10 domande alla politica sulla sanità in Italia

Adesso che la tutela della salute pubblica è finalmente tornata al primo posto dell’agenda politica e al centro del dibattito pubblico vorrei sapere una cosa.

Quanti nuovi ospedali sono in cantiere in Italia? E quanti saranno ristrutturati e/o implementati?

Quanti nuovi reparti si pensa di aprire?

Quanti posti letto saranno aggiunti?

Quanti nuovi medici, ricercatori, infermieri e operatori sanitari verranno assunti?

Quanti nuovi posti saranno resi disponibili per le specializzazioni post laurea?

Quanti nuovi macchinari, reagenti e ogni altro strumento utile alla diagnostica verranno acquistati? E quante ambulanze?

Di quanto saranno diminuite le liste d’attesa? E di quanto aumentati i finanziamenti alla ricerca pubblica?

Come si pensa di risolvere l’annoso problema dello spoils system nella sanità pubblica? E quello delle competenze fra Stato e Regioni?

E, soprattutto, come si concilieranno queste urgentissime e improcrastinabili esigenze con il ritorno del patto di stabilità e del sistema di regole europee che impongono politiche di forte contenimento della spesa pubblica?

Non per niente, ma dopo tutto sto casino sarebbe abbastanza ridicolo continuare a vedere i calabresi andare a curarsi in Lombardia. O no?