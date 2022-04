La Serbia conferma l'acquisto del sistema missilistico cinese di difesa aerea FK-3

Difesa e Intelligence è anche su Telegram. Clicca qui per entrare nel canale e restare sempre aggiornato

Arriva la conferma ufficiale dopo le speculazioni mediatiche: la Serbia ha ricevuto il sistema missilistico di difesa aerea cinese FK-3, secondo quanto riferito dal presidente serbo Aleksandar Vucic, dopo che sabato erano emerse notizie secondo cui l'aeronautica militare dell'Esercito popolare cinese di liberazione (PLA) stava consegnando l'equipaggiamento di difesa aerea tramite un velivolo per il trasporto di grandi dimensioni Y-20.

In quanto versione da esportazione dell'HQ-22 dell'EPL, l'FK-3 può migliorare significativamente le capacità di difesa nazionale della Serbia, in un momento in cui la NATO sta dividendo il mondo e potrebbe complicare la situazione della sicurezza intorno alla Serbia, hanno affermato gli analisti cinesi.

La Serbia ha acquistato il sistema missilistico cinese di difesa aerea FK-3 in modo trasparente, nel rispetto di leggi e regolamenti, e ha seguito le procedure, ha detto Vucic, secondo quanto riferito dall’emittente China Central Television (CCTV). Vucic è stato accusato da altri politici di "armare il paese per mano di concorrenti dell'Europa e della NATO".

La Serbia ha preso la propria strada basata sulla volontà del suo popolo, e il popolo serbo è orgoglioso di se stesso per aver deciso di proteggere il proprio paese da solo piuttosto che lasciare che sia la NATO a farlo, ha affermato Vucic nel servizio della CCTV.

Il servizio della CCTV arriva dopo che media stranieri hanno affermato che un gran numero di aerei cargo Y-20 dell'aeronautica militare dell'EPL sono stati avvistati in Serbia nella giornata di sabato e la speculazione hanno affermato che il sistema missilistico di difesa aerea FK-3 era stato consegnato all'esercito serbo, sollevando sospetti e polemiche.

L'FK-3 è un sistema missilistico di difesa terra-aria a medio e lungo raggio in grado di svolgere missioni in ambienti elettromagnetici complessi. Può intercettare bersagli inclusi aerei ad ala fissa, droni, missili da crociera, missili tattici aria-terra ed elicotteri.

Essendo un'arma di difesa aerea di media quota paragonabile al missile di difesa aerea Patriot degli Stati Uniti, il sistema missilistico FK-3 può fungere da potente deterrente contro gli aerei, inclusi caccia da combattimento e bombardieri che sono in missioni come penetrazione della difesa, attacchi di precisione e bombardamenti, ha spiegato al quotidiano Global Times Wang Ya'nan, caporedattore della rivista Aerospace Knowledge.

Svolgerà un ruolo molto importante per la Serbia in un momento in cui la situazione della sicurezza in Europa sta cambiando, ha affermato Wang. Mentre il conflitto tra Russia e Ucraina va avanti, molti paesi gravitano verso o lontano dall'Occidente e la NATO guidata dagli Stati Uniti è quella che sta dividendo il mondo, ha spiegato l’esperto.

La Serbia è stata vittima di incursioni aeree, quindi è naturale che il Paese investa nelle sue capacità di difesa aerea, affermano gli analisti. Nel 1999, la NATO ha lanciato un bombardamento di 78 giorni sulla Jugoslavia, provocando migliaia di vittime tra cui tre cittadini cinesi e provocando centinaia di migliaia di sfollati.

Come sistema di difesa aerea, l'FK-3 è di natura difensiva e non danneggerà la pace e la stabilità regionali, hanno affermato gli esperti.

