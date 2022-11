Radici del nazifascismo in Ucraina. Una genesi che viene da lontano.  Terza parte:  DAL 1945 al 2014    

a cura di Enrico Vigna, novembre 2022



PRIMA PARTE



SECONDA PARTE





TERZA PARTE:





DOPO la vittoria dell’Armata Rossa e la Liberazione dell’Europa dal nazifascismo nel 1945, i collaborazionisti ucraini, insieme ai reduci nazisti e ai vari collaborazionisti degli altri paesi europei, si sparpagliarono nei paesi esteri sia europei che oltreoceano e sudamericani, aiutati e protetti ad espatriare e a reinserirsi nelle varie società, dai servizi segreti USA della CIA e a quelli inglesi in particolare. Vivendo per alcuni anni in una sorta di limbo o clandestinità attiva…..

Le 10 più importanti battaglie dell’UPA al fianco del nazismo tedesco.

Se prima della guerra, i nazisti ucraini facevano affidamento sul Reich e gli rimasero fedeli fino a maggio 1945, dopo la sconfitta del nazifascismo si “consegnarono” ai nuovi vincitori. Così come fecero i nazisti tedeschi. Gli angloamericani rimossero con cura dalla visuale storica non solo molti gerarchi e scienziati del terzo Reich, come il creatore della famosa "arma di rappresaglia" von Braun, ma anche i collaborazionisti europei che divennero un'ampia rete clandestina armata, in funzione antisovietica. I nazisti ucraini, per i quali la fine della II Guerra mondiale nel 1945, fu sia un crollo militare che politico, fecero la scelta di passare con l’ex nemico e misero le loro forze sopravvissute, al servizio delle intelligence occidentali. L’URSS sottovalutò questa peste nazionalista, cercando un processo di rieducazione e poi di integrazione, commettendo un grave errore, non sradicandoli ma fidandosi di un loro ravvedimento. In questo modo questo virus sopravvisse e si insediò tra le pieghe dei nuovi paesi liberati e decenni dopo è tornato ad ha insanguinare nuovamente la terra ed il popolo ucraino.

Un dato caratterizzante il neonazismo ucraino è quello che, mentre le varie forme di “rinascite nazifasciste” in Europa si sono date nuove forme e mimetizzazioni, il neonazismo ucraino ripropone integralmente i suoi antenati anche nei dettagli: dall'estetica e dalle simbologie, fino ai metodi e ai contenuti. E la concezione basilare del nazismo ucraino, resta sempre l'odio per la Russia e tutto ciò che è russo, rafforzato da un odio inferocito per la Vittoria sovietica nella Grande Guerra Patriottica. Ed ora dopo oltre tre quarti di secolo, questo odio ha nuovamente contaminato come una erba infestante la realtà ucraina.

Dopo la sconfitta della Germania nazista, i banderisti dell’OUN e dell’UPA, si trovavano quasi tutti nella zona di occupazione occidentale e, di conseguenza, nella sfera di interesse dei servizi speciali dei vari paesi occidentali. Con l'inizio ufficiale della "guerra fredda " nel 1947, la loro attività cominciò a rivolgersi verso l'ambiente degli emigranti ucraini, con il supporto dei servizi di intelligence di Stati Uniti e Gran Bretagna, per cui il loro movimento divenne uno strumento utilissimo per i ranghi della CIA e del MI6 in particolare, mentre le loro attività nel territorio della RSS Ucraina e della Polonia, non riuscirono a penetrare, e furono stroncate dai servizi di sicurezza dell'URSS e della Polonia.

Poi negli anni successivi, molti discendenti dei criminali che uccisero e massacrarono centinaia di migliaia di ucraini, antifascisti, ebrei, comunisti, riuscirono ad infiltrarsi silenziosamente nelle strutture istituzionali dello stato ucraino, camuffandosi con attività legali e visibili, ma sempre portatori del seme nazifascista di Bandera e dell’OUN, come orizzonte.

Alcuni arrivarono addirittura a divenire, dopo lo scioglimento dell’URSS, deputati o accademici storici molto conosciuti e riconosciuti come continuità con i massacratori loro “padri”, e più avanti documenterò alcuni esempi tra i più significativi e sconcertanti per la memoria storica antifascista e non solo.

Affrontando la storia delle radici del nazifascismo in Ucraina e per comprendere ciò che è accaduto dal 2014 ad oggi in Ucraina, occorre conoscere come è potuto accadere che in un paese come l’Ucraina, il cui popolo pagò un prezzo di sangue e distruzioni altissimo, nella lotta per la liberazione dal nazifascismo, sia potuto avvenire 60 anni dopo, un colpo di stato organizzato ed etero diretto dall’occidente, ma compiuto dagli sprezzanti e arroganti eredi e continuatori dell’ideologia nazista.

Subito dopo la fine della II° guerra mondiale, da subito USA e Inghilterra in particolare, misero in campo una progettualità che aveva l’obiettivo strategico di mettere in ginocchio e destabilizzare l’Unione Sovietica e i paesi socialisti suoi alleati. E un ruolo centrale in questa progettualità fu assunto e assegnato proprio ai nazionalisti ucraini dell’OUN.

Per capire le vicende ucraine attuali, occorre ricostruire i passaggi storici pianificati nel dopoguerra del 1945, che poi hanno trovato la loro materializzazione politica e concreta nel 2014.

Dopo la sconfitta della Germania nazista, tutta questa vile feccia di criminali e sadici fanatici, si stabilì in Occidente, unendosi ai ranghi della CIA, dell'MI6 e di altre agenzie di intelligence occidentali, come poi è divenuto pubblico.

Questo svariato insieme di feccia malvagia, come i loro precursori ideologici, che distrussero centinaia di migliaia di civili in quelle terre martoriate, correva e si arruolava negli uffici dei servizi di intelligence statunitensi ed europei, che “scordarono”, che essi erano i nemici degli anni precedenti.

Nel febbraio 1946, parlando a nome della RSS Ucraina in una sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a Londra, il poeta futurista ucraino sovietico Nikolai Bahzan chiese che i paesi occidentali estradassero molti criminali nazionalisti ucraini, in primis Stepan Bandera, definendolo un "criminale contro l'umanità". Proprio nello stesso anno, rendendosi conto che era impossibile condurre una lotta antibolscevica con l'aiuto dei soli nazionalisti ucraini, Bandera avviò la formazione organizzativa del Blocco dei popoli antibolscevichi (ABN), un centro di coordinamento delle organizzazioni politiche anticomuniste degli emigranti dall'URSS e da altri paesi del campo socialista.

Allo stesso tempo, dal 1947, l'OUN(b) nonostante fosse indebolito militarmente, dominava l'ambiente dell’emigrazione nazionalista, soprattutto negli USA e in Canada, diventando particolarmente utilizzato durante il picco della Guerra Fredda nella prima metà degli anni '80.

La messa in atto come attività sul campo, venne affidato alla struttura organizzativa già presente formalmente, del Blocco anti-bolscevico delle nazioni (ABN), che era un'organizzazione internazionale, fondata come centro di coordinamento per le organizzazioni politiche emigrate anticomuniste e nazionaliste dei paesi sovietici e di altri paesi socialisti. La nascita ufficiale dell’ABN risaliva a una conferenza di rappresentanti di popoli non russi che ebbe luogo nel novembre 1943, vicino a Zhytomyr, indetta dal Comitato delle Nazioni Soggiogate/Fronte Antibolscevico su iniziativa dell'Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN).

Fu questo l’atto di nascita della strategia della Guerra fredda, che si poneva l’obiettivo strategico della distruzione dell’URSS e del sistema socialista come alternativa ai sistemi capitalistici occidentali. In questo Blocco gli elementi più attivi erano le organizzazioni nazionaliste ucraine. Nel 1946-1947, la polizia segreta clandestina dell'OUN-B, la Sluzhba Bezpeky, condusse, con il supporto anglo-americano, l'operazione Ohio, una campagna di omicidi nei campi profughi nella Germania occidentale. Le vittime erano sospetti agenti sovietici, antifascisti, membri di gruppi ucraini rivali e coloro che sapevano troppo dei trascorsi collaborazionisti dei leader dell'ABN.

Fletcher Prouty, ex colonnellodella United States Air Force ed ex capo delle operazioni speciali sotto la presidenza di John F. Kennedy, dopo il suo ritiro dal servizio attivo, divenne un forte critico della politica estera statunitense, in particolare delle attività segrete della Central Intelligence Agency (CIA), di cui aveva una rilevante conoscenza interna, riguardo a questi omicidi pianificati dichiarò, riferendosi ai sicari dell’OUN ucraino, che “…quegli assassini erano i migliori sicari sul mercato di cui si era mai sentito parlare".

Quanto importante e strategico fu il lavoro di questo Blocco che esaurì i suoi compiti nel 1991 con il crollo dell’URSS e dei paesi socialisti, nello specifico ucraino, lo si può oggi rilevare vedendo quale ruolo centrale lo hanno avuto alcuni suoi esponenti più noti, come i coniugi Stetsko, che si assunsero il compito politico di radicare nuovamente il seme malefico del radicalismo nazifascista in Ucraina.

La figura preminente di questa progettualità fu Yaroslav Semenovich Stetsko nato il 19 gennaio 1912 e morto il 5 luglio 1986, che fino al ’45 fu al fianco di Bandera e del Terzo Reich. Poi dal 1968 fino alla sua morte divenne il capo dell'Organizzazione dei nazionalisti ucraini (OUN). Durante l'operazione Barbarossa, l'invasione nazista dell'Unione Sovietica nel 1941, si autoproclamò capo provvisorio di un governo ucraino indipendente dichiarato da Bandera. Stetsko divenne poi il leader del Blocco anti-bolscevico delle nazioni (ABN) dal momento della sua fondazione fino al 1986, anno della sua morte. Yaroslav Stetsko è stato attivo nelle organizzazioni nazionaliste ucraine sin dalla gioventù. Iniziò le sue attività terroristiche con l’organizzazione separatista "Ukrayinska Natsionalistychna Molod" (Gioventù nazionalista ucraina) e poi nell’OUN. A causa delle sue attività anti-polacche e dell’assassinio del funzionario polacco Bronislaw Piernacki da parte di nazionalisti ucraini, Stetsko fu arrestato dalle autorità polacche nel 1934 e condannato a 5 anni per complicità. La pena gli fu poi ridotta e Stetsko fu rilasciato nel 1937 con un'amnistia generale.

