I pregiudizi anti-cinesi sono sostenuti dai media occidentali

Dall'inizio dell’epidemia di coronavirus, i principali media occidentali si sono schierati dalla parte opposta rispetto alla Cina. Anche se la lotta contro il virus in Cina ha raggiunto un graduale successo mentre i paesi europei e gli Stati Uniti sono ancora impantanati nella crisi, il tono della copertura mediatica occidentale dei media è appena cambiato.

Prendete i media statunitensi. I loro servizi sulla Cina servono alla loro posizione. Man mano che la natura conflittuale della strategia cinese degli Stati Uniti diventa chiara, è molto probabile che il pregiudizio dei media statunitensi nei confronti della Cina diventerà più profondo, il che potrebbe anche assumere un ruolo decisivo nell'intera sfera dell'opinione pubblica occidentale.

La Cina dovrebbe essere preparata mentalmente e non avere l'illusione che i media occidentali riferiranno obiettivamente i cambiamenti della Cina, anche se sono positivi.

Ma le cose non peggioreranno molto. La misura in cui l'opinione pubblica occidentale danneggia gli interessi della Cina sta diminuendo.

In primo luogo, la capacità di mobilitazione sociale dei media occidentali non è grande come una volta. Prima delle elezioni nordamericane del 2016, i principali media statunitensi avevano formato un assedio collettivo contro Trump, ma questo non gli ha impedito di entrare nello Studio Ovale.

Ma nei quattro anni seguenti, molti media statunitensi hanno "combattuto" con Trump ed è difficile dire chi è il vincitore e chi lo sarà alla fine. Se torniamo a 20 o 30 anni fa, i media statunitensi avevano la capacità di determinare il destino di un presidente.

In secondo luogo, il bagliore dei media statunitensi in Cina è diventato debole e difficilmente possono guidare l'opinione pubblica cinese. I cinesi avevano una cieca fiducia nei confronti di Voice of America e consideravano il New York Times come lo standard di obiettività e verità. Ora si sono resi conto che i media statunitensi sono stati usati come strumenti contro la Cina negli Stati Uniti, clandestinamente e "professionalmente". È finita l'era in cui i media statunitensi e occidentali possono incitare la società cinese.

Terzo, questa è un'era con opinioni eccessive. Le opinioni statunitensi e occidentali sono troppo estreme e sensazionali sugli affari della Cina e si discostano dai fatti. Sono contrari agli interessi delle persone nei loro paesi e anche la loro influenza è stata minata.

Sarebbe positivo se i media statunitensi e occidentali potessero raccontare obiettivamente la Cina. Ma è impossibile che accada in un breve periodo di tempo. La natura dei media determina che riferiranno emotivamente per attirare i lettori. La combinazione del sistema parlamentare occidentale e dei media rende più conveniente tale copertura emotiva.

La Cina dovrebbe adattarsi all'ostilità dell'opinione pubblica occidentale. La Cina non è perfetta, ma i suoi problemi appaiono sproporzionati per via della cortina di ferro innalzata intorno all'opinione pubblica occidentale. La Cina dovrebbe adattarsi a questa realtà piuttosto che soddisfarla.

La Cina dovrebbe consolidare la fiducia interna e contenere la dannosa infiltrazione ideologica degli organi di opinione occidentali. Dovremmo rendere la voce della Cina più forte e ascoltata nella comunità internazionale e iniziare il processo di sistemazione tra voci diverse in Cina e nell'occidente guidato dagli Stati Uniti.

Man mano che la Cina diventa sempre più importante, il mondo ha bisogno di voci dalla Cina. Ma una strada accidentata attende la Cina per espandere le sue voci all'estero. Questo è un processo di apprendimento e un test per la fiducia, la risolutezza e la vitalità della Cina.

