancorata non solo al valore dell'oro ma anche ad "altri gruppi di prodotti, elementi di terre rare o suolo".



#2 Due dei paesi BRICS, Cina e Brasile, hanno appena "raggiunto un accordo per commerciare nelle proprie valute"...

Il renminbi cinese sta accelerando l'espansione del suo utilizzo a livello globale, una tendenza che aiuterà a costruire un sistema monetario internazionale più resistente, meno dipendente dal dollaro USA e più favorevole alla crescita del commercio, affermano gli esperti.

Gli esperti hanno commentato che la Cina e il Brasile - due grandi economie emergenti e membri dei BRICS - hanno raggiunto un accordo per commerciare nelle proprie valute, abbandonando il dollaro USA come intermediario.

L'accordo consentirà a Cina e Brasile di condurre le loro massicce transazioni commerciali e finanziarie direttamente, scambiando il renminbi con il reais e viceversa, invece di passare attraverso il dollaro, ha riferito l'Agence France-Presse, citando il governo brasiliano.





#3 Durante una riunione tenutasi la scorsa settimana in Indonesia, i ministri delle finanze dei Paesi ASEAN hanno discusso i modi per "ridurre la dipendenza dal dollaro USA, dall'euro, dallo yen e dalla sterlina britannica"...

Martedì 28 marzo ha preso il via in Indonesia una riunione ufficiale dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali dell'ASEAN. In cima all'ordine del giorno ci sono le discussioni per ridurre la dipendenza dal dollaro USA, dall'euro, dallo yen e dalla sterlina britannica nelle transazioni finanziarie e passare ai regolamenti in valuta locale.

Nel corso della riunione sono stati discussi gli sforzi per ridurre la dipendenza dalle principali valute attraverso il sistema di transazioni in valuta locale (LCT). Si tratta di un'estensione del precedente schema di regolamento in valuta locale (LCS) che ha già iniziato ad essere attuato tra i membri dell'ASEAN.



#4 In una mossa che ha enormi implicazioni per il "petrodollaro", l'Arabia Saudita ha appena accettato di diventare un "partner di dialogo nell'Organizzazione della Cooperazione di Shanghai"...

L'agenzia di stampa statale Saudi Press Agency ha dichiarato che, in una sessione presieduta da re Salman bin Abdulaziz, il gabinetto saudita ha approvato un memorandum che conferisce a Riyadh lo status di partner di dialogo nell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai - un'alleanza politica, di sicurezza e commerciale che annovera tra i suoi membri a pieno titolo Cina, Russia, India, Pakistan e altre quattro nazioni dell'Asia centrale.

L'organizzazione conta inoltre quattro Stati osservatori - tra cui l'Iran - e nove partner di dialogo, tra cui Arabia Saudita, Qatar e Turchia. La sede centrale è a Pechino e il segretario generale è il cinese Zhang Ming.



#5 I cinesi hanno appena completato il loro primo scambio di gas naturale liquefatto regolato in valuta cinese invece che in dollari USA…

La Cina ha appena completato il primo scambio di gas naturale liquefatto (GNL) regolato in yuan, ha dichiarato la Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange.

Il gigante statale cinese del petrolio e del gas CNOOC e TotalEnergies hanno completato il primo scambio di GNL sulla borsa con regolamento in valuta cinese, ha dichiarato la borsa in un comunicato riportato da Reuters.

Il commercio ha riguardato circa 65.000 tonnellate di GNL importate dagli Emirati Arabi Uniti (EAU), ha aggiunto la Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange.



#6 Il governo indiano offre la propria valuta come "alternativa" al dollaro USA nel commercio internazionale...

L'India offrirà la propria valuta come alternativa per gli scambi commerciali ai Paesi che stanno affrontando una carenza di dollari sulla scia del più forte inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve statunitense da decenni a questa parte.

Facilitare il commercio con la rupia per i Paesi a rischio valutario contribuirà a renderli "a prova di disastro", ha dichiarato il Segretario al Commercio Sunil Barthwal durante un annuncio sulla politica commerciale estera dell'India, a Nuova Delhi.



#7 L'Arabia Saudita ha accettato di pagare le spedizioni di petrolio in Kenya con scellini kenioti invece che con dollari USA…

Il presidente keniota William Ruto ha firmato un accordo con l'Arabia Saudita per l'acquisto di petrolio in cambio di scellini kenioti anziché di dollari statunitensi.

Mentre il tasso di cambio della valuta statunitense ha raggiunto i 145,5 scellini a causa dell'aumento della domanda da parte degli importatori, il presidente Ruto ha accusato i cartelli petroliferi di aver accumulato dollari USA in risposta alla crisi, scatenando la carenza di carburante in tutto il Kenya.



10 anni fa, nessuna di queste cose sarebbe accaduta.

Ma ora il cambiamento sta avvenendo a un ritmo assolutamente mozzafiato.

A questo punto, John Carney avverte che una frattura delle riserve valutarie globali è "inevitabile"...

"[Non è] solo una seria minaccia, credo sia inevitabile. Abbiamo attraversato tre fasi, come lei ha detto, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli Stati Uniti erano la più grande economia del mondo. Negli anni Settanta, il sistema bancario globale è diventato fondamentalmente incentrato sul dollaro. Con la caduta dell'Unione Sovietica, il mondo intero, più o meno, è passato sotto il dominio del dollaro...".

"Ora questa situazione si sta allontanando. La Cina e la Russia stanno iniziando a costruire un blocco di valuta alternativo", ha spiegato John Carney.

Purtroppo, sono d'accordo.

Se le relazioni degli Stati Uniti con la Russia e la Cina continueranno a peggiorare, entrambe le nazioni avranno un forte incentivo a spingere ulteriormente la de-dollarizzazione.

E questa è una pessima notizia per gli Stati Uniti, perché la nostra moneta è la fonte del nostro potere economico ed è la cosa più importante che esportiamo.

Questa è una storia di importanza monumentale, ma purtroppo la maggior parte degli statunitensi crede ancora che i nostri leader sappiano esattamente cosa stanno facendo e che abbiano tutto sotto controllo.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)