A Sabaudia si addestrano i soldati ucraini. Il governo Meloni sceglie la belligeranza attiva

“Dall’inizio del mese una ventina di militari ucraini sono ospiti della caserma Santa Barbara di Sabaudia (Latina), sede del Comando artiglieria contraerei dell’Esercito, per l’addestramento all’uso del sistema missilistico terra-aria Samp-T”. A darne notizia il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Alessandro Mantovani pubblicato il 19 marzo.



La conferma della veridicità della notizia arriva dall’Ansa che parla di riscontri sulla base di fonti qualificate.



Si spiegherebbe così dunque anche l’ annuncio di lavoro circolato sulle chat di professionisti del settore riguardante 14 persone da impiegare per circa un mese, da metà marzo a metà aprile rivolto a interpreti dall'italiano all'ucraino con urgenza per un “training militare” da effettuare in Lazio e Toscana tra marzo e aprile- di cui aveva dato menzione Wired nei giorni scorsi. Il cliente era appunto un “ente statale”, che per reperire gli interpreti ha fatto ricorso anche ad agenzie.



Il SAMP/T, di cui con una nota la Difesa aveva annunciato la consegna alle forze ucraine in primavera, è il primo sistema anti-missile europeo di fabbricazione italo-francese che nei proclami dei rispettivi governi dovrebbe consentire all’Ucraina di difendersi dagli attacchi dei droni, missili e aerei russi, proteggendo una parte cospicua del territorio ucraino. Usando le parole del Generale Tricarico è “un sistema molto preciso, ottimizzato non soltanto per i velivoli, ma anche per i missili che viaggiano a velocità molto superiori a quella del suono e che manovrano nelle ultime fasi dell’attacco. La sua operatività sul territorio ucraino rappresenta sicuramente un irrobustimento del loro sistema di difesa”.



Ovviamente essendo un sistema altamente tecnologico, per il suo utilizzo necessita dell’impiego di personale militare qualificato che va appunto addestrato.

Ricordiamo che all'inizio di febbraio il generale Nikolai Oleshuk, comandante dell'Aeronautica ucraina, aveva annunciare l'invio all'estero di specialisti della forza armata per l'addestramento sul Samp-T. Il generale nell'occasione aveva ringraziato gli esecutivi di Italia e Francia per essersi offerti di fornire il sistema - prodotto in consorzio da Roma e Parigi auspicando che gli specialisti potessero “tornare in primavera in Ucraina non a mani vuote ma con conoscenze, abilità e lo stesso Samp-T”.



Ufficialmente dal governo italiano, nel momento in cui scriviamo ancora non è pervenuta nessuna conferma o informazione aggiuntiva in merito alla notizia svelata da Il Fatto.

Di certo l’Italia tra forniture di armi reiterate, e ora finanche l’addestramento di truppe ucraine nel territorio nazionale , è più addentro al conflitto “russo-ucraino” di quanto voglia lasciare intendere .