Il 30 giugno 1941 Stetsko dichiarò a Leopoli la formazione di un governo nazionale ucraino dichiarando che "…collaborerà strettamente con la Grande Germania nazionalsocialista, sotto la guida del suo leader Adolf Hitler per formare un nuovo ordine in Europa e nel mondo ", come affermato nel testo dell '"Atto di proclamazione dello stato ucraino". I funzionari della Gestapo e dell'Abwehr proteggevano i seguaci di Bandera. Nell'aprile 1944 Stepan Bandera e il suo vice Yaroslav Stetsko furono assoldati da Otto Skorzeny per pianificare i piani per attentati e sabotaggi contro l'esercito sovietico.

Nell'agosto 1941 Stetsko scrisse una sua autobiografia indirizzata alle autorità naziste dove esprimeva diversi passaggi antisemiti; in particolare affermava di considerare il marxismo un prodotto del pensiero ebraico, messo in pratica dai popolo moscovita con l'assistenza ebraica, e che Mosca e gli ebrei sono i portatori delle idee internazionali dei bolscevichi. Stetsko affermava che sebbene considerasse Mosca, piuttosto che gli ebrei, il principale nemico dell'Ucraina nazionalista, sosteneva fermamente l'idea del ruolo innegabilmente nocivo degli ebrei nella riduzione in schiavitù dell'Ucraina da parte di Mosca. Alla fine dichiarò di appoggiare in modo incondizionato lo sterminio degli ebrei e il criterio dei metodi tedeschi di sterminio degli ebrei, invece di assimilarli.

Nel 1950 Stetsko diresse una conferenza ABN a Edimburgo finanziata dall'MI6 a cui parteciparono personaggi come Alfr?ds B?rzi?š della Lettonia; Stanislaw Stankievich che aveva guidato il Consiglio nazionale bielorusso; Kajum Khan del National Turkestan Unity Committee. A rappresentare la Romania alla conferenza c'era la Legione dell'Arcangelo Michele (meglio conosciuta come la Guardia di Ferro); per la Bulgaria il Fronte nazionale bulgaro e i croati degli Ustascia. Nella conferenza Stetsko affermò che l'ABN era pronto e disposto a combattere e di essere in grado di "creare un esercito di oltre dieci milioni di soldati" per combattere contro l'Unione Sovietica. Molti gruppi di emigrati polacchi, che avevano boicottato la conferenza di Edimburgo con repulsione per l'OUN, accusarono l'ABN di ignorare la "dura realtà" dell'Europa orientale, vale a dire che le vaste forze militari che l'ABN affermava di comandare non esistevano. Un comunicato stampa emesso dal governo polacco in esilio a Londra denunciava l'ABN, dicendo che "non c'era alcuna possibilità di scrollarsi di dosso l'odiato giogo bolscevico... “.

Nel 1951 la rivista americana The New Leader pubblicò un articolo intitolato " Una Alleanza di cui non abbiamo bisogno" dove documentava come l'ABN era stata fondata su istigazione dell'Ostministerium di Rosenberg nel 1943 e che quasi tutti i leader dell'ABN erano stati attivi collaborazionisti dell'Asse nazifascista. Sotto una fotografia di Rosenberg con la didascalia "La sua memoria aleggia", l'articolo tradusse le dichiarazioni più estreme anti-russe, che erano una continuazione diretta della propaganda dell'Ostministerium in tempo di guerra. Come in un opuscolo ABN che affermava che i russi "non sono mai stati in grado di formare un ordine sociale degno degli esseri umani». Tali documentazioni ebbero qualche effetto, il governo degli Stati Uniti che, tramite i suoi servizi di intelligence era tra i promotori, prese ufficialmente le distanze, dicendo che Stetsko aveva "tendenze totalitarie", non ultima la sua abitudine di ordinare l'assassinio dei rivali. Inoltre, il governo americano ritenne che Stetsko fosse "troppo estremista" poiché il suo obiettivo dichiarato era quello di provocare la terza guerra mondiale, sostenendo che questo era il modo migliore per raggiungere il suo obiettivo di smantellare l'Unione Sovietica.

Lo storico americano Richard Rasche documentò che l'ABN aveva "almeno una dozzina di ben noti collaboratori nazisti" nel suo consiglio di amministrazione. I presidenti del Consiglio centrale dell'ABN includevano A. B?rzi?š, V. Kajum-Khan, F. ?ur?anský , F. Farkas de Kisbarnak e R. Ostrowski . Il capo del Movimento di Liberazione Romeno affiliato all'ABN era Horia Sima, ex capo della Guardia di Ferro. I segretari generali di lunga data erano il dottor Niko Nakashidze e C. Pokorný. B?rzi?š era un lettone che prestò servizio come obersturmführer nelle SS e fu accusato di aver torturato e ucciso 2.000 ebrei. Nel consiglio di amministrazione dell'ABN c'era anche Edward O'Connor, un ex membro del Consiglio di sicurezza nazionale americano che aveva favorito l'utilizzo di gruppi di emigrati per disgregare l'Unione Sovietica. O'Connor era ritenuto l’ "attivista più rilevante" nell'ABN. Un certo numero di negazionisti dell'Olocausto come Austin App , l'autore di The Six Million Swindle erano membri dell'ABN.

L'ABN collaborava strettamente con la World Anti-Communist League (WACL) e l' European Freedom Council (EFC). La rivista dell'ABN “ ABN Correspondence”, elogiava senza remore i leader collaborazionisti del tempo di guerra come Ante Paveli? della Croazia e padre Jozef Tiso della Slovacchia come "veri combattenti per la libertà" contro il comunismo. L'ABN arrivò a godere di un certo potere negli Stati Uniti poiché molti americani originari dell'Europa orientale votavano per candidati approvati dall'ABN, facendo sì che i politici sia democratici che repubblicani cercassero le simpatie dell'ABN. Gli attivisti dell'ABN negli Stati Uniti sostenevano i politici che proclamavano la linea anticomunista più estrema, come il senatore repubblicano Joseph McCarthy che a sua volta elogiava l'ABN. Oltre che negli Stati Uniti, l'ABN arrivò in posti di potere anche in Canada negli anni '50, quando c'era una significativa popolazione ucraino-canadese che votava per candidati approvati dall'ABN.

Nel marzo 1958, in una conferenza a Città del Messico, l'ABN si unì alla Lega anticomunista del popolo asiatico, al Comitato per un milione contro l'ammissione della Cina rossa e alla Confederazione interamericana per la difesa della Cina di Taiwan, per formare il Congresso mondiale anticomunista per la liberazione e la libertà. La Lega anticomunista del popolo asiatico era un'organizzazione sostenuta clandestinamente dai governi della Repubblica di Cina (Taiwan), Corea del Sud, Filippine e Vietnam del Sud. L'obiettivo del Congresso mondiale anticomunista per la liberazione e la libertà era di fornire "sostegno morale e materiale alle forze dietro la cortina di ferro in Europa e in Asia" e di "raggiungere l'obiettivo finale di liberare e ripristinare l'indipendenza nazionale, la libertà”. Nel luglio 1958, il Congresso si frantumò poiché il leader del Comitato per un milione, Marvin Liebman, si era ritirato dicendo che non voleva lavorare con Stetsko. Liebman, i cui genitori ebrei provenivano dalla Galizia, era rimasto scioccato nell'apprendere che Stetsko era stato responsabile nell'organizzazione di pogrom contro gli ebrei galiziani nel 1941. Liebman definì Stetsko e i suoi seguaci "stolti", affermando che Stetsko era un antisemita che identificava il comunismo con gli ebrei, poiché continuava a mantenere la sua dottrina alterata della concezione del "giudeo-bolscevismo". Dopo che Liebman si dimise, iniziò a ricevere minacce di morte dai membri dell'OUN che lo definivano un "ebreo bolscevico".

Il diplomatico americano George F. Kennan arrivò a deplorare l'ABN, denunciando che il gruppo avesse un'influenza eccessiva sul Congresso USA, poiché la maggior parte dei membri del Congresso e dei senatori aveva paura di essere etichettati come "morbidi nei confronti del comunismo". Kennan scrisse che l'ABN negli Stati Uniti era un classico esempio di una lobby interna che assumeva il controllo della politica estera per raggiungere i propri fini, anche se tali obiettivi non erano necessariamente nell'interesse più ampio degli Stati Uniti.

Dal 1962 in poi, Stetsko e l'ABN lavorarono a stretto contatto con Lady Birdwood, definita come "il più grande propagandista individuale di materiale razzista e antisemita" in Gran Bretagna, come leader del ramo britannico dell'European Freedom Council.

Nel novembre 1967, l'ABN organizzò sit in a Ottawa fuori dall'ambasciata sovietica e a Montreal fuori dal consolato sovietico per protestare contro il 50° anniversario della Rivoluzione d'Ottobre. L'oratore principale fu Stetsko, il cui discorso chiedeva l'indipendenza dell'Ucraina e fece esplodere il pubblico ucraino-canadese in una gioia estatica. Ad un'altra manifestazione dell'ABN tenutasi poco dopo, parteciparono l'ex primo ministro, John Diefenbaker, e il deputato conservatore Mike Starr, il primo ucraino-canadese ad essere eletto alla Camera dei Comuni.

Il giornalista statunitense Russ Bellant ha descritto l'ABN come “…un gruppo di coordinamento dei gruppi collaborazionisti genocidi dell'Europa orientale”. A sostegno di questa affermazione, Bellant evidenziò che il Consiglio centrale bielorusso dell'ABN era di fatto una continuazione della Rada centrale istituita dalle autorità tedesche nel 1941, i cui poliziotti avevano giocato un ruolo decisivo nello sterminio della comunità ebraica della Bielorussia nel 1941-43. Riguardo all’Ucraina, furono i militanti armati dell'OUN che lavoravano per le SS, che abbatterono oltre 90.000 ebrei ucraini nel 1941-42 e che fu Yaroslav Stetsko ad aver organizzato i pogrom a Leopoli nel 1941, dove furono uccisi migliaia di ebrei e polacchi.

L'ABN era guidato proprio da Yaroslav Stetsko, un nazionalista ucraino, braccio destro di Stefan Bandera, che aveva sostenuto l'Olocausto e un assoluto odio antisovietico e anticomunista per tutta la sua vita, dal momento della fondazione dell’OUN fino al 1986, anno della sua morte. A Y. Stetsko nella guida del Blocco, succedette la sua vedova Slava Stetsko, Slava Stetsko, una protagonista dello sdoganamento del nazismo e di ciò che poi ha portato ad EuroMaidan del 2014, ed alla guerra di distruzione contro le Repubbliche Popolari del Donbass.

Chi era e cosa ha rappresentato Yaroslav Stetsko per l’Ucraina, oltre alle sue imprese criminali e atroci, politicamente è sintetizzato nelle righe scritte come prefazione nel libro del 1969 “Cattive Nazioni, la nostra prima linea di difesa” di Bailey Bernadine, dove offriva le seguenti enunciazioni politiche:

" Antisemitismo ”: una parola diffamatoria usata dai comunisti contro coloro che concretamente gli si oppongono e li smascherano.

”: una parola diffamatoria usata dai comunisti contro coloro che concretamente gli si oppongono e li smascherano. Un “Fascista ”: un anticomunista.

”: un anticomunista. Un “Nazista o hitleriano”: un anticomunista attivo.

Nel dopoguerra Stetsko ha continuato ad essere molto attivo politicamente, nel 1946 fu lui a prendere la direzione dell’ABN, di cui rimase presidente fino alla sua morte. Poi nel 1968 divenne capo dell'OUN-B. Fu anche membro del consiglio centrale della World Anti-Communist League .

Il 5 luglio 1986 Yaroslav Stetsko morì a Monaco di Baviera, in Germania

Esempi tra i più significativi e sconcertanti, che dovrebbero ALMENO far riflettere, su cos’è l’Ucraina del dopo Maidan e chi li guida. La figura criminale di Yaroslav Stetsko è stata delineata sopra, vediamo ora chi era Slava Stetsko, alacre braccio destro del marito per creare un nuovo ordine mondiale con Hitler, che tornò poi a Kiev e dopo il golpe di EuroMaidan, divenne un deputato della Verkhovna Rada.

Nata il 14 maggio 1920 a Termopil in Galizia, morta il 12 marzo 2003, divenne membro dell'Organizzazione dei nazionalisti ucraini (OUN) nel 1938. Quando si verificò la scissione all'interno dell'OUN nel 1940, andò con l'ala dell'OUN guidato da Stepan Bandera. Durante la seconda guerra mondiale , prestò servizio come inserviente e infermiera nell'esercito ribelle ucraino, dal 1944 visse in Germania.

Nel 1946 assunse una posizione di leadership nell'OUN (fazione Bandera) e poi fu membro dell'esecutivo del Blocco delle Nazioni Antibolscevico (ABN). Ha curato ABN Correspondence (1957-1996) così come la sua edizione tedesca, il trimestrale The Ukrainian Review e altri periodici ABN, e ha organizzato e partecipato a numerosi congressi internazionali anticomunisti. Ha servito come membro dell'esecutivo centrale delAssociazione giovanile ucraina (1948–53). Dal 1968 è stata responsabile del settore affari esteri dell'OUN(B). È stata co-organizzatrice del Consiglio Europeo della Libertà e ne è diventata vicepresidente nel 1985. Nel 1986, in seguito alla morte del marito, divenne presidente dell'ABN e membro esecutivo della World Anti-Communist League.

Nel 1991, alla Settima Grande Assemblea dell'OUN, la Stetsko fu nominata leader dell'OUN(B). Ha mantenuto tale incarico fino al 2000. Nel luglio 1991 si è trasferita in Ucraina. L'anno successivo, il 18 ottobre 1992 ha fondato il Congresso dei nazionalisti ucraini , che ha poi guidato fino alla sua morte.

Fu eletta per la prima volta come deputato al Consiglio supremo dell'Ucraina nel 1997. È stata rieletta nel 1998 e nel 2002. Nel 1998 a Stetsko, come più anziano deputato della sessione del Consiglio supremo, fu assegnato il compito di guidare i parlamentari nel prestare giuramento di ufficio. Ne seguì un pandemonio, con i membri comunisti e socialisti, che la consideravano una collaboratrice nazista per il suo ruolo dirigente nell’OUN.

Nel 2010, su iniziativa dell’allora presidente ucraino Viktor Yushchenko, una targa in memoria per Yaroslava Stetsko è stata montata nella sua casa di Monaco di Baviera in Germania e un Museo è stato inaugurato il 24 agosto 2019 nel villaggio Yushkivitsi Zhydachiv vicino a Lviv/Leopoli.

Un'altra figura che fu fondamentale e decisiva in questo percorso di reinseminazione del morbo nazista in Ucraina fu Roman Shukhevych che fu comandante dell’Esercito Ribelle Ucraino alleato del Terzo Reich, che ebbe poi nel figlio Yurii Shukhevych un fondamentale prosecutore ed esecutore.

Roman Taras Yosypovych Shukhevych noto anche con il suo pseudonimo Taras Chuprynka, era nato il 30 giugno 1907, morto il 5 marzo 1950, è stato uno dei più importanti e fanatici nazionalisti ucraini, con un curriculum criminale tra i più sanguinari, fu comandante del Battaglione Nachtigalluptmann, del battaglione di polizia ausiliario tedesco Schutzmannschaft 201, capo militare dell'esercito insorto ucraino (UPA) e uno degli organizzatori dei massacri di Galizia-Volinia di circa 100.000 polacchi.

Nel 1925 Shukhevych si unì all'Organizzazione militare ucraina (UVO). Nel 1926 l’unità regionale dell'UVO ordinò a Shukhevych di assassinare il sovrintendente scolastico di Lwów, Stanis?aw Sobi?ski, accusato di "polonizzazione" del sistema educativo ucraino. Roman Shukhevych e Bohdan Pidhainy eseguirono l'assassinio il 19 ottobre 1926.

Nel febbraio 1929 fu fondata a Vienna l' Organizzazione dei nazionalisti ucraini (OUN). Shukhevych, con il nome di "Dzvin" (campana), divenne un rappresentante dell'esecutivo ucraino.

Shukhevych fu a capo di un'ondata di attacchi e saccheggi contro proprietà e case polacche in Galizia nel 1930, che avevano lo scopo di provocare rappresaglie delle autorità polacche e di radicalizzare la società ucraina.

Shukhevych nella sua militanza ha pianificato e partecipato ad attività terroristiche e numerosi omicidi pianificati dai nazionalisti ucraini come atti di protesta contro le politiche anti-ucraine. Tra questi vi sono:

Campagne di espropri di uffici del governo polacco al fine di finanziare l'insurrezione, rapine in banca e assalti agli uffici postali o ai vagoni.

il 1 settembre 1931, assassinio di Tadeusz Ho?ówko , un politico polacco moderato, che sosteneva l'autonomia culturale per gli ucraini. Il suo omicidio causò uno choc tra la gente locale.

, un politico polacco moderato, che sosteneva l'autonomia culturale per gli ucraini. Il suo omicidio causò uno choc tra la gente locale. l'assassinio, il 22 marzo 1932, del commissario di polizia Czechowski

il fallito tentato assassinio del console sovietico a Leopoli

a Leopoli l' assassinio del membro del parlamento e ministro degli affari internipolacco Bronis?aw Pieracki , che l' OUN aveva dichiarato responsabile dell'organizzazione di azioni di "pacificazione".

che l' aveva dichiarato responsabile dell'organizzazione di azioni di "pacificazione". il 30 novembre 1932, assalto all'ufficio postale di Gródek Jagiello?ski con la partecipazione diretta di Shukhevych, in cui furono uccisi numerosi civili.

Shukhevych, con Stepan Bandera, Stepan Lenkavsky, Yaroslav Stetsko, Yaroslav Starukh e altri, teorizzarono il concetto di "rivoluzione permanente". Secondo il loro manifesto, il popolo ucraino, sfruttato da un occupante, poteva ottenere la libertà solo attraverso un continuo assalto al nemico. Shukhevych teorizzò l'idea che la rivoluzione fosse un conflitto senza compromessi o limiti per sconfiggere definitivamente il nemico.

Shukhevych fu uno dei teorici e fondatori della formazione dell’Esercito ucraino insurrezionale. Dal 19 gennaio 1935 Shukhevych fu confinato nella prigione di Leopoli, incarcerato per la sua appartenenza all'esecutivo regionale dell'OUN e condannato a tre anni. Il 18 luglio Shukhevych fu anche accusato dell’omicidio di Pieracki e mandato nella prigione di Bereza Kartuska. Grazie all'amnistia del 1935 fu scarcerato.

Durante il processo di Varsavia contro l'OUN (18 novembre 1935 - 13 gennaio 1936) Shukhevych fu chiamato come testimone. Lì sostenne la sua intenzione di parlare solo in ucraino per il quale fu multato. Dopo aver salutato la corte con l'appello " Gloria all'Ucraina", Shukhevych fu nuovamente arrestato.

Durante il processo a Leopoli contro l'OUN (25 maggio - 27 giugno 1936), fu accusato di tradimento, appartenenza all'organizzazione clandestina dell'OUN e condannato a tre anni di reclusione. Fu nuovamente rilasciato per amnistia il 27 gennaio 1937.

Nel novembre 1938, la Rutenia dei Carpazi ottenne l'autonomia all'interno dello stato cecoslovacco. Shukhevych organizzò aiuti finanziari per il governo della neonata repubblica e inviò membri dell'OUN a fondare il Carpathian Sich . Nel dicembre 1938 attraversò illegalmente il confine dalla Polonia alla Cecoslovacchia, recandosi nella città rutena di Khust. Lì, con l'aiuto dei membri locali dell'OUN e dell'intelligence nazista, istituì il quartier generale per la lotta contro il governo centrale cecoslovacco. Nel gennaio 1939 l'OUN decise di spodestare il governo autonomo, che a loro appariva troppo filo-cecoslovacco. Il tentativo di colpo di stato avvenne nella notte tra il 13 e il 14 marzo, in relazione alla proclamazione dell'indipendenza slovacca, gestita dalla Germania. Con l'aiuto di simpatizzanti tra la polizia, gli insorti guidati da Shukhevych presero le armi della gendarmeria locale, ma i loro assalti alle guarnigioni dell'esercito cecoslovacco fallirono. Solo a Khust 11 combattenti OUN furono uccisi e 51 catturati. Poi, dopo la creazione dello Stato vassallo slovacco il 14 marzo, e l’occupazione della Cecoslovacchia da parte dei nazisti il 15 marzo, la Rutenia dei Carpazi fu invasa e annessa dall'Ungheria. Shukhevych partecipò attivamente al conflitto armato con le forze ungheresi.

Nell'autunno del 1939 Shukhevych si trasferì in Polonia, dove organizzava il trasporto illegale di documenti e materiali attraverso il confine sovietico-tedesco e fungeva da riferimento per le attività dell'OUN in Ucraina. Dopo che nel febbraio 1940 comando dei nazionalisti ucraini si divise in due tendenze, su concezioni diverse delle tattiche da tenere, il 10 febbraio 1940, l'organizzazione nazionalista si divise in due fazioni una guidata da Stepan Bandera e l'altra da Andriy Melnyk. Shukhevych divenne membro del Comando Rivoluzionario dell'OUN guidato da Bandera, prendendo in carico la sezione che si occupava dei territori rivendicati dagli ucraini, che dopo il patto Molotov-Ribbentrop erano stati presi dalla Germania (Pidliashshia, Kholm, Nadsiania e Lemkivshchyna). Contribuì a formare una potente rete per le le attività clandestine in Ucraina, con corsi di addestramento paramilitari, preparazione di quadri militari che poi sarebbero diventati il futuro esercito ucraino nazionalista. Shukhevych fu anche l’organizzatore del Secondo Grande Congresso dell'OUN che ebbe luogo nell'aprile 1941.

Nella primavera del 1943, l' UPA dell'OUN -B lanciò una campagna di omicidi ed espulsioni contro la popolazione polacca della Volinia e all'inizio del 1944 contro i polacchi nella Galizia orientale. Ciò fu fatto come attacco preventivo, in attesa di un prevedibile conflitto polacco-ucraino sui territori contesi, che erano stati internazionalmente riconosciuti come parte della Polonia nel 1923.

Secondo lo storico americano Timothy D. Snyder, specializzato nella storia moderna dell'Europa centrale e orientale, Professor of History presso l'Università di Yale, membro permanente presso l'Istituto per le Scienze Umane di Vienna, oltre ad essere componente del Comitato sulla coscienza del Museo memoriale dell'Olocausto degli Stati Uniti, si stima che fino a 100.000 polacchi siano stati uccisi dai nazionalisti ucraini durante il conflitto e altri 300.000 siano stati costretti all’esilio, a causa della pulizia etnica. Secondo Snyder, 40.000-60.000 civili polacchi furono uccisi dall'UPA in Volinia nel 1943 e circa 25.000 nella Galizia orientale. Lo storico dell'Università dell'Alberta, Per Rudling ha affermato che Shukhevych comandava l'UPA durante l'estate del 1943, quando decine di migliaia di polacchi furono massacrati.

Shukh?vych è morto in uno scontro armato con un gruppo operativo dell'MGB (Servizi sicurezza ucraini), nel villaggio di Bilohorshcha alla periferia della città di Lviv, il 5 marzo 1950 a 42 anni.

Nell’Ucraina del post Maidan, questo criminale di guerra, comandante del Battaglione Nachtigall, comandante del Battaglione di Polizia ausiliaria tedesco Schutzmannschaft 201, capo militare dell'Esercito insurrezionale ucraino (UPA) e uno degli organizzatori dei massacri di Galizia-Volynia di circa 100.000 polacchi, Shukhevich è ritenuto e celebrato come un eroe. Per i compleanni si svolgono raduni di commemorazione di massa in varie città ucraine. Il 23 ottobre 2001, il Museo storico di Leopoli ha convertito la casa in cui Shukhevych è stato giustiziato in un museo commemorativo. Francobolli e monete sono stati coniati in suo onore, nel 100° anniversario della sua nascita. Postumo, è stato insignito delle più alte decorazioni dell'UPA: la Croce d'oro al merito di combattimento di prima classe e la Croce al merito in oro.

Nel giugno 2017, il consiglio comunale di Kiev ha ribattezzato la General Vatutin Avenue della città, in Roman Shukhevych Avenue. Il 5 marzo 2021, il consiglio comunale di Ternopil ha nominato lo stadio più grande della città di Ternopil, come Stadio cittadino di Ternopil Roman Shukhevych.

Nell’Ucraina “libera e democratica” di oggi, il figlio, nato nel 1933 a Leopoli, continuatore delle idee e valori del padre, Yurii Shukhevych, nelle elezioni parlamentari ucraine del 2014, Y. Shukhevych è stato eletto nel parlamento ucraino per il Partito Radicale. Prima è stato un leader riconosciuto delle formazioni neonaziste, nel dicembre 1990 fu eletto capo dell'Assemblea nazionale ucraina - Autodifesa nazionale ucraina, una formazione radicale fascista. Yuri Shukhevych ha anche trascorso oltre 30 anni nelle prigioni sovietiche. Nel 1944, quando l' Ucraina occidentale fu liberata dall'Armata Rossa, fu arrestato con sua madre e mandato in Siberia, come familiari di nemici del popolo.

Nell'agosto 1994 Shukhevych si ritirò dalla vita politica attiva a causa di duri scontri con gli altri leader del partito. All'inizio del 2006 Shukhevych è tornato in politica ed è entrato nella lista elettorale dell'UNA-UNSO per le elezioni ucraine del marzo 2006 al numero 1. Ma il partito perse le elezioni totalizzando lo 0,06% del totale voti. Il 19 agosto 2006 Y. Shukhevych ha ricevuto il titolo di “Eroe dell'Ucraina"per le attività sociali e politiche a lungo termine in nome dell'indipendenza dell'Ucraina. Nell'ottobre 2006 UNA-UNSO ha rieletto Y. Shukhevych come suo presidente e poi anche nel giugno 2010.

Un articolo pubblicato dal portale della comunità ebraica internazionale “Defending History” ha riportato incredulo che l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) avrebbe giocato un ruolo rilevante nella riabilitazione dei criminali di guerra collaborazionisti nazisti ucraini.

In quel rapporto si rilevava che la questione del sostegno dell'USAID alla politica della memoria nazionalista ucraina va oltre ciò che era già difficile da credere. Per esempio una Conferenza sulle riforme in Ucraina, una conferenza per funzionari ucraini e stranieri, con membri dell'Unione europea, dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), del Gruppo dei Sette (G7), rappresentanti della società civile, membri del settore privato e think tank, tenutasi a Kiev il 17-19 e 23-27 novembre 2019, che si è conclusa con un seminario sulla "politica nazionale della memoria". Il forum di otto giorni fu sponsorizzato dall'USAID, insieme ad altre istituzioni.

Due dei quattro relatori per la politica della memoria, Ivan Patrylak e Yaryna Yasynevych, erano membri del Center for Research of the Liberation Movement (TsDVR), una "struttura di facciata " dell'OUN-B, la fazione dell'Organizzazione dei nazionalisti ucraini, fondata e guidata dal famigerato collaboratore nazista Stepan Bandera. Come documentato prima, profondamente antisemiti e massacratori di centinaia di migliaia di ebrei e polacchi durante la seconda guerra mondiale. Dall'inizio della Guerra Fredda, l'OUN-B ha lentamente ma instancabilmente manovrato gran parte della diaspora ucraina organizzata e subito dopo il crollo dell'Unione Sovietica ha ripreso da dove si era interrotta in Ucraina.

Ma per fare questo ha avuto il sostegno e la complicità occidentali.

In quella Conferenza tra i relatori principali vi erano il Dr. Ivan Patrylak, preside del dipartimento di storia dell'Università Nazionale Taras Shevchenko di Kiev, ex ricercatore TsDVR. La sua co-relatrice Yaryna Yasynevych coordinatrice del programma TsDVR, è moglie di Volodymyr Viatrovych, autore del famigerato "Historian Whitewashing Ukraine's Past ".

Nel 2012, Defending History ha pubblicato una serie di articoli che trattavano della cosiddetta “Canadian Conference in Support of Ukraine” (CCSU), una coalizione di organizzazioni affiliate all'OUN-B in Canada. Il TsDVR, già diretto da Viatrovych, è partner ufficiale e membro a pieno titolo dell'ente capogruppo della CCSU, un centro di coordinamento internazionale delle ONG Banderiste subordinato all'OUN-B e nota per avere sede a Toronto.

Yaryna Vasynevych è un membro del consiglio della Coalition Package of Reforms (RPR), finanziata dall’occidente, di cui fa parte anche il TsDVR. La RPR e il CCSU hanno condiviso molti degli stessi sponsor, inclusi, a titolo esemplificativo ma non completo, USAID, nonché l'Unione Europea, il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite in Ucraina e i ministeri degli esteri danese e lituano.

Di queste reti internazionali fanno parte anche due gruppi giovanili affiliati all'OUN-B: l'International Ukraine Youth Association (CYM), fondata nel 1946 nella Germania occidentale e il Militant Nationalist Congress (MNK), che ha forti legami in Ucraina. Molti dei monumenti dell’OUN-B nella diaspora ucraina si trovano nelle sedi del CYM.

L'MNK, è stato fondato nel 2001, originariamente concepito come l'ala giovanile del Congresso dei nazionalisti ucraini (KUN), che negli anni '90 è stato il partito politico espressone dell'OUN-B clandestino. Il capo della filiale di Kiev dell'MNK, Dmytro Shved, ha il tatuaggio nazista Sonnenrod ("ruota solare") sul gomito, vedere sotto, e il suo leader nazionale è stato coautore della rappresentazione teatrale dell'MNK profondamente antisemita "Rebel Vertep”, eseguita annualmente a tema dell'esercito ribelle ucraino UPA.

In una delle loro Conferenze pubbliche, dedicata alle politiche giovanili e moderato da Olena Podobied-Frankivska, che lavorava per il TsDVR, suo marito già leader del CYM di Kiev e noto antisemita, ha "accusato gli ebrei di essere i principali autori di crimini sovietici contro gli ucraini negli anni '20 e '30”.

Podobied-Frankivska è a capo dell'Associazione nazionale della gioventù ucraina (NUMO), una coalizione di diversi gruppi giovanili "patriottici". Le principali organizzazioni che ne fanno parte membri includono Plast, la National Scouting Organization of Ukraine, CYM, MNK e National Alliance, un gruppo scissionista dall’MNK più estremista.

Il leader antisemita MNK Solomiya Farion è un membro fondatore del consiglio di amministrazione del NUMO. Per quanto riguarda l'Alleanza nazionale, è organizzatore l'annuale festival di estrema destra Banderstadt ("città di Bandera ") a Lutsk, una città nella regione di Volyn, dove l'esercito ribelle ucraino dell'OUN-B iniziò la sua massiccia e barbara lotta etnica anti-polacca, campagna di pulizia etnica all'inizio del 1943. La violenta organizzazione neonazista “C14” è tra i partner del festival .

Podobied-Frankivska è il "group manager" della coalizione RPR per le politiche giovanili, e il suo "esperto principale" è Yuzych Yurij, presidente del consiglio di Plast, il quale ha pubblicato diversi post su Facebook elogiando la memoria dei collaboratori nazisti, come Mykhailo Omelianovych-Pavlenko, capo dell'" Esercito di liberazione ucraino " filo-nazista, Mykola Uhryn-Bezhrishny, un ufficiale delle Waffen-SS ucraine, e Slavko Kvaternik, fondatore del movimento fascista genocida Ustascia e primo ministro delle forze armate dello "Stato indipendente di Croazia", alleato dei nazifascisti.

Negli anni del dopoguerra i nazionalisti ucraini tentarono un opera di “pulizia” e occultamento del loro criminale e feroce passato, cercando di cancellare o “revisionare” la loro storia e i loro atti. L'OUN si riconosceva come parte dei movimenti fascisti europei, pur definendosi nazionalisti ucraini si identificavano con le forze come gli Ustascia croati, la Guardia di Ferro rumena, il Fascismo italiano, il Partito delle Croci Frecciate - Movimento Ungarista ungherese, la Comunità Fascista Nazionale cecoslovacca, il Partito fascista russo all’estero, oltre al nazismo tedesco, movimenti a cui i radicali fascisti ucraini si ispirarono profondamente e che ammiravano massimamente per il loro autentico antisemitismo e razzismo pianificato.

Negli anni '50,si dette vita ad un opera di “ripulitura” storica dei documenti interni e programmatici dell'OUN e dell'UPA, cercando di celare tutti le parti programmatiche nazifasciste e cercando di far risaltare solo gli aspetti nazionalisti ucraini. Ad esempio, nel 1955, la direttiva che imponeva ai membri dell’OUN, il saluto nazifascista con la mano alzata è stata negata come infondata.

Questa operazione pianificata e minuziosa, fu compiuta da esponenti di rilievo della diaspora ucraina che avevano prestato servizio nell'OUN e che nel 1944 erano fuggiti insieme ai tedeschi. Fino alla fine degli anni '40 vissero nei campi per sfollati nella Germania Ovest, per poi recarsi in Canada, Stati Uniti e Gran Bretagna, mentre altri rimasero in Germania. Furono questi a cercare di riscrivere la loro storia e riprodurre documenti ritagliando, tra le altre cose, anche il loro saluto fascista.

Nella realtà è ampiamente documentato e dimostrato agli atti, che Bandera e gli altri membri dell'OUN-UPA, già negli anni '30 avevano pianificato che il programma politico dell'OUN era la pulizia dell'Ucraina da polacchi, ebrei e comunisti, o ucraini con opinioni contrarie al nazionalismo radicale. Nel 1940 e nel 1941 Bandera e l’OUN prepararono la loro rivoluzione nazionale, parte della quale consisteva nella necessità di una pulizia etnico politica del territorio. Su queste basi nell’estate del ’41 si dispiegarono i pogrom ebraici. L'OUN voleva costruire uno stato fascista ucraino su un terreno pulito da elementi estranei ad esso.

Nell’Ucraina sovietica e post sovietica, il problema principale nello riscrivere una “riscrittura” del genere, è che non si adatta alla realtà ed è documentativamente impossibile. Anch’essi sanno che tutto è basato su documenti, su cosa è successo storicamente ed è noto a tutti coloro che hanno una minima conoscenza storica e sanno come studiare e scrivere la storia. Ma i radicali moderni, nipotini e prosecutori dei criminali di allora, rifiutano di discuterne, dicendo che è una discussione di propaganda politica. Nei loro discorsi e documenti programmatici si rifiutano di affrontare il tema dello sterminio degli ebrei. Non trattano o menzionano il massacro di Volyn. Questi argomenti vengono indicati come propaganda russa, comunista o ebraica.

Nella realtà storica contemporanea decine di studiosi europei, polacchi, inglesi, svedesi, statunitensi e altri, hanno ulteriormente documentato, quanto in URSS è sempre stato asserito storicamente, con libri, ricerche, convegni, seminari di storia dello scorso secolo, i programmi, le azioni, la pratica feroce e criminale che hanno contraddistinto la storia del nazionalismo nazifascista ucraino.

Uno di questi è il Dr. Per Anders Rudling dell'Università di Lund, in Svezia, che in un suo articolo dell’ottobre 2012, sulla storia e la mitologia nazionalista delle Waffen SS Galizie ucraine: “ The 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (Galizische Nr. 1) Revisited”, ha ulteriormente documentato con altre prove, il ruolo e i crimini di questi feroci e fanatici criminali.

La quattordicesima divisione granatieri delle Waffen-SS, nota come Waffen-SS Galizien, è stata una formazione di volontari ucraini formata nel 1943. Nella mitologia ultranazionalista ucraina di oggi, l'unità è raffigurata come combattenti per la libertà che hanno combattuto per un'Ucraina indipendente, la sua collaborazione con la Germania nazista viene liquidata come "propaganda sovietica”. Nel documento del Professor Rudling, egli dimostra come: “…negli ultimi anni del duemila, c'è stato un crescente divario sempre più ampio tra il mito rappresentato dai radicali ucraini e l'immagine che emerge dai materiali d'archivio. Questo articolo rivisita la storia di questa unità, con un focus particolare sugli aspetti della sua storia che i creatori di miti omettono o negano: i suoi fondamenti ideologici, la sua fedeltà ad Adolf Hitler e il coinvolgimento di unità della divisione nelle atrocità e i massacri contro i civili nel 1944…”.

Il documento è disponibile gratuitamente presso la casa editrice Routledge (Taylor and Francis Group) all'indirizzo: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13518046.2012.705633 Ar

Anche un altro storico, Jared McBride, dell’Università di Los Angeles in California, ha scritto un' analisi minuziosa delle atrocità dell'UPA e dell’OUN.

Nel 1949, la Corte Suprema dell'URSS condannò Bandera in contumacia alla pena capitale: la pena di morte. E nel 1959, l'ufficiale del controspionaggio sovietico Bogdan Stashinsky, dopo aver seguito Bandera per diversi mesi, lo eliminò con una dose letale di cianuro di potassio a Monaco di Baviera, causato dal colpo di una pistola speciale in dotazione ai servizi segreti sovietici, caricata con fiale di vetro contenenti cianuro di potassio, dove aveva a disposizione ben 6 appartamenti e 4 uomini di scorta in modo ininterrotto.

Con la dissoluzione dell’URSS, DOVE IL 71,48 % degli UCRAINI ERA CONTRARIO (!!!), il paese entra in un processo di impoverimento e immiserimento sociale, economico, culturale e politico che ha portato l’Ucraina alla situazione di oggi. E dove le forze e l’ideologia neonazista hanno avuto ed hanno un ruolo preponderante e decisivo, come strumenti di strategie straniere, a cui sono asserviti e di cui sono strumenti antinazionali, riuscendo ad egemonizzare e coinvolgere anche la dissidenza antisovietica nel paese.

Approfittando del caos politico e istituzionale di quegli anni, verso la fine degli anni '80, varie forze ispirate all’OUN, cominciarono a riemergere semi legalmente, sotto varie spoglie, nella RSS Ucraina. La legalizzazione ufficiale dell'OUN avvenne all'inizio degli anni '90 e l'OUN (b), fu legalizzato sotto forma del partito politico "Congresso dei nazionalisti ucraini" (KUN) e l'OUN (m), sotto forma di socio-movimento politico omonimo, dopodichè è stato un proliferare di associazione e partiti, sempre più apertamente dichiaratasi eredi dell’OUN e dell’UPA.

Tra le organizzazioni politiche e culturali e istituzioni accademiche fondate in quegli anni, una delle più rilevanti è l'Istituto per lo studio del movimento di liberazione (fondato da veterani dell'OUN), guidato da Volodymyr Viatrovych che è uno dei negazionisti più popolari, circa la partecipazione dei nazionalisti ucraini di OUN e UPA all'Olocausto e agli altri crimini di massa. Viatrovych e i suoi organismi teorizzano che l'OUN era solamente un …"movimento di liberazione nazionaldemocratico". Uno dei più noti leader dell’OUN e vicepresidente del Congresso mondiale ucraino vive in Australia ed è cresciuto nella diaspora ucraina, nei circoli nazionalisti degli emigranti politici ucraini che commemorano Bandera, i veterani dell'OUN, delle Waffen -SS Galizien e gli altri criminali nelle chiese e nei raduni politici.

Nel 2007, l’allora presidente ucraino V. Yushenko con il decreto N. 965/2007 assegnò a R. Shukhevic, riconosciuto criminale di guerra dei Tribunali europei, il titolo di “Eroe dell’Ucraina”.

In un rapporto del George Washington Institute of Public Policy pubblicato negli USA, si rileva come le forze neonaziste ucraine, ufficialmente continuatrici dell’OUN/UPA, sono profondamente infiltrate sia nel governo che nelle istituzioni ucraine, oltrechè nelle strutture statali delle forze dell'ordine e dell’esercito. Nel rapporto si afferma che la Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy, il principale istituto di addestramento militare dell'Ucraina, supportato e finanziato dall'amministrazione statunitense, era anche la sede del gruppo di estrema destra neonazista Centuria Nera.

Nelle strategie delle attività dei nazionalisti ucraini, il loro lavoro non si limita al territorio ucraino, ma promuovono attivamente le idee naziste anche nei paesi occidentali. Secondo il quotidiano statunitense Politico, il Battaglione Azov, guidato da un ex membro del parlamento ucraino, Andriy Biletsky , ha svelato un legame di questi con il Nordic Resistance Movement, un gruppo neonazista con sedi ufficiali operanti in Svezia, Finlandia e Norvegia. Uno dei fondatori del movimento Rise Above Movement (RAM), un gruppo militante illegale della California meridionale, descritto negli USA come un movimento di neonazisti violenti e fascisti, nazionalisti bianchi, suprematisti bianchi, di estrema destra, il suprematista bianco americano Robert Rundo è stato tra gli invitati a partecipare a un incontro con i membri di Azov. Il suprematista bianco statunitense è anche salito sul ring per un combattimento dimostrativo e al termine ha ringraziato i presenti al grido di "Slava Ukrayini!" (Gloria all'Ucraina). Il tour di presentazione a Kiev della RAM, che era per celebrare il compleanno di Adolf Hitler e diffondere il suo programma di Alt-Right ( Destra Alternativa), ha accomunato i due gruppi radicali. Poco dopo questi eventi Rundo ha ricevuto una nuova denuncia penale dell'FBI contro di lui che ha poi portato ad un breve arresto. Nell’accusa, l'agente speciale Scott Bierwirth ha scritto che: “ si ritiene che l'ala militare di Azov abbia partecipato all'addestramento e alla radicalizzazione delle organizzazioni di supremazia bianca con sede negli Stati Uniti".

Nello stesso articolo di Politico, si attesta che esiste un collegamento tra questa milizia e Brenton Tarrant, il suprematista bianco australiano che ha ucciso 51 musulmani in un attacco a una moschea a Christchurch, in Nuova Zelanda. Si riferisce anche che il veterano dell'esercito americano Craig Lang, ricercato per l'uccisione di una coppia in Florida nel 2018, era stato attivo in prima linea nell'Ucraina orientale, dove aveva combattuto dalla parte di Kiev.

Anche secondo il sito di giornalismo investigativo USA: ProPublica per i radicali ucraini i benefici delle relazioni con le altre formazioni internazionali hanno prodotto molti effetti di utilità. Soprattutto hanno segnato un passo avanti verso la legittimazione di Azov tra i suoi omologhi in Occidente e ha avviato quello che sembra essere un suo progetto: l'espansione del movimento all'estero. Olena Semenyaka, la segretaria internazionale dell'ala politica di Azov, il Corpo nazionale, in una intervista a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RFL) ha dichiarato: "Pensiamo e agiamo a livello globale".

Anche in un?rapporto?pubblicato nel 2019 dal titolato Soufan Center (esperti e ricercatori vicini all’FBI) con sede negli Stati Uniti, che si concentra sulle sfide della sicurezza globale e sulle questioni di politica estera, si documenta che "l'Ucraina è emersa come un hub nella più ampia rete dell'estremismo transnazionale della supremazia bianca, attirando combattenti stranieri da tutto il mondo mondo. Laddove i jihadisti si recano per combattere in luoghi come la Siria, i suprematisti bianchi ora hanno il loro teatro in cui imparare a combattere: l'Ucraina, dove il conflitto tra separatisti filo-russi e forze governative ucraine infuria dal 2014, attirando combattenti da tutto il mondo che stanno combattendo da entrambe le parti. Ricerche recenti mostrano che circa 17.000 stranieri provenienti da 50 paesi, compresi gli Stati Uniti, sono andati a combattere in quel conflitto”. Tuttavia, la richiesta avanzata da 40 parlamentari del Congresso degli Stati Uniti di inserire ufficialmente il battaglione Azov , che era stato incorporato nella Guardia nazionale ucraina nel novembre 2014, nell'elenco delle organizzazioni terroristiche straniere degli Stati Uniti, non è stata accolta e nemmeno il divieto imposto ai finanziamenti ad esso e altre milizie neonaziste ucraine è stato deliberato.

Nel 2004, l'Organizzazione dei nazionalisti ucraini, insieme al Congresso dei nazionalisti ucraini, all'Organizzazione dei nazionalisti ucraini (rivoluzionaria) e all'Associazione tutta ucraina "Svoboda" , aveva sostenuto Viktor Yushchenko alle elezioni presidenziali.…Nel gennaio 2010, Stepan Bandera fu insignito, postumo, con decreto75/2010, dell'onorificenza di Eroe dell'Ucraina dal presidente Juš?enko, alla presenza del nipote Stepan Bandera jr, con la condanna del Parlamento europeo e le proteste del governo russo, oltre che della comunità ebraica. Il Consiglio di Stato della Repubblica di Crimea fece ricorso alla Corte Costituzionale dell'Ucraina contro la decisione, ma il fu dichiarato inammissibile il 5 aprile 2010.

Il 2 aprile 2010, la Corte Amministrativa Distrettuale di Donetsk dichiarò nullo quel decreto di intitolazione, in quanto Bandera non ebbe mai ufficialmente la cittadinanza ucraina (fu un cittadino dell'Impero Austro-Ungarico, della Seconda Repubblica Polacca e poi un apolide, ma non ebbe mai la cittadinanza della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, predecessore legale dell'attuale Stato Ucraino); un ricorso contro questa sentenza fu respinto dal Tribunale Amministrativo Superiore dell'Ucraina nel gennaio 2011, rendendo la decisione definitiva.

Numerose piazze e vie sono a lui sono oggi intitolate in Ucraina, e sono state innalzate anche delle statue che lo ritraggono. Dopo l'indipendenza ucraina del 1991 e, in particolar modo dopo la rivoluzione arancione del 2004 e la guerra nel Donbass del 2014, sulla spinta del movimento EuroMaidan e dei movimenti di destra, anticomunisti e russofobi, Bandera è assurto al livello di eroe nazionale, ad eccezione che per le minoranze russa, polacca, ebraica, rutena, ungherese, rumena, che lo considerano un criminale di guerra,.

Nel 2013 iniziò il processo politico prefissato di fascistizzazione, dove prendono corpo le proposte di legge che diverranno, passo dopo passo, una distruzione di tutti i presupposti di una società democratica e la pianificazione di una politica e una cultura dell’odio feroce, che ha poi portato alla situazione di oggi e alla guerra civile, dove le forze nazifasciste, organizzate anche militarmente e finanziate dagli USA (come oggi è documentato), prendono in mano la scena politica ucraina e con campagne di violenza e terrore pianificati, l’hanno portata alla tragedia attuale.

La legge della Decomunizzazione

Prima spinta alla decomunistizzazione ci fu con la rivoluzione arancione e la presidenza Juš?enko: questi infatti, tra il 2007 ed il 2009 promulgò una serie di decreti coi quali si imponeva la rimozione dei monumenti e memoriali dedicati a personalità dell’Unione Sovietica o della memoria antifascista della Grande Guerra Patriottica. A seguito di questi decreti vennero abbattute dalle autorità altre 500 statue di Lenin, ma già negli anni precedenti, erano iniziati gli attacchi o distruzioni, sempre da bande di neonazisti contro statue sovietiche o della lotta antinazifascista. La decomunistizzazione subì una battuta d'arresto con l'elezione di Viktor Janukovy?, che durante la sua presidenza incentivò la costruzione di monumenti legati alla Grande Guerra Patriottica e fece approvare una legge per introdurre la bandiera della Vittoria per propiziarsi la parte maggioritaria del paese legata al passato sovietico.

Tra la fine del 2013 e la fine del 2014 furono distrutti o rimossi 552 monumenti a Lenin e altre centinaia di monumenti dedicati a esponenti sovietici.

Il 9 aprile 2015 la Verchovna Rada approvò il "pacchetto decomunistizzante", quattro leggi con le quali, oltre a celebrare ufficialmente "qualsiasi organizzazione che abbia combattuto per l'indipendenza dell'Ucraina nel XX secolo", leggesi i nazisti collaborazionisti del Terzo Reich, si misero al bando la propaganda ed i simboli comunisti, in quanto espressione di regimi totalitari. Le leggi anticomuniste furono poi firmate dal presidente Porošenko il 15 maggio e pubblicate sulla Holos Ukraïny, entrando in vigore il 21 maggio. Le nuove norme prevedevano anche la rimozione di ogni simbolo del passato sovietico e del comunismo in genere (statue, slogan, stemmi, bandiere, ecc.). Una delle quattro leggi sostituì in ogni contesto ufficiale la definizione "Grande Guerra Patriottica" con "seconda guerra mondiale" Vennero anche rimosse le stelle a cinque punte dalle spalline dei militari.

I golpisti di EuroMaidan arrivarono ad un tale stadio di disumanità e vergognosità, che da solo può far capire la loro disumanità ed etica barbarica: nel maggio 2015, proposero di distruggere il memoriale di Babiy Yar a Kiev, dove 100.000 civili furono assassinati come bestie al macello, dai loro nonni banderisti, collegandolo al processo della "decomunizzazione".

Nel 2017 furono rimossi 2389 monumenti sovietici. La gran parte di queste sculture furono distrutte o fuse.

UCRAINIZZAZIONE forzata

La lotta contro la Chiesa ortodossa …

Contri il diritto alla LINGUA….

La legge sulla lustrazione

si riferisce al licenziamento dai pubblici uffici dei dipendenti statali che avevano prestato servizio durante il mandato del Presidente ucraino V. Yanukovich. Questa misura era stata avviata sotto il presidente P. Poroshenko, dopo che Yanukovich fu rimosso con il golpe di EuroMaidan nel 2014. Questa lustrazione (nel vocabolario significa eliminazione delle impurità) è stata anche applicata a tutti i dipendenti pubblici che erano stati iscritti al Partito Comunista dell’URSS prima del 1991. Per gli iscritti o militanti comunisti dei nostri tempi, il problema è stato semplificato: è stato messo fuorilegge il Partito Comunista ucraino in toto. Un partito che prendeva tra il 10 e il 15%, oltre ad una base di massa nei sindacati, anch’essi decapitati in tutte le sue dirigenze.

Il 16 settembre 2014 il parlamento ucraino in terza lettura ha adottato la legge sulla lustrazione e quindi ha poi approvato il disegno di legge entrato in vigore il 16 ottobre 2014.

VERSO IL GOLPE

Nel gennaio 2013, Eleonora Groisman presidente del Consiglio indipendente ucraino delle donne ebree lanciò un appello internazionale sull’antisemitismo in Ucraina

L'autrice dirigeva anche il quotidiano Jewish Kiev.

Appello ai rappresentanti delle organizzazioni internazionali governative e non governative da parte di un gruppo di organizzazioni sociali e cittadini di diversi paesi, preoccupati per la crescita dell'antisemitismo in Ucraina:

“Nelle elezioni del 2012 alla Verkhovna Rada è passato il partito nazionalista di estrema destra Svoboda. Ad oggi la frazione Svoboda conta 37 parlamentari, su un totale di 450 parlamentari.

Per molti anni, Svoboda ha utilizzato attivamente la retorica antisemita e xenofoba per attirare gli elettori. Così, nel 2004, Oleg Tyagnibok, il leader del partito, mentre elogiava i soldati dell'esercito ribelle ucraino UPA, disse che stavano combattendo "contro i moscoviti, i tedeschi, gli Zhids (Yids) e gli altri demoni che volevano impadronirsi dell'Ucraina". Tyagnibok in seguito disse che non si sarebbe scusato per averlo detto. Altri membri del partito Svoboda hanno espresso espressioni simili, poiché ci sono ampie prove nei media, nei video delle dimostrazioni e nelle fiaccolate dei membri del partito, che cantavano slogan xenofobi e antisemiti.”.

Nel 2013, dai primi mesi, le forze popolari, progressiste e sociali ucraine, dai sindacati ai comunisti, da movimenti di opposizione sociale ai socialisti, scesero ripetutamente in piazza per protestare contro il governo, con scioperi, manifestazioni per la difesa dello stato sociale, delle pensioni, contro la corruzione e le politiche economiche antipopolari. I partiti progressisti e patriottici proposero un Referendum sulle questioni UE, NATO, FMI, ma non ci fu mai risposta. Forse anche perché, dai sondaggi indipendenti di allora risultava che il 58% degli ucraini era favorevole all’Unione Doganale con la CSI e la Russia, ed il 38% era per la UE.

Il 26 novembre 2013 il presidente ucraino Janukovich, si reca a Vilnius in Lituania col mandato del suo governo di disponibilità ad un accordo con l’UE, ma date le proposte capestro richieste all’Ucraina, privatizzazioni devastanti di industrie, sanità, scuola, eliminazioni dei dazi, blocco dei salari, blocco della produzione agricola e riduzione al 5% della bilancia commerciale, riduzione di 400.000 posti in esubero, tagli alle spese sociali e statali, investimenti della UE come prospettiva di 1 miliardo di dollari, mentre quelli degli scambi con la Russia erano di 15 miliardi. Inoltre la cessazione dello status di neutralità militare dell’Ucraina, sancita dopo lo scioglimento dell’URSS nel 1991, con l’avvio del partenariato con la NATO.

Di fronte a queste condizioni Janukovich dichiara che erano un ricatto, non una proposta di accordo, e che se le accettasse la popolazione si sarebbe rivoltata con una insurrezione giustificata.

Ma non servì a nulla neanche questo, il “laboratorio Ucraina” pianificato e creato nelle capitali occidentali e dalla NATO, aveva già in vitro il virus di “EuroMaidan”, con tutte le tragedie per il popolo ucraino di cui oggi si vedono i tragici esiti.

Tutto questo è confermato dal documento 10kyiv278 ( cavo diplomatico), rivelato tra altri documenti relativi a NATO e golpisti ucraini di EuroMaidan da Wikileaks di Julien Assange. Sarebbe utile chiedere ai sostenitori “democratici” e difensori dei “diritti umani” nostrani, dei neonazisti ucraini golpisti, come facciano a stare dalla parte di questi criminali e nello stesso tempo, farisaicamente difendere Assange. Forse perché sono culturalmente e politicamente intrisi fino all’osso di “ingenuità”? O forse di “ipocrisia”? O forse molti di banalissima “malafede”.

Da qui inizia il percorso pianificato che sfocerà nel colpo di stato del 24 febbraio successivo.

In novembre scendono in campo le forze nazifasciste al servizio dell’interesse straniero, dirette da USA, Turchia, Israele, UE, come oggi è documentato, che approfittando della crisi che avanzava e di un giustificato malcontento della popolazione, strutturano le proteste in modo organizzato, paramilitare e poi militare. La piazza Maidan diviene l’epicentro del processo di colpo di stato, dove convergono e occupano in forme paramilitari e poi armate, tutte le forze e gruppi nazifascisti come Svoboda (l’ex Partito Socialista Nazionale), Pravy Sektor, Trident Bandera, Garda Nera, Garda Nationala, Fazione Destra, Centuria Nera, UNA-UNSO, Partito Patrioti Ucraino, Sech Carpatica, oltre a centinaia di terroristi o mercenari delle elite occidentali, oltre alle bande di terroristi come il gruppo terrorista dei Tatari della Crimea HIZB ut Tahir, reduci dall’Afganistan, dalla Cecenia, 350 reduci ucraini volontari in Siria al fianco dell’ISIS, un gruppo di mercenari di elite israeliani del gruppo Delta, oltre a centinaia di funzionari e agenti dei vari servizi di intelligence occidentali. Il tutto sotto la direzione supervisione della CIA , dell’Ambasciata USA a Kiev e fa “figure non ucraine”, come verranno poi definite, successivamente dai media internazionali. Oggi è tutto documentato e pubblico. Per esempio la Bild ( il più diffuso giornale tedesco), ha riportato da fonti del Ministero degli Interni tedesco, che, la CIA e l’FBI ebbero un ruolo di primo piano negli accadimenti di EuroMaidan. O anche le dichiarazioni dell’oligarca ucraino Taruta, uno dei fautori e finanziatori di Maidan, il quale in una intervista televisiva ha placidamente ammesso che “ …gli avvenimenti di Maidan erano stati rigorosamente pianificati, organizzati e finanziati dall’estero…”.

Il 1° dicembre vengono assaltati, saccheggiati e devastati a Kiev il Municipio, Ministeri, sedi sindacali e dei partiti di sinistra, dei movimenti antifascisti e dei Veterani della Lotta di liberazione contro il nazifascismo, ovunque compaiono i simboli nazisti e le immagini dei criminali di guerra ucraini collaboratori del nazismo, da Bandera, Shukhevych, Svetko e tutti gli altri, mentre vengono attaccati e spesso distrutti i monumenti antifascisti.

In tutti i video e fotografie di quei momenti si può notare che la polizia in piazza non aveva armi, ma utilizzava solo scudi e manganelli, di fronte ad una furia e violenza bestiali. Fino al golpe, la polizia ha adottato una tattica di contenimento della piazza e di non azione offensiva, aspetto che, alla luce di ciò che è accaduto poi, ha sollevato molti dubbi, critiche, interrogativi e retroscena interpretativi.

Il 19 gennaio 2014, vengono attaccati in piazza i poliziotti, alcuni vengono bruciati vivi come torce umane, a un altro viene cavato un occhio, massacrato di botte e poi lasciato morire con intorno i banderisti che ballano e cantano. TUTTO documentato da video e foto, tra l’altro tratte dai social dei gruppi neonazisti, che si auto glorificavano di questi atti eroici.

Il 20 febbraio, la Rada il Parlamento ucraino, viene assaltato da centinaia di uomini armati che picchiano e feriscono quei parlamentari che non erano scappati. Nel paese simultaneamente oltre 300 sedi di partito, sindacali e antifasciste vengono attaccate, incendiate e chiuse.

Alcuni parlamentari e funzionari del Ministero degli interni, denunciano che a Kiev in Piazza Maidan sono concentrati 20.000 miliziani neonazisti armati con pistole, mitra, molotov, asce.

Il 21 febbraio viene trovato un accordo tra il governo e l’opposizione parlamentare, sottoscritto con la presenza dei Ministri di Francia, Germania e Polonia, che stabiliva:

Dimissioni del Governo in carica e del Presidente, nuove elezioni, un governo di transizione interpartitico, Terza Amnistia in tre mesi, per i reati di piazza, Referendum consultativi su vari temi costituzionali, in cambio della cessazione delle violenze e il disarmo dei manifestanti.

A questo punto TUTTI i presunti obiettivi o richieste erano stati conquistati, la contrapposizione e le violenze potevano rientrare, c’era stata una vittoria politica della piazza, su tutte le questioni. Si poteva tornare a confronti civili e democratici, e a cercare di migliorare le condizioni sociali ed economiche della popolazione e del paese.

INVECE NO.

Il 22 febbraio, durante una manifestazione pacifica, alcuni cecchini non identificati, appostati su tetti di hotel e palazzi, ma immediatamente indicati dai leader neonazisti e dell’opposizione, come appartenenti ai Berkut, servizi speciali ucraini. 94 manifestanti resteranno morti sul terreno e altre decine feriti.

Una azione senza motivi logici o militari da parte della polizia, soprattutto una azione senza senso, visto che era stata trovata, dopo oltre 90 giorni di violenze sanguinarie e criminali, un processo di pacificazione e riconoscimento delle rivendicazioni dei manifestanti.

Se fatta dalle forze governative, una azione a dir poco dissennata politicamente e auto distruttiva, completamente contraria ai propri interessi. Perché l’avrebbero fatto dopo l’accordo e la tregua, e non nei mesi prima di violenza e ferocia dispiegata?

Ma la verità emerge poco dopo, per un casuale “incidente di percorso”. Urmas Paet, parlamentare europeo dell’Estonia, uno dei paesi più filo occidentale e antirusso, viene intercettato in una sua telefonata con la responsabile UE della politica estera C. Ashton, dove gli rivela di un colloquio con Olga Bomolets una stimata dottoressa, nota esponente dell’opposizione e partecipante in Piazza Maidan come responsabile delle attività sanitarie per i manifestanti. In questa telefonata Paets riferisce alla Ashton che “ la Bomolets mi ha detto che, in base alla sua esperienza professionale di medico, secondo lei le vittime del massacro dei manifestanti di Maidan non sono imputabili alla polizia o al governo, ma che i cecchini provenivano dalle fila di EuroMaidan, ci sono le prove che ho personalmente vagliato sono inequivocabili. Non è stato Yanukovich a ordinare il massacro è stato qualcuno della coalizione di piazza. Olga mi ha mostrato delle foto, mi ha fatto parlare con alcuni medici e ho visto le perizie medico legali. Sono stati uccisi dallo stesso tipo di pallottole, con le stesse angolazioni di fuoco, la stessa firma sui bossoli e le stesse striature dei proiettili. E non appartengono alla polizia ucraina… ”. Mentre la Ashton ha una reazione quasi di indifferenza di fronte a queste rivelazioni sconvolgenti che riguardano la vita di 94 cittadini, Paets dimostra un etica, un’onestà intellettuale e un coraggio non comuni tra i politici, diciamo pure rarissimi. Egli chiese una indagine ufficiale e indipendente su quei tragici avvenimenti e il 24 marzo conferma in Televisione l’autenticità dell’intercettazione e la denuncia dei fatti. Il settimanale Panorama.it ricostruisce gli eventi e avalla tutto come vero e provato.

Sui media internazionali occidentali che avrebbero dovuto giornalisticamente immergersi, in una notizia così scioccante, tutto viene fatto passare in poche righe o dispacci, mentre il parlamentare estone viene “dimenticato” e di fatto “silenziato”.

