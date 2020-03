La Russia svolgerà un ruolo importante nella riconciliazione tra Hamas e la Siria

Le autorità russe stanno mediando una potenziale riconciliazione tra il movimento di Hamas e il governo siriano, a seguito di anni di tumulti tra il gruppo e Damasco, secondo quanto riferito da Al-Monitor Citando una conferenza stampa del 4 marzo scorso, Al-Monitor ha affermato che il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha espresso il suo sostegno alla sovranità del governo siriano su tutta la Siria."Damasco rappresenta una profondità strategica per la questione palestinese", ha affermato Haniyeh, sottolineando che "siamo presenti in Siria da 10 anni".Secondo Haniyeh, Hamas non ha combattenti a Idlib e il movimento non parteciperà a questa battaglia condotta nella Siria nordoccidentale.“Non possiamo dimenticare questa storia. Non vi è alcuna politica o decisione da parte di Hamas di impegnarsi nella questione siriana, e nego con fermezza la presenza di combattenti o martiri di Hamas a Idlib, o prima degli [eventi] di Idlib, o persino della rivoluzione siriana ".Secondo Al-Monitor, Mosca sta giocando un ruolo diplomatico nel rilancio delle relazioni tra Hamas e Damasco, cosa che è stata provata in passato sia dall'Iran che da Hezbollah."Un funzionario dell'ambasciata russa a Ramallah, che ha chiesto di non essere nominato, ha spiegato ad Al-Monitor," l'incontro di Haniyeh con il ministro degli esteri russo ha toccato diverse questioni palestinesi in patria e all'estero, compresa la situazione in Siria ".Il rapporto specificava che Hamas è disposto a riconciliarsi con il governo siriano, che probabilmente chiederà alla Russia di mediare tra le due parti.Le relazioni tra Hamas e il governo siriano furono fortemente tese durante gli anni in cui Khaled Mesha'al era il leader del movimento palestinese.Mesha'al, che trasferì l'ufficio esteri di Hamas da Damasco a Doha, in Qatar, prima di esprimere sostegno all'opposizione siriana, posando accanto a una bandiera che rappresentava l'Esercito siriano libero (FSA) durante i primi anni del conflitto.