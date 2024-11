Quotidiano del Popolo - Settima CIIE: condividere le opportunità dello sviluppo della Cina

Luo Shanshan - Quotidiano del Popolo



La settima China International Import Expo (CIIE), in corso a Shanghai dal 5 al 10 novembre, importante piattaforma per l'apertura ad alto livello, continua a dimostrare gli sforzi continui dalla Cina per condividere le sue opportunità di mercato con il mondo.



Tenuta per la prima volta nel 2018, l'expo annuale ha svolto la sua funzione di piattaforma per gli appalti internazionali, la promozione degli investimenti, gli scambi interpersonali e la cooperazione aperta, diventando un bene pubblico per il mondo intero.



Secondo Tang Wenhong, Viceministro del Commercio cinese, l'area espositiva totale della settima CIIE supera i 420.000 metri quadrati. Ha attirato partecipanti da 152 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali sia nella Country Exhibition che nella Business Exhibition. Come parte integrante della CIIE, l'Hongqiao International Economic Forum includerà un forum principale e 19 sottoforum.



La Business Exhibition manterrà la sua enorme dimensione di oltre 360.000 metri quadrati, attraendo 3.496 espositori da 129 Paesi e regioni, cifre entrambe superiori a quelle dell'edizione precedente.



Saranno presenti un numero record di 297 aziende Fortune Global 500 e leader del settore, con 186 aziende e organizzazioni partecipanti per il settimo anno consecutivo.

La settima CIIE continuerà a stabilirsi come piattaforma globale per debutti di prodotti, lanci di tecnologie all'avanguardia e introduzioni di servizi innovativi. Ha attirato 39 delegazioni di appalti pubblici e 4 delegazioni di appalti industriali, per un totale di 780 sottogruppi commerciali, raggiungendo un nuovo record.

La zona di incubazione dell'innovazione nella Business Exhibition ha ottenuto miglioramenti sia in termini di scala che di qualità quest'anno. Per la prima volta, presenta quattro percorsi principali: economia digitale, tecnologia verde e a basse emissioni di carbonio, scienze della vita e tecnologia manifatturiera, con sia l'area espositiva che il numero di progetti che hanno raggiunto massimi storici.



L'area espositiva di tecnologia e attrezzature si concentrerà su tre temi principali: tecnologia, industria e protezione ambientale. La sezione tecnologica presenterà per la prima volta un'area dedicata ai nuovi materiali. La filiera industriale nella sezione del settore dei circuiti integrati è stata ulteriormente migliorata e la zona espositiva dell'intelligenza artificiale (IA) ulteriormente potenziata.



La sezione industriale dovrebbe mettere in evidenza tre aree espositive: sistemi industriali upstream e apparecchiature di base, soluzioni di automazione e integrazione di sistemi di controllo industriale midstream e applicazioni per utenti finali downstream.



La sezione di protezione ambientale copre nuove energie, trattamento delle acque e tecnologie ambientali e sarà affiancata da quattro delle principali aziende di trattamento delle acque al mondo.



La Country Exhibition continua a fungere da importante piattaforma per i Paesi per mostrare le loro opportunità commerciali e di investimento, con la partecipazione di 77 Paesi e organizzazioni internazionali.



Francia, Malesia, Nicaragua, Arabia Saudita, Tanzania e Uzbekistan saranno i Paesi ospiti d'onore. L'expo fornirà stand espositivi gratuiti alle aziende di 37 Paesi meno sviluppati, facilitando la loro partecipazione alle Country Exhibition e Business Exhibition. Amplierà anche la zona dei prodotti africani. Ciò dimostra l'impegno della Cina nell'ampliare l'apertura unilaterale ai Paesi meno sviluppati e rendere il suo sviluppo inclusivo e universalmente vantaggioso.



I sottoforum dell'Hongqiao International Economic Forum affronteranno argomenti come l'intelligenza artificiale, l'accumulo di nuova energia, i veicoli a nuova energia e lo sviluppo urbano sostenibile, offrendo spunti per le industrie emergenti. Per la prima volta, ospiterà eventi a tema "sviluppo sostenibile guidato da nuove forze produttive di qualità", per esplorare percorsi per le aziende per raggiungere uno sviluppo verde e sostenibile.



La CIIE, che mira ad espandere le importazioni di prodotti e servizi di alta qualità nel mercato cinese, serve a mostrare le principali misure di apertura della Cina. Liberando costantemente i dividendi dell'apertura, si sforza di costruire una piattaforma che consenta al mondo di condividere le nuove opportunità di sviluppo della Cina.

Le sei edizioni precedenti hanno visto il debutto di quasi 2.500 nuovi prodotti, tecnologie e servizi, con un fatturato complessivo previsto di oltre 420 miliardi di dollari. L'expo ha facilitato un matchmaking preciso per oltre 1.130 imprese straniere e agenzie di promozione degli investimenti in diverse regioni. Molti espositori hanno continuato ad aprire nuovi negozi, fabbriche e centri di ricerca e sviluppo in Cina.



Sfruttando l'enorme mercato cinese, la CIIE ha permesso ai beni in esposizione di diventare beni di scambio e agli espositori di individuare maggiori opportunità di investimento.

Come frontiera di apertura della Cina, Shanghai sta cogliendo le opportunità presentate dalla CIIE per promuovere un impegno internazionale di alto livello. Secondo Hua Yuan, vice sindaco di Shanghai, la città ha intrapreso una serie di esplorazioni e pratiche di livello pari ai più elevati standard internazionali.



La zona di libero scambio pilota della Cina (Shanghai) e la sua area speciale di Lin-gang hanno mostrato notevoli progressi. Negli ultimi cinque anni dalla sua istituzione, l'area speciale di Lin-gang ha visto il valore della produzione annuale delle industrie al di sopra delle dimensioni designate aumentare in media del 34,6 percento e l'uso effettivo degli investimenti diretti esteri ha raggiunto un tasso di crescita annuale medio del 45,3 percento. L'area speciale è diventata un nuovo motore per la crescita economica di Shanghai.

La città sta anche innovando nuove piattaforme per una cooperazione aperta. La zona pilota per la cooperazione e-commerce della Via della Seta, la prima del suo genere in Cina, è stata istituita nella città e ha fatto progressi costanti, realizzando dieci innovazioni istituzionali tra cui "dichiarazione unica, sdoganamento bilaterale" e interoperabilità delle fatture elettroniche transfrontaliere.



Tra i 104 compiti chiave delineati nel piano generale di Shanghai per la costruzione dell'hub di apertura internazionale Hongqiao, 100 sono stati implementati.



Zona franca speciale comprensiva di Yangshan della zona di libero scambio pilota della Cina (Shanghai). (Ji Haixin/Quotidiano del Popolo Online)



Il primo treno merci "Jinbo" Cina-Europa di quest'anno arriva alla stazione di Minhang a Shanghai, nella Cina orientale. (20 ottobre 2024 - Shen Chunchen/Quotidiano del Popolo Online)

Visitatore osserva un microscopio chirurgico robotico presso lo stand dell'azienda tecnologica tedesca ZEISS nell'area espositiva Intelligent Industry and Information Technology durante la sesta China International Import Expo (CIIE). (6 novembre 2023 - Zhai Huiyong/Quotidiano del Popolo Online)