Rostilav Stepanovich Vasilko, comunista e oppositore di Yanukovich….linciato e torturato dai “democratici” in piazza Maidan

Così ha denunciato i fatti a funzionari della Croce Rossa che lo hanno visitato“ Io, Vasilko Rostislav Stepanovich, primo segretario del comitato cittadino di Lvov del Partito Comunista dell'Ucraina, a Kiev, sono stato picchiato ferocemente dai banderisti.. Mia madre è perseguitata, i miei figli sono minacciati. Minacciano di uccidere me e mia moglie. Aiutateci a trovare asilo politico in un altro paese. Il 22 febbraio 2014, dalle 11:00 alle 23:00, i Maidaniti mi hanno torturato nel Parco Mariinsky, mi hanno infilato aghi sotto le unghie, mi hanno picchiato con bastoni, pugni, mi hanno perforato il polmone destro, hanno rotto tre costole, un setto nasale e un osso facciale. Mi hanno spaccato il cranio. Ho ricevuto una commozione cerebrale di secondo grado. Sono tutto blu.Mi fanno punture nel midollo spinale. Criminali nazisti! Hanno rubato tutto nella mia casa, portato via documenti, denaro, una catena d'oro con una croce. Chiedo aiuto umanitario".

ECCO PERCHE’ EuroMaidan è stato un GOLPE pianificato. Tutto ormai documentato e verificabile da qualsiasi persona intellettualmente ed eticamente onesta, indipendente e libera di pensiero, al di là di posizioni politiche o partitiche.

Nel 2015, l’EIR ( Executive Intelligence Review) di Washington, tra molte altre istituzioni e media occidentali, dopo una studio inchiesta, sancì che “ l’occidente aveva sostenuto e supportato un golpe Neonazista in Ucraina”.

Una cosa è certa, il colpo di stato di EuroMaidan ha portato al potere un governo che rappresenta oligarchi criminali ed estremisti radicali. Tra i suoi esponenti molti leader sono apertamente e pubblicamente neonazisti. Questo dato rappresenta la prima volta dalla seconda guerra mondiale, che in Europa, politici che si rifanno e ispirano direttamente al Terzo Reich vengono portati al potere.

Ricostruendo una serie di passaggi storici avvenuti nel paese dopo la distruzione dell’URSS, si può capire come la “questione Ucraina” sia stata pianificata ed elaborata in USA e nelle capitali occidentali: nel 1997 il politologo statunitense e mente pensante dell’establishment statunitense, Zbigniew Brzezinski, anche membro della potente e strategica Trilateral, nel suo libro “La grande scacchiera” scriveva: “ Gli stati che meritano il più forte sostegno geopolitico americano sono l’Azerbaijan, l’Uzbakistan e l’Ucraina, in quanto tutti e tre sono pilastri geopolitici. Ma è l’Ucraina è lo stato essenziale, in quanto influirà sull’evoluzione futura della Russia…Senza l’Ucraina, la Russia non è altro che una potenza asiatica. Se la Russia riprende il controllo dell’Ucraina, dei suoi 52 milioni di abitanti, delle ricchezze del sottosuolo e del suo accesso al Mar Nero, essa ritornerà ad essere una grande potenza che si estende su Europa e Asia…”.

Confermata poi anche dal Congresso USA, che nel 2007 approvò una risoluzione con la quale autorizzava “…l’aiuto degli Stati Uniti per assistere l’Ucraina nella preparazione di una possibile adesione alla NATO …”. NEL 2007 si parlava già di NATO!

E nel 2008 George Bush allora presidente USA, nel vertice di Bucarest in Romania, dichiarò di “ offrire un forte sostegno alla richiesta dell’Ucraina di ricevere dalla NATO un Piano d’azione per l’adesione”.

Nel 2014, Daniel Larison, autorevole giornalista del “The American Conservative”, riportò un documento interno dell’AEI ( American Enterprise Institute), una delle Fondazioni più influenti a Washington, consulente delle Amministrazioni della Casa Bianca ai tempi di Clinton e Bush, così scriveva: “ …Tutti sappiamo che i sondaggi sono un bluff…tutti sappiamo che i dimostranti vengono portati in piazza. Ma l’occasione è di quelle ghiotte e non va sprecata. Nell’interesse degli Stati Uniti…bisogna esportare la democrazia in Ucraina, una democrazia lontana da Mosca e da Putin. Bisogna sfruttare le loro debolezze…Ci vogliono incidenti, vittime, immagini forti in grado di colpire l’immaginazione compassionevole dell’opinione pubblica occidentale”.

L’agenzia di stampa ebraica JTA di New York , mesi dopo il golpe a Kiev, ha intervistato Delta, nome di battaglia di uno dei capi militari della “rivoluzione ucraina”. Delta è un veterano dell’esercito israeliano, specializzatosi nel combattimento urbano nella Brigata di fanteria Givati, impiegata nell’operazione Piombo Fuso a Gaza, tra cui il massacro di civili bel quartiere di Tel el Hawa. Dopo essere rientrato anni prima del 2014 in Ucraina, sotto le spoglie di uomo d’affari, ha dichiarato di avere formato e addestrato insieme ad altri ex militari israeliani il plotone “Caschi Blu di Maidan”, insegnando a Kiev le tecniche di combattimento urbano sperimentate a Gaza.

Il suo plotone ha dichiarato a JTA, era legato a Svoboda, noto partito neonazista ucraino, tra i protagonisti degli eventi a Piazza Maidan.

L’agenzia JTA e altre agenzie israeliane avevano confermato le notizie riguardanti la presenza in Ucraina di specialisti militari israeliani, rivelando che diversi feriti negli scontri con la polizia a Kiev, furono subito portati in ospedali israeliani, evidentemente per impedire che si svelassero le presenze di agenti stranieri nella piazza. Questo avrebbe confermato le denunce delle legittime autorità al governo che ribadivano questa realtà.

Tutti questi “pezzi” di verità sommati, anche grazie al lavoro di J. Assange e di Wikileaks, hanno gettato la luce della verità sul golpe di EuroMaidan. Sul modo in cui è stato pianificato, preparato e attuato, dimostrando con fatti e documentazioni inoppugnabili come ci sia stata una regia straniera, diretta da USA e NATO; che attraverso la CIA e altri servizi segreti hanno reclutato, finanziato, addestrato e armato i militanti neonazisti, che poi hanno dato l’assalto ai palazzi governativi, ai partiti, sindacati e associazioni antifasciste o democratiche. Per poi essere legalizzati e istituzionalizzati come “Guardia Nazionale”, quindi resi intoccabili e posti alla guida delle scelte e delle tendenze seguenti del paese. La dimostrazione fattuale di questo sta in un esempio illuminante: appena preso il potere, la direzione delle forze armate ucraine fu affidata ad Andriy Paruby, nazista dichiarato, cofondatore del Partito Nazionalsocialista ucraino, poi su indicazione CIA, trasformatosi nel Partito Svoboda. A lui fu da subito affidato il ruolo di Segretario del Comitato di Difesa Nazionale, mentre come Ministro della Difesa divenne Igor Tenjukh, anch’esso neonazista di Svoboda.

Le forze neonaziste si sono così impadroniti del potere militare e decisionale politico effettivo, lasciando e così spartendosi il potere della società ucraina, con gli oligarchi corrotti e legati al liberismo selvaggio e al Fondo Monetario Internazionale, che per parte loro hanno preso in mano l’economia e le ristrutturazioni sociali, imponendo così privatizzazioni di tutte le strutture statali, abbattimento dello stato sociale fino a quel momento minimamente garantito, licenziamenti massificati, azzeramento dei sindacati, abbattimento delle limitazioni per gli aumenti di gas, luce, riscaldamento, trasporti, completa privatizzazione di miniere, porti, grandi industrie, svendita delle terre nere, ecc. ecc. Come negli accordi stabiliti dai partiti dell’opposizione “europeisti” già nel 2010 , in un incontro con l’ambasciatore americano a Kiev, rivelato da Wikileaks di J. Assange.

Così è iniziato il tunnel di immiserimento, esasperazioni di odio e violenze dispiegate, di terrore e imposizioni feroci contro chiunque si opponesse o criticasse, in qualsiasi forma, Un tunnel che ha portato il paese all’abisso della guerra oggi materializzatasi, ma che per il popolo ucraino antifascista, progressista e democratico (la maggioranza del paese, dati matematici e inoppugnabili alla mano), è iniziato da quel 21 febbraio 2014. La guerra è cominciata quel giorno, con decine di città dell’Ucraina che si sono ribellate e non volevano accettare nazisti al governo. Da lì è iniziato il calvario delle Repubbliche Popolari del Donbass, durato 8 anni e costato distruzioni sistematiche di città e villaggi, miseria, 13.000 morti, 33.000 feriti e mutilati, sotto il fuoco, i bombardamenti, gli attentati dei Battaglioni ATO neonazisti, tra cui il famigerato e criminale Azov.

Questo lo documenterò nella prossima e ultima parte,…fino all’Operazione Speciale russa per la denazificazione dell’Ucraina e liberazione del Donbass. Segue.

Febbraio 2014 questi sono stati i “liberatori” dell’Ucraina e i “nuovi” politici europeisti e portatori della libertà occidentale al popolo ucraino….Tutti i loro protettori e sostenitori qui in Italia, probabilmente stanno aspettando che arrivino anche in Italia…Godetevi queste immagini in attesa che vengano nelle nostre città, al fianco dei partiti democratici di destra e di sinistra del nostro parlamento, magari ripartendo poi con soldi e armi pagate dai lavoratori e cittadini italiani indigenti o disoccupati. Chissà se questi fatti potessero servire a qualcosa, almeno alle persone oneste o assoggettate dalla propaganda mediatica “NATOista”.

defendinghistory.com

academia.edu (1122859)

accademia nazionale delle scienze dell'Ucraina

foreignpolicy.com

icsu.info/web:archive.org

iucorg.com

rpr.org.ua

newsweek.com

archive.vn/ZDVVU

bandershat.org.ua

encyclopediaofukraine.com

ua.igotoworld.com

tandfonline.com swerige

Ak Hinterland.com

Illiberalism.org

George Washington Institute of Public Policy

Politico.com

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RFL)

Soufan Center USA

http://evreiskiy.kiev.ua

http://groups.yahoo.com/group/Jewish_Daily_News/message/92

http://www.facebook.com/evreiskiy.kiev.ua

EIR, Executive Intelligence Review) Washington

AEI ( American Enterprise Institute), USA

The American Conservative

Bild, Germania

Wikileaks- J. Assange

JTA, USA, Israele