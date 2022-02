Putin: «I cittadini di Iraq, Libia, Afghanistan e Jugoslavia hanno visto quanto sia pacifica la NATO»

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito significativo e utile l'incontro con il leader francese Emmanuel Macron, avvenuto a Mosca e durato poco più di cinque ore. Il capo di Stato ha evidenziato il mancato rispetto da parte di Kiev degli accordi di Minsk, ha criticato la politica della NATO e ha lanciato un monito sulla minaccia di guerra se l'Ucraina tentasse di riconquistare la Crimea con la forza.

Parlando della strategia della NATO, il capo di Stato ha ricordato che la Russia è designata come un nemico dal blocco atlantico.

La NATO viene sovente descritta come un'alleanza puramente difensiva, ma i cittadini di molti paesi hanno vissuto sulla propria pelle quanto questa sia un’affermazione mendace, ha sottolineato Putin, citando Iraq , Libia e Afghanistan come esempi lampanti.

«I cittadini di Iraq, Libia, Afghanistan e Jugoslavia hanno visto quanto sia pacifica la NATO», ha affermato Putin portando così un poderoso attacco al blocco atlantico e a chi si ostina a definire la NATO come un’alleanza difensiva che non rappresenta una minaccia per nessuno.

I membri della NATO, ha anche ricordato Putin, continuano a fornire armi all'Ucraina.

«Gli stessi paesi membri della NATO continuano a imbottire l'Ucraina con tutti tipi di armi più moderne, stanziando risorse finanziarie significative per la modernizzazione dell'esercito ucraino. Inviano specialisti e istruttori militari», ha affermato, osservando di aver discusso di questo problema con Macron.

La Russia è categoricamente contraria all'espansione della NATO attraverso nuovi membri nell'est, ha sottolineato il presidente.

«Perché rappresenta per noi una minaccia l'ulteriore avanzamento della NATO verso i nostri confini, non ci stiamo muovendo verso la NATO. La NATO sta avanzando verso di noi. Pertanto, dire che la Russia è aggressiva è quantomeno non coerente con la logica».

L’Ucraina e la guerra con la NATO

Putin ha avvertito che l'ammissione dell'Ucraina alla NATO aumenterebbe la possibilità di una guerra tra l'Alleanza del Nord Atlantico e la Russia, se Kiev dovesse rivendicare la Crimea con mezzi militari. Come tra l’altro la stessa Ucraina afferma in alcuni documenti ufficiali.

«Volete che la Francia combatta la Russia? Questo è esattamente ciò che accadrebbe» se l'Ucraina entrasse nella NATO e cercasse di attuare la sua politica di 'reintegrare' la Crimea con la forza, ha spiegato Putin ai giornalisti.

I paesi europei, ha avvertito il leader russo, in una situazione del genere saranno automaticamente trascinati in una guerra in cui non ci saranno vincitori.

Putin says that if Ukraine joins NATO and decides to return Crimea using military means, European countries will be automatically at war with Russia and ‘there will be no winners’. pic.twitter.com/Bea9iMo3ZR — RT (@RT_com) February 7, 2022

Putin apprezza gli sforzi di Macron

Putin ha anche ringraziato il presidente francese Emmanuel Macron per i suoi sforzi nel cercare di migliorare le relazioni tra Russia e NATO, garantire la sicurezza, creare un ambiente di stabilità e risolvere la situazione nel sud-est dell'Ucraina.

«Ci siamo già riuniti a Parigi e adesso, nonostante i problemi che ha ogni capo di Stato, in particolare un grande Stato europeo, il signor Presidente ha comunque ritenuto necessario venire in Russia per scambiare opinioni su come agire», ha detto Putin.

Diverse idee di Macron possono benissimo essere utilizzate come base per ulteriori passi avanti in Ucraina, ha osservato il capo dello Stato. Allo stesso tempo, ha affermato che Macron «avrà difficoltà» nei negoziati con la leadership ucraina.