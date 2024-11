Il dominio degli Stati Uniti “potrebbe non continuare”

Il ministro degli Esteri indiano, S. Jaishankar, ha dichiarato che le elezioni statunitensi non influenzeranno l'approccio cauto dell'India agli impegni globali. Durante un evento in Australia, Jaishankar ha sottolineato che il mondo dovrebbe prepararsi a un momento in cui il tipo di dominio che gli Stati Uniti avevano in passato potrebbe non essere più la norma.

EAM Jaishankar Expects US Isolationism To Continue - As It Has Since Obama



Do you expect great shifts in American foreign policy following Trump's election victory?#Trump2024Vance #USElection pic.twitter.com/bDMWEOV9h2 — RT_India (@RT_India_news) November 6, 2024

Ha evidenziato che gli Stati Uniti sono diventati più cauti nei loro impegni globali dall'amministrazione Obama, sottolineando i cambiamenti nell'approccio al dispiegamento delle truppe dopo i conflitti in Iraq e Siria e il ritiro caotico dall'Afghanistan di Joe Biden nel 2021. Jaishankar ritiene che questa tendenza continuerà indipendentemente dal presidente in carica, affermando che è importante guardare agli Stati Uniti a livello nazionale piuttosto che in termini puramente ideologici dell'amministrazione.

