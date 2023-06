Raisi in Nicaragua: “il nuovo ordine mondiale si sta formando a favore della resistenza”

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, ha dato, ieri, il benvenuto al "fratello presidente" iraniano, Seyed Ebrahim Raisi, al quale ha assicurato che entrambi i paesi condividono il trionfo della rivoluzione islamica nel febbraio 1979 e della Rivoluzione sandinista nel luglio dello stesso anno.

Da parte sua, Raisi ha assicurato che “dall'inizio della vittoria della Rivoluzione Islamica in Iran c'è stato un ottimo rapporto fraterno con i nostri fratelli della Rivoluzione Sandinista del Nicaragua”.

"Voi (nicaraguensi) durante tutti questi anni avete resistito contro le cospirazioni dell'imperialismo e avete trionfato", ha affermato il presidente persiano, sottolineando poi che "il grande popolo dell'Iran conosceva molto bene le cospirazioni, i trucchi e i piani dei nemici imperialisti (…), ha resistito e vinto”.

Il presidente iraniano ha descritto le relazioni Teheran-Managua come "del tutto strategiche", dal momento che i loro legami "non sono relazioni tradizionali abituali".

"Vogliamo aumentare e approfondire le nostre relazioni in tutti i settori: politico, economico e culturale e in tutti i settori, in particolare nella scienza e nella tecnologia", ha ribadito.

Ha avvertito che il nemico vuole "disilludere i popoli rivoluzionari", tuttavia, ha ricordato che "il nuovo ordine mondiale si sta formando a favore della resistenza e non a favore degli interessi statunitensi".

Raisi ha denunciato la violazione dei diritti umani da parte degli Stati Uniti, lamentando che “mentono sulle loro pretese di uguaglianza e sicurezza”. Ha infatti affermato che “in varie parti del mondo si sono registrate molte violazioni dei diritti umani degli americani”.

Allo stesso modo, ha messo in discussione le pretese dell'Occidente e degli Stati Uniti quando si tratta di difendere la democrazia, dal momento che non rispettano i governi eletti con il voto popolare.

D'altra parte, ha evidenziato il fallimento dei tentativi dei Paesi occidentali di paralizzare il popolo iraniano attraverso sanzioni e minacce, evidenziando i progressi della Repubblica islamica in diversi ambiti.

Raisi, a capo di una delegazione di alto livello, è arrivato all'aeroporto internazionale Augusto César Sandino di Managua, dove è stato ricevuto dal ministro degli Esteri, Denis Moncada Colindres, e da diversi ministri.

Il presidente dell'Iran è giunto da Caracas, a capo di una delegazione di alto livello su invito formale del presidente, Nicolás Maduro, a visitare il Paese bolivariano. Caracas e Teheran hanno firmato 25 accordi di cooperazione strategica in diversi settori.

Cuba sarà l'ultima tappa del presidente iraniano durante il suo primo tour nei paesi latinoamericani